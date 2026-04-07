日販テクシード、スマートシティフェスタ2026に体験型イベントコンテンツを出展
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346054/images/bodyimage1】
日販テクシード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤澤 徹、以下日販テクシード）は、2026年4月24日（金）～26日（日）に東京都が開催する「スマートシティフェスタ2026」に、体験型イベントコンテンツを出展いたします。
本出展では、アナログな遊びとデジタル技術をかけ合わせたコンテンツを通じて、子どもから大人まで幅広い世代が楽しみながら最新のテクノロジーに触れられる体験を提供します。
出展コンテンツ
おえかきパラダイスレース
会場：新宿駅西口広場イベントコーナー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346054/images/bodyimage2】
描いた絵を走らせてレース対戦ができます。
コントローラーをたくさん振ると加速します。ご家族やお友達みんなで体を動かして楽しめます。
描いた絵は缶バッジにして持ち帰ることができます。
ペイントすなば
会場：新宿駅西口広場イベントコーナー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346054/images/bodyimage3】
子どもたちが大好きな砂遊びとプロジェクションマッピングをかけ合わせたデジタル砂場です。砂を盛って山を作ったり、砂を掘って海を作ったり、自由自在に遊べます。山や海にやって来るいろんな生き物を見つけよう！
スマートシティフェスタ2026について
「スマートシティフェスタ2026」は、西新宿のまちをフィールドに、スマートシティを体験できるイベントです。最新のロボット技術やAR・VRなどのデジタルコンテンツ、次世代モビリティといった多様なスマートサービスが集結します。
東京都が推進するスマートシティの取り組みを、来場者が楽しみながら学べることを目的としています。
公式サイト：https://smartcityfes2026.metro.tokyo.lg.jp
開催日程
・2026年4月24日（金）11:00～18:00
・2026年4月25日（土）・26日（日）10:00～17:00
開催場所
・新宿駅西口広場イベントコーナー
・4号街路（あかり部・トンネル部）
・新宿中央公園 ファンモアタイムひろば
・東京都庁北展望室（第一本庁舎北塔45階）
日販テクシードのイベントソリューションについて
日販テクシードは、出版・流通分野で培ってきた技術力を活かし、商業施設や自治体イベントに向けた体験型イベントソリューションを提供しています。
コンテンツの企画開発からイベント運営までを一貫して手がけ、「集客」と「体験価値」を両立した、記憶に残る場づくりを支援しています。
本件に関するお問い合わせ先
日販テクシード株式会社
イベントソリューション担当
E-mail：edu@nippan.co.jp
TEL：03-5280-7717
web：https://eventsolution.techceed-inc.com
配信元企業：日販テクシード株式会社
日販テクシード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤澤 徹、以下日販テクシード）は、2026年4月24日（金）～26日（日）に東京都が開催する「スマートシティフェスタ2026」に、体験型イベントコンテンツを出展いたします。
本出展では、アナログな遊びとデジタル技術をかけ合わせたコンテンツを通じて、子どもから大人まで幅広い世代が楽しみながら最新のテクノロジーに触れられる体験を提供します。
出展コンテンツ
おえかきパラダイスレース
会場：新宿駅西口広場イベントコーナー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346054/images/bodyimage2】
描いた絵を走らせてレース対戦ができます。
コントローラーをたくさん振ると加速します。ご家族やお友達みんなで体を動かして楽しめます。
描いた絵は缶バッジにして持ち帰ることができます。
ペイントすなば
会場：新宿駅西口広場イベントコーナー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346054/images/bodyimage3】
子どもたちが大好きな砂遊びとプロジェクションマッピングをかけ合わせたデジタル砂場です。砂を盛って山を作ったり、砂を掘って海を作ったり、自由自在に遊べます。山や海にやって来るいろんな生き物を見つけよう！
スマートシティフェスタ2026について
「スマートシティフェスタ2026」は、西新宿のまちをフィールドに、スマートシティを体験できるイベントです。最新のロボット技術やAR・VRなどのデジタルコンテンツ、次世代モビリティといった多様なスマートサービスが集結します。
東京都が推進するスマートシティの取り組みを、来場者が楽しみながら学べることを目的としています。
公式サイト：https://smartcityfes2026.metro.tokyo.lg.jp
開催日程
・2026年4月24日（金）11:00～18:00
・2026年4月25日（土）・26日（日）10:00～17:00
開催場所
・新宿駅西口広場イベントコーナー
・4号街路（あかり部・トンネル部）
・新宿中央公園 ファンモアタイムひろば
・東京都庁北展望室（第一本庁舎北塔45階）
日販テクシードのイベントソリューションについて
日販テクシードは、出版・流通分野で培ってきた技術力を活かし、商業施設や自治体イベントに向けた体験型イベントソリューションを提供しています。
コンテンツの企画開発からイベント運営までを一貫して手がけ、「集客」と「体験価値」を両立した、記憶に残る場づくりを支援しています。
本件に関するお問い合わせ先
日販テクシード株式会社
イベントソリューション担当
E-mail：edu@nippan.co.jp
TEL：03-5280-7717
web：https://eventsolution.techceed-inc.com
配信元企業：日販テクシード株式会社
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