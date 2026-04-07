地方自治体で試験運用された小規模向けバスロケーションシステム「いちごロケLITE」を正式リリース
株式会社ナチュラルスタイル（代表取締役：松田優一）は、地方自治体および小規模交通事業者向けに、低コストで導入可能なバスロケーションシステム「いちごロケLITE」の正式提供を開始しました。地方部では、バスの運行状況をリアルタイムに把握・公開する仕組みの整備が求められていますが、導入コストや運用負担の面から普及が進んでいないのが現状です。本サービスは、こうした課題を解決するために開発された、シンプルかつ低コストなバスロケーションシステムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345819/images/bodyimage1】
■ いちごロケLITEとは？
「いちごロケLITE」は、バス車両の位置情報や運行状況をリアルタイムで把握できるクラウド型のバスロケーションシステムです。車両の現在位置や進行状況を地図上で可視化できるほか、運行情報のアラート表示や利用者の現在地表示にも対応しており、利用者への情報提供を支援します。特別な管理機器は必要なく、インターネット環境とパソコンがあれば導入・運用が可能です。また、GTFSリアルタイムに対応しており、外部サービスとの連携にも対応しています。すでに土佐市において2025年11月より試験運用を開始しており、実際にGTFSリアルタイムデータの生成およびGoogleマップ上での表示まで実現しています。
■ 利用イメージ
「いちごロケLITE」は、管理画面と利用者向け画面の2つの画面で構成されています。管理画面では、GTFSデータや車載器の登録、便への車両割り当て（配車）、運行アラートの設定など、運行に必要な各種設定・管理を行えます。一方、利用者向け画面はWebブラウザからアクセスでき、車両の現在位置や運行状況、アラート情報を地図上で確認できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345819/images/bodyimage2】
■ いちごロケLITEの特徴
1. 多数のバス会社で採用実績のある車載器「MixSoda」を採用
安価でシンプルな構造が評価され、全国のバスロケーションシステムで活用されている車載器「MixSoda」を採用しています。すでに多数の導入実績がある機器を利用することで、安定した運用が可能です。
2. 低コストで導入可能（通信費・サービス利用料込み）
車載器1台あたり月額3,300円（税込）で利用可能。月額費用は、管理画面/利用者向け画面利用費と通信費を含むシンプルな料金体系で、小規模な路線・車両数でも導入しやすい価格設定です。初期導入に必要な費用は車載器のみで、シンプルなコスト構成となっています。
3. インターネット環境とパソコンがあればすぐに利用可能
車載器の情報はクラウド上で一元管理され、インターネット環境とパソコンがあれば、特別な準備もなくすぐに運用を開始できます。
4. GTFSリアルタイム対応で外部サービスとも連携可能
全国的な標準形式のGTFS-RTでのデータ出力に対応。Googleマップ等への表示にも対応可能です。
■ 主な機能
・車両位置情報のリアルタイム表示
・車両の進行状況の可視化
・利用者の現在地表示機能
・運行情報アラート表示
・GTFSリアルタイムデータ出力
・車両アイコンのカスタマイズ（40種類以上）
■ ご利用方法
お申し込みはメールにて承っております。詳しくは、お申し込みからご利用開始までの流れのページをご確認ください。
■ 関連サイト
いちごロケLITE 公式WEBページ：
https://gtfs.live/
MixSoda 公式WEBページ：
https://mixsoda.shizentai.jp/
■ 会社概要
社名 株式会社ナチュラルスタイル
代表者 松田 優一（マッタ ユウイチ）
所在地 本社：福井県福井市和田東1丁目222 SYビルC
設立 2006年12月26日
URL https://na-s.jp/
お問い合わせ先 松井奈々（support@na-s.jp）
プレスリリースの全文は下記URLからもご確認いただけます。
https://na-s.jp/PR/PR260407
※プレスリリースに掲載されている内容は発表時点の情報です。その後、予告せず変更となる場合があります。
※Google マップは Google LLC の商標です。
配信元企業：株式会社ナチュラルスタイル
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■ いちごロケLITEとは？
「いちごロケLITE」は、バス車両の位置情報や運行状況をリアルタイムで把握できるクラウド型のバスロケーションシステムです。車両の現在位置や進行状況を地図上で可視化できるほか、運行情報のアラート表示や利用者の現在地表示にも対応しており、利用者への情報提供を支援します。特別な管理機器は必要なく、インターネット環境とパソコンがあれば導入・運用が可能です。また、GTFSリアルタイムに対応しており、外部サービスとの連携にも対応しています。すでに土佐市において2025年11月より試験運用を開始しており、実際にGTFSリアルタイムデータの生成およびGoogleマップ上での表示まで実現しています。
■ 利用イメージ
「いちごロケLITE」は、管理画面と利用者向け画面の2つの画面で構成されています。管理画面では、GTFSデータや車載器の登録、便への車両割り当て（配車）、運行アラートの設定など、運行に必要な各種設定・管理を行えます。一方、利用者向け画面はWebブラウザからアクセスでき、車両の現在位置や運行状況、アラート情報を地図上で確認できます。
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■ いちごロケLITEの特徴
1. 多数のバス会社で採用実績のある車載器「MixSoda」を採用
安価でシンプルな構造が評価され、全国のバスロケーションシステムで活用されている車載器「MixSoda」を採用しています。すでに多数の導入実績がある機器を利用することで、安定した運用が可能です。
2. 低コストで導入可能（通信費・サービス利用料込み）
車載器1台あたり月額3,300円（税込）で利用可能。月額費用は、管理画面/利用者向け画面利用費と通信費を含むシンプルな料金体系で、小規模な路線・車両数でも導入しやすい価格設定です。初期導入に必要な費用は車載器のみで、シンプルなコスト構成となっています。
3. インターネット環境とパソコンがあればすぐに利用可能
車載器の情報はクラウド上で一元管理され、インターネット環境とパソコンがあれば、特別な準備もなくすぐに運用を開始できます。
4. GTFSリアルタイム対応で外部サービスとも連携可能
全国的な標準形式のGTFS-RTでのデータ出力に対応。Googleマップ等への表示にも対応可能です。
■ 主な機能
・車両位置情報のリアルタイム表示
・車両の進行状況の可視化
・利用者の現在地表示機能
・運行情報アラート表示
・GTFSリアルタイムデータ出力
・車両アイコンのカスタマイズ（40種類以上）
■ ご利用方法
お申し込みはメールにて承っております。詳しくは、お申し込みからご利用開始までの流れのページをご確認ください。
■ 関連サイト
いちごロケLITE 公式WEBページ：
https://gtfs.live/
MixSoda 公式WEBページ：
https://mixsoda.shizentai.jp/
■ 会社概要
社名 株式会社ナチュラルスタイル
代表者 松田 優一（マッタ ユウイチ）
所在地 本社：福井県福井市和田東1丁目222 SYビルC
設立 2006年12月26日
URL https://na-s.jp/
お問い合わせ先 松井奈々（support@na-s.jp）
プレスリリースの全文は下記URLからもご確認いただけます。
https://na-s.jp/PR/PR260407
※プレスリリースに掲載されている内容は発表時点の情報です。その後、予告せず変更となる場合があります。
※Google マップは Google LLC の商標です。
配信元企業：株式会社ナチュラルスタイル
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