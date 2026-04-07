シェフラーの推進する戦略的イニシアチブ「タッチレス・マテリアルフロー」が、権威ある VDA ロジスティクス賞を受賞

本イニシアチブの目的は、マニュアル作業への依存低減と、AI を活用した自動化によるマテリアルフローの最適化

今回の受賞は、自社工場のデジタル化・自動化におけるシェフラーの高い革新力の証し

2026年3月5日 | Herzogenaurach, Germany / Yokohama

モーションテクノロジーカンパニーであるシェフラーは、推進する戦略的イニシアチブ「タッチレス・マテリアルフロー」が評価され、ドイツ自動車工業会主催の「VDA ロジスティクス賞」を受賞しました。このイニシアチブは、グローバルなイントラロジスティクスにおけるマニュアル作業への依存を低減し、自動化とAI を活用したソリューションにより、マテリアルフロー最適化の新たな基準の確立を目指しています。2021年にスタートしたこの取り組みは、すでに世界各地の製造拠点で順調に導入が進んでいます。導入成功の鍵となるのは、無人搬送車（AGV）、自動倉庫システム（AS/RS）、ヒューマノイドロボットなど、多様なソリューションポートフォリオの整備です。これらすべてのソリューションをデジタルエコシステムとして連携させるのが「タッチレス・マテリアルフロー」です。

「シェフラーが掲げる、『完全接続の自律型イントラロジスティクス』というビジョンが評価され、この権威ある VDA ロジスティクス賞を受賞できたことを大変嬉しく思います。」と、Schaeffler AG のサプライチェーン・マネジメント＆ロジスティクス担当シニアバイスプレジデントである Thomas Kirchermeier は述べています。



「シェフラーは、社内物流プロセスの継続的な自動化とデジタル化の推進を目指しています。『タッチレス・マテリアルフロー』イニシアチブを通じて、当社はグローバルな製造オペレーションを支える拡張性の高いデジタル基盤を構築しています。シェフラーは、マテリアルフローを単なる物質の移動から、インテリジェントでデジタルなエコシステムへと変革させます。AI やヒューマノイドロボットの活用で、生産性に新たな基準を打ち立て、デジタルな未来を見据えた工場へと進化させています。」

シェフラーはさらに、承認済みのすべての自動化ソリューションについて、技術データ、サプライヤー情報、活用事例などを含む概要を社内プラットフォーム上で提供しています。標準化されたエンドツーエンドのアプローチを用いることで、マテリアルフロー全体に潜在する改善余地を体系的に把握し、最新の自動化技術や組織最適化を的確に導入することで、生産性を持続的に向上させています。シンプルで拡張性の高い標準を提供するソリューションポートフォリオをグローバルに展開することで、製造プロセスの調和を図り、部門横断的な連携を強化しています。この中央データベースは、標準ソリューションのグローバルな拡充と改善を継続的に支える基盤となっています。成功の鍵は、革新的なソリューションの可視化と導入を促進し、製造拠点間での知識移転を可能にするグローバルな「タッチレス・マテリアルフロー・ネットワーク」の構築にあります。

VDAロジスティクス賞授賞式にて ：（写真左）BVL 会長 兼 4flow CEO の Kai Althoff氏、（同右）VDA マネージングディレクターの Marcus Bollig氏、（写真中央左）Schaeffler AG サプライチェーン・イノベーション＆テクノロジー担当シニアバイスプレジデントのCarlos Ramos-Hernandez、（同右）サプライチェーン・マネジメント＆ロジスティクス担当シニアバイスプレジデントの Thomas Kirchermeier

写真：VDA および BVL (Christian Lietzmann)

注）本プレスリリースは現地時間2026年3月5日付でドイツ・ヘルツォーゲンアウラッハにおいて英語で発行されたものの日本語訳です。原文の英文と日本語訳の間で解釈に相違が生じた場合には英文が優先します。

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シェフラーグループ - We pioneer motion

シェフラーグループは、80年以上にわたりモーションテクノロジーの分野で画期的な発明と開発を推進してきました。電動モビリティやCO₂削減効率の高い駆動システム、シャシーソリューション、そして再生可能エネルギーのための革新的なテクノロジー、製品、サービスにより、シェフラーグループは、モーションの効率性、インテリジェンス、持続可能性を高めるための、ライフサイクル全体にわたる信頼できるパートナーです。シェフラーは、モビリティエコシステムにおける包括的な製品とサービスの範囲を、ベアリングソリューションやあらゆる種類のリニアガイダンスシステムから修理および監視サービスに至るまで、8つの製品ファミリーに分けて示しています。シェフラーは、約11万人の従業員と55か国に約250以上の拠点を持つ、世界最大級の同族会社でありドイツで最も革新的な企業の一つです。