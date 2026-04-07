「au PAY ギフトカード」、受け取り手が好きな商品を選べる 「えらべるギフト」に対応
auペイメント株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長：菊池 良則、以下 auペイメント）は、au PAY 残高へチャージができる「au PAY ギフトカード」が、インコム・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：荒井 ?麿、以下 インコム）が2026年4月7日に発売する、受け取った方が自分の好みに合わせて商品を選べるマルチチョイス型ギフトカード「えらべるギフト」の交換先として対応したことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346174/images/bodyimage1】
「えらべるギフト」は全国のファミリーマート・ミニストップで購入できるという気軽さに加え、受け取ったギフトは複数の交換先から自由な組み合わせで交換することができる、あらゆるギフトシーンに対応した商品です。
交換先としてau PAY ギフトカードを選択すると、au PAY 残高へのチャージを通じてau PAY 加盟店等で利用が可能となり、日常生活での利用など、さらに利便性が高まります。
「えらべるギフト」については、こちら（https://eraberu.gift）でご確認ください。
auフィナンシャルグループのauペイメントは、今後も多様な金融・決済サービスとの連携を進め、「au PAY ギフトカード」がより便利にご利用いただける環境を提供してまいります。
■au PAY ギフトカードについて
au PAY ギフトカードは、auペイメント株式会社が提供するau PAYに残高チャージができるギフトカードです。au PAY ギフトカードからチャージしたau PAY 残高は、生活の様々なシーンでご利用いただけます。
コードのみのタイプや汎用デザインカードの他、オリジナルデザインを施したカードを作成することも可能です。
au PAY ギフトカード公式サイト：https://aupaygiftcard.jp/
■auペイメント株式会社について
スマホ決済サービス「au PAY」を中心とした決済・金融体験をワンストップで提供するため、 「au PAY」のプラットホームを支え、前払式支払手段型、資金移動型サービスの登録事業者として活動しています。
会社名：auペイメント株式会社
所在地：東京都港区港南二丁目１６番１号 品川イーストワンタワー 20階
親会社：auフィナンシャルホールディングス株式会社（100％出資）
事業内容：資金移動業および前払式支払手段発行業、生命保険媒介業、損害保険代理業、
金融商品仲介業、銀行代理業、広告業
サービス内容：
・スマホ決済サービス「au PAY アプリ」の運営
・au PAY ポイント運用サービスの提供
・電子マネーを用いた決済サービスの提供
・国際ブランド付プリペイドカードの発行
・au PAY アプリを通じた金融商品の媒介等
代表者名：代表取締役社長 菊池 良則
公式ホームページ： https://www.au-payment.co.jp/
注：「au PAY ギフトカード」によるau PAY 残高チャージは「au PAY マネーライト」へのチャージとなり、一部ご利用いただけない加盟店・機能が存在します。
詳しくはau PAY 残高について（https://aupay.auone.jp/contents/sp/guide/moneytransfer.html）をご確認ください。
配信元企業：auペイメント株式会社
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「えらべるギフト」は全国のファミリーマート・ミニストップで購入できるという気軽さに加え、受け取ったギフトは複数の交換先から自由な組み合わせで交換することができる、あらゆるギフトシーンに対応した商品です。
交換先としてau PAY ギフトカードを選択すると、au PAY 残高へのチャージを通じてau PAY 加盟店等で利用が可能となり、日常生活での利用など、さらに利便性が高まります。
「えらべるギフト」については、こちら（https://eraberu.gift）でご確認ください。
auフィナンシャルグループのauペイメントは、今後も多様な金融・決済サービスとの連携を進め、「au PAY ギフトカード」がより便利にご利用いただける環境を提供してまいります。
■au PAY ギフトカードについて
au PAY ギフトカードは、auペイメント株式会社が提供するau PAYに残高チャージができるギフトカードです。au PAY ギフトカードからチャージしたau PAY 残高は、生活の様々なシーンでご利用いただけます。
コードのみのタイプや汎用デザインカードの他、オリジナルデザインを施したカードを作成することも可能です。
au PAY ギフトカード公式サイト：https://aupaygiftcard.jp/
■auペイメント株式会社について
スマホ決済サービス「au PAY」を中心とした決済・金融体験をワンストップで提供するため、 「au PAY」のプラットホームを支え、前払式支払手段型、資金移動型サービスの登録事業者として活動しています。
会社名：auペイメント株式会社
所在地：東京都港区港南二丁目１６番１号 品川イーストワンタワー 20階
親会社：auフィナンシャルホールディングス株式会社（100％出資）
事業内容：資金移動業および前払式支払手段発行業、生命保険媒介業、損害保険代理業、
金融商品仲介業、銀行代理業、広告業
サービス内容：
・スマホ決済サービス「au PAY アプリ」の運営
・au PAY ポイント運用サービスの提供
・電子マネーを用いた決済サービスの提供
・国際ブランド付プリペイドカードの発行
・au PAY アプリを通じた金融商品の媒介等
代表者名：代表取締役社長 菊池 良則
公式ホームページ： https://www.au-payment.co.jp/
注：「au PAY ギフトカード」によるau PAY 残高チャージは「au PAY マネーライト」へのチャージとなり、一部ご利用いただけない加盟店・機能が存在します。
詳しくはau PAY 残高について（https://aupay.auone.jp/contents/sp/guide/moneytransfer.html）をご確認ください。
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