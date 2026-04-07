やさしい甘さとさわやかなヨーグルト風味の乳酸菌飲料 色んなモヤモヤに、飲んですっきりハレルヤ気分！

「明治さわやか乳酸菌ドリンク モヤモヤハレルヤ」 4月14日 新発売／全国



株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、ヨーグルト風味の乳酸菌飲料「明治さわやか乳酸菌ドリンク モヤモヤハレルヤ」を、2026年4月14日から全国にて発売します。











「明治さわやか乳酸菌ドリンク モヤモヤハレルヤ」（400ml）

希望小売価格：171円（税込）

【飲んでスッキリするシーン】

本商品は、やさしい甘さとさわやかな酸味に仕立てたヨーグルト風味で、さらっと軽い口当たりの乳酸菌飲料です。さわやかな味わいを楽しみながら、さまざまな場面で感じるモヤモヤ気分をすっきりと解消するお手伝いをします。パッケージ側面には飲んでスッキリするおすすめシーンを訴求しています。

お客さまは乳酸菌飲料の購入時に、健康面に加え、おいしさにも期待※していることがわかりました。そこで、やさしい甘さとさわやかな酸味に仕立てたヨーグルト風味で、さらっと軽い口当たりでごくごく飲める本商品を開発しました。

本商品の発売を通じ、乳酸菌飲料市場の活性化を図るとともに、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※当社調べ