金沢発着「コスタセレーナ」に乗るラストチャンス！ 4月30日まで割引延長決定、5月6日GW出発は残室わずか
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、イタリア客船「コスタ セレーナ」の金沢発着チャータークルーズについて、現在実施中の割引キャンペーンを2026年4月30日まで延長いたしました。
2026年5月6日出発の金沢発着5日間・日本海周遊コースは、現時点でご案内可能な数少ない日程で、残室もわずかです。本船は大規模リニューアルにより、船内全体が明るくモダンな雰囲気へと刷新されており、これまでご乗船されたお客様にも新たな魅力をお楽しみいただけます。
また、2026年10月以降は日本発着クルーズの運航を終了し、日本を離れる予定です。そのため、現在ご案内している本クルーズは、金沢発着でコスタ セレーナにご乗船いただける貴重な機会となります。さらに、昨今は燃油サーチャージの上昇により旅行費用全体が上がりやすい状況ですが、本クルーズでは燃油サーチャージのご負担がございません。
■コスタ セレーナの魅力
コスタ セレーナは「ギリシャ・ローマ神話」をテーマにした華やかな内装が特徴の大型客船で、2025年後半に大規模リニューアルを実施し、船内はよりポップでモダンなデザインへと刷新されました。
船の中心に位置する9デッキ吹き抜けの「パンテオン・アトリウム」では生演奏が楽しめ、ガラス張りのエレベーターと神々の彫像が非日常空間を演出します。開閉式屋根付きプールやウォータースライダーを備えた「リド・ソーレ」、3層構造の大劇場「ジュピター・シアター」では、毎晩ダンスやアクロバットなどの本格ショーが開催されます。
さらに、6,000m2を超えるスパエリアや、イタリア船ならではのグルメも充実しており、焼きたてのピザや本格イタリアン、ジェラートなど、食の楽しみもクルーズの醍醐味です。
■割引特典（5/6発・予約期限4/30まで）
早期割引とリピーター割引の併用により、最大60,000円の割引が適用可能です。
内側客室は99,000円～（最大30,000円割引）、海側客室は128,000円～（最大35,000円割引）、バルコニー客室は188,000円～（最大20,000円割引）、ドリンク飲み放題付きのスイート以上は328,000円～（最大60,000円割引）です。また、同室3～4名様目の18歳未満のお子様は一律30,000円と大変お得で、クルーズ中の3食も含まれております。
■寄港地の魅力も充実
本クルーズでは、金沢・舞鶴（京都）・釜山（韓国）・博多（福岡）を巡る日本海周遊ルートをお楽しみいただけます。
金沢では、ひがし茶屋街や近江町市場、金沢21世紀美術館など、歴史と文化が調和した街並みが魅力です。舞鶴では、赤レンガパークや天橋立、伊根の舟屋など、日本らしい風景と絶景をご堪能いただけます。
釜山では、甘川文化村や海東龍宮寺、チャガルチ市場など、海外ならではの観光やグルメもお楽しみいただけます。博多では、太宰府天満宮や柳川川下りなど、多彩な観光スポットが揃います。
クルーズならではの魅力として、移動の負担なく複数の人気観光地を効率よく巡れる点も大きな特長です。
■船内イベントも充実
本クルーズでは、船内での滞在をよりお楽しみいただけるよう、多彩なイベントを開催予定です。
講談師・神田伊織による伝統話芸（5/7・5/8）、足ツボセラピスト土田君枝による健康セミナー（5/7～5/9）、公式アンバサダー越村えり氏によるトークショー（5/7）など、バラエティ豊かなプログラムをご用意しております。移動だけでなく、「船内で過ごす時間そのもの」を楽しめるのも本クルーズの魅力のひとつです。
■今後について
ベストワンクルーズでは、日本発着・海外発着ともに取扱いを強化しながら、引き続き魅力あるクルーズ商品のご案内を行ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346196/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階
設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
2026年5月6日出発の金沢発着5日間・日本海周遊コースは、現時点でご案内可能な数少ない日程で、残室もわずかです。本船は大規模リニューアルにより、船内全体が明るくモダンな雰囲気へと刷新されており、これまでご乗船されたお客様にも新たな魅力をお楽しみいただけます。
また、2026年10月以降は日本発着クルーズの運航を終了し、日本を離れる予定です。そのため、現在ご案内している本クルーズは、金沢発着でコスタ セレーナにご乗船いただける貴重な機会となります。さらに、昨今は燃油サーチャージの上昇により旅行費用全体が上がりやすい状況ですが、本クルーズでは燃油サーチャージのご負担がございません。
■コスタ セレーナの魅力
コスタ セレーナは「ギリシャ・ローマ神話」をテーマにした華やかな内装が特徴の大型客船で、2025年後半に大規模リニューアルを実施し、船内はよりポップでモダンなデザインへと刷新されました。
船の中心に位置する9デッキ吹き抜けの「パンテオン・アトリウム」では生演奏が楽しめ、ガラス張りのエレベーターと神々の彫像が非日常空間を演出します。開閉式屋根付きプールやウォータースライダーを備えた「リド・ソーレ」、3層構造の大劇場「ジュピター・シアター」では、毎晩ダンスやアクロバットなどの本格ショーが開催されます。
さらに、6,000m2を超えるスパエリアや、イタリア船ならではのグルメも充実しており、焼きたてのピザや本格イタリアン、ジェラートなど、食の楽しみもクルーズの醍醐味です。
■割引特典（5/6発・予約期限4/30まで）
早期割引とリピーター割引の併用により、最大60,000円の割引が適用可能です。
内側客室は99,000円～（最大30,000円割引）、海側客室は128,000円～（最大35,000円割引）、バルコニー客室は188,000円～（最大20,000円割引）、ドリンク飲み放題付きのスイート以上は328,000円～（最大60,000円割引）です。また、同室3～4名様目の18歳未満のお子様は一律30,000円と大変お得で、クルーズ中の3食も含まれております。
■寄港地の魅力も充実
本クルーズでは、金沢・舞鶴（京都）・釜山（韓国）・博多（福岡）を巡る日本海周遊ルートをお楽しみいただけます。
金沢では、ひがし茶屋街や近江町市場、金沢21世紀美術館など、歴史と文化が調和した街並みが魅力です。舞鶴では、赤レンガパークや天橋立、伊根の舟屋など、日本らしい風景と絶景をご堪能いただけます。
釜山では、甘川文化村や海東龍宮寺、チャガルチ市場など、海外ならではの観光やグルメもお楽しみいただけます。博多では、太宰府天満宮や柳川川下りなど、多彩な観光スポットが揃います。
クルーズならではの魅力として、移動の負担なく複数の人気観光地を効率よく巡れる点も大きな特長です。
■船内イベントも充実
本クルーズでは、船内での滞在をよりお楽しみいただけるよう、多彩なイベントを開催予定です。
講談師・神田伊織による伝統話芸（5/7・5/8）、足ツボセラピスト土田君枝による健康セミナー（5/7～5/9）、公式アンバサダー越村えり氏によるトークショー（5/7）など、バラエティ豊かなプログラムをご用意しております。移動だけでなく、「船内で過ごす時間そのもの」を楽しめるのも本クルーズの魅力のひとつです。
■今後について
ベストワンクルーズでは、日本発着・海外発着ともに取扱いを強化しながら、引き続き魅力あるクルーズ商品のご案内を行ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346196/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階
設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
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