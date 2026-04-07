北海道白老町(しらおいちょう)で白老牛の販売・レストラン事業を展開する有限会社天野ファミリーファーム(代表取締役：天野勝人)は、英国のライフスタイル誌『LUXlife Magazine』が主催する「Restaurant and Bar Awards 2026」を受賞いたしました。

当店の4年連続受賞(2023年～2026年)は、世界の焼肉店において唯一の快挙となります。





【創業の志を継ぎ、多様なチームで掴んだ世界一】(中央右)代表・天野勝人と、(中央左)創業者の母・志保子。白老牛の伝統を守り続けてきた親子の絆に、2025年より加わったミャンマーからの新戦力が融合。世代と国境を超えた「チーム天野」の結束力が、世界唯一の4年連続受賞という快挙を支えています。





【本リリースの要点：3つの注目ポイント】

・世界唯一の快挙

英国アワードにて、焼肉店として世界初となる4年連続のベストレストラン選出。

・世界の目的地へ

140年の歴史を持つ世界のレジェンド店と並び、日本から唯一

「わざわざ訪れる価値のある目的地10社」に選出。

・伝統技術×最新DX

「肉を2度殺さない」職人技と、地方都市の課題を解決するデジタル変革。





【地元メディアの注目】苫小牧民報(2026年3月12日付)掲載。「英ウェブ誌でベスト焼肉レストランに選出」と、世界的な評価が地元の誇りとして大きく報じられました。

【鮮度の革命】「捌きたて」を全国へ。特殊液体冷凍技術による、地方からの新たな販路拡大と徹底した品質維持。

【極限の旨味を】白老牛の旨味を極限まで引き出す炭火焼き。世界2000社から選ばれた「至高の体験」





【本リリースのポイント】

・広告費に頼らない、純粋な「支持」の証明

AIと専門家チームが膨大なデータから「真の顧客満足度」を測定する完全実力制のアワードで、世界でも類を見ない4年連続受賞を達成。





・白老町から世界へ。レジェンドと肩を並べる顧客体験

レバノンの老舗やイタリア最高級店と共に、人口1.5万人の町にある「一軒レストラン」が、世界基準のホスピタリティとして認められました。





・「もてなしの哲学」と「命を敬う技」の融合

都内激戦区で磨いた接客術と、素材を極限まで引き出す「肉を2度殺さない」解体技術。さらにDX導入により、お客様と向き合う「時間」を創出しています。





【もてなしの哲学】都内高級店での研鑽。「その街で一番愛される、焼肉レストランでありたい」という信念が当店の根幹です。





■世界のレジェンドと肩を並べる、白老の「一軒家レストラン」

最新の10周年記念特集号では、世界各地の象徴的な名店と共に、当店のストーリーが見開きで大きく紹介されています。





【レバノン】Hallab 1881

1881年創業。140年以上の歴史を誇り、中東の伝統菓子文化を象徴する世界的な老舗。

【イタリア】Ristorante Don Giovanni

世界遺産アマルフィ海岸の絶景ポジターノに位置する、3世代続く最高級地中海ダイニング。

【日本・北海道】天野ファミリーファーム

伝統的な食肉技術を継承しつつ、事業承継後のデジタル変革を融合。地方都市の新たな可能性を示すレストラン。





人口わずか1.5万人の町にありながら、年間2.4万人ものお客様が訪れる「わざわざ足を運ぶ価値のあるホスピタリティ(デスティネーション型経営)」。

その圧倒的な顧客体験が、世界の老舗や名店と同等の「世界の目的地」として認められました。





▼『LUXlife Magazine』公式デジタルカタログ(掲載ページ)

https://lux-life.digital/issues/restaurant-and-bar-awards-2026/





【伝統に裏打ちされた技】1964年設立の伝統校で認められた「竹岸食肉技士」の称号。確かな技術が白老牛の旨味を守ります。

【公式ウィナーロゴ】英国の『LUXlife』社より贈られた、世界トップクラスのクオリティを証明する公式認定ロゴ。中央には、天野ファミリーファームのロゴが刻まれてます。





■評価の核心：継承される「技」と、お客様を驚かせ続ける「心」





1.都内で磨いた「その街で1番愛される焼肉レストラン」への情熱

代表・天野は、都内屈指の焼肉激戦区である恵比寿、表参道、六本木などの人気店にて、ブランドが急成長していく熱気あふれる現場を経験しました。

特に、メイン通りから離れた立地ながら、オープン間もなく連日満席となる「選ばれ続ける店の凄さ」を最前線で体感し、そのおもてなしの真髄を徹底的に学びました。

そこで教わった「いかにしてお客様の心を掴み、目的地として選ばれる店になるか」というサービス哲学が、現在の『天野ファミリーファーム』の確固たる礎となっています。

現在は【二代目として家業を預かる立場】として、地方ならではの最高の素材に、都市部で磨いた洗練されたホスピタリティを掛け合わせることで、ここでしか味わえない唯一無二の食体験を創出しています。





【志の継承：その街で1番愛される店へ】 東京・表参道「KINTAN」での出勤最終日。「その街で一番愛される店へ」という志を胸に故郷・白老へ戻り、名店で培った技術を注ぎ込んだことが、今の世界的な評価へと繋がりました。





2.職人の矜持：「肉を2度殺さない」という命への敬意

天野が掲げるもう一つの柱が、「肉を2度殺さない」という極めて誠実な哲学です。

家畜の命が果てる時が1度目。そして、扱う人間の技術不足や慢心によって素材の旨味を逃し、命の価値を損なってしまう時が2度目。「竹岸食肉専門学校」で修得した精密な解体技術を基に、命のポテンシャルを1％も逃さず、お客様の口へ届ける。この職人としての執念が、世界基準の評価の土台となっています。





【肉を2度殺さない技術】自ら一頭を捌き切る。素材のポテンシャルを極限まで引き出す、精緻な解体技術。竹岸食肉専門学校での枝肉解体。





3.地域の未来を守る「DX」の導入

地方都市が直面する将来的な人手不足や、白老町の高齢化率(46.5％／2025年4月時点：白老町データより)といった課題を見据え、2021年の事業承継以降、最新の多言語モバイルオーダーや液体冷凍技術「凍眠」等を導入しました。

これは単なる効率化ではありません。通販やふるさと納税返礼品においても、「肉を2度殺さない」という職人としての哲学を貫き、全国のお客様へ「捌きたての鮮度」を届けるための挑戦です。「デジタルに任せられる部分は任せ、生まれた時間の余白で、お客様と直接向き合い、地域の魅力を伝えるおもてなしに充てるため」の設計です。





【事業承継後の新たな一歩】代表を引き継いだ後、ふるさと納税事業者としての登録を機に、白老牛を全国へ届ける決意を語るインタビュー。この「攻めの姿勢」が、現在のインバウンド需要や世界的な評価へと繋がる大きな転換点となりました。

【地方創生のモデルケース】苫小牧民報(2025年9月1日付)。モバイルオーダー導入をはじめとする「食のDX」が、人口減少社会における地方都市の課題を解決する先駆的な取り組みとして注目を集めています。





■国内外メディアが注目する実績

・HBC北海道放送『いっちゃんおいしいHBC動画』

「客の8割が海外から！世界が認めた白老牛」として、海外リピーターが絶えない現状を特集。

(記事URL：https://www.youtube.com/watch?v=ZhqOYqrAbDo)

・志の原点：12年前、地元メディアに対し「白老ブランドの名に恥じない、美味しいものを提供したい」と語った当時の情熱が、現在の世界評価へと繋がっています。

(記事URL：https://youtu.be/YT93-CSkdPM?si=SV4mFlFOsF3WMOyj)





*俳優・高嶋政宏氏が絶賛：フジテレビ系列『BEEF or FISH?』にて、「ここ5年ぐらいで食べた牛肉で、甘いと感じたのは初めて」と驚愕されました。

*主要番組での紹介：テレビ朝日系列『くりぃむクイズ ミラクル９』、韓国SBS放送『数学のない修学旅行』など、国内外で「わざわざ訪れるべき名店」として紹介されています。

※高嶋政宏氏の表記は本来はしごだかですが、本リリースでは通常の「高」で記載しております。





【美食家も驚愕の甘み】 俳優・高嶋政宏氏が番組内で「ここ5年ぐらいで食べた牛肉で甘いと感じたのは初めて」と絶賛。本物の味を証明する一幕。

【志の原点】2014年、地元メディア『いぶり・おいしいもの にし・ひがし』に出演した際の様子。事業承継を見据え、一人の職人として白老牛の可能性を信じていたこの情熱が、世界一への道のりの始まりでした。





■代表・天野勝人の想い

＞「飲食店が20年続く確率はわずか0.3％とも言われる非常に険しい道のりにおいて、四半世紀を超える歳月を歩み続け、さらに世界2,000社以上のノミネートから4年連続で選出をいただくことは、決して容易なことではありません。

＞1999年の創業から27年。この奇跡のような歳月を積み重ね、母が築いた店を2021年に受け継いでから今日まで繋いでこれたのは、私の力ではなく、地域の皆様、そして切磋琢磨し合う仲間たちの支えがあったからこそです。

＞白老町は人口減少などの課題はありますが、だからこそ『ここでしか味わえない体験』を磨き、世界へ発信する価値がある。今回の受賞を励みに、これからも白老牛の真価を伝え、地域と共に歩んでまいります。」





【世界が目指す「デスティネーション・レストラン」へ】フィリピンやハワイなど、世界中のお客様がこの場所を『わざわざ』目指してご来店。単なる食事の場を超え、海を越えて訪れる価値のある「唯一無二の目的地」として、白老から世界へ感動を届けています。





■英国『LUXlife Magazine』アワードとは？

100年の歴史を持つ「ミシュランガイド」が伝統と格式の象徴なら、英国『LUXlife』はデジタル時代の「真の顧客満足度」を測る世界指標です。





1.広告費ではなく、純粋な「支持」で選ばれる

これまで本アワードが国内で広く知られていなかった理由は、その選出方法にあります。雑誌やグルメサイトのような「広告費」による掲載は一切不可。

AIと専門家チームが、デジタル上の膨大なデータから「実際にお客様の満足度が極めて高い店」を独自に見つけ出す選考を行っています。

・【過去】情報の提供者が選ぶ時代：雑誌やグルメサイトの広告順位で店が決まる

・【現在】お客様が主役の時代：SNSやマップの「生の口コミ」から自力で本物を探す

・【未来】データが真実を導く時代：AIが膨大な客観データから、最適な一軒を導き出す(予測)





2.10年で築き上げた、世界基準の信頼

創設から10年。徹底した客観データ分析と専門家パネルの審査により、今や「流行に左右されない本物」を証明する証となりました。世界中2,000社以上のノミネートから選ばれるのは、わずか一握り。この途方もない狭き門を、当店は世界でも類を見ない「4年連続」で突破しています。





【補足資料：世界が認める「目的地」10社の顔ぶれ】

本特集号では、世界各地から選出された「わざわざ訪れる価値のある目的地(デスティネーション)」10社を紹介しています。

・世界のレジェンド： 140年の歴史を誇るレバノンの老舗「Hallab 1881」、アマルフィ海岸の最高級店「Ristorante Don Giovanni」、キプロスのラグジュアリーリゾート「Columbia Beach Resort」等、各国の象徴的な名店が集結。

・多様な専門性： アメリカ、南アフリカ、ハンガリー、オーストラリアなど、伝統菓子から最新ダイニング、職人気質の焙煎所まで、その土地の文化を背負うブランドが選出。

・日本・白老： これら世界的名店と並び、伝統技術と最新DXを融合させた次世代モデルとして、北海道から「天野ファミリーファーム」が選出されました。





▼関連情報(過去のプレスリリース)

アワード3年連続受賞時のリリース： https://www.atpress.ne.jp/news/560985

当社の配信実績一覧： https://www.atpress.ne.jp/news/company/112162





【伝統に裏打ちされた技】1964年設立の伝統校で認められた「竹岸食肉技士」の称号。確かな技術が白老牛の旨味を守ります。

【公式ウィナーロゴ】英国の『LUXlife』社より贈られた、世界トップクラスのクオリティを証明する公式認定ロゴ。中央には、天野ファミリーファームのロゴが刻まれてます。





【有限会社天野ファミリーファームについて】

所在地 ： 北海道白老郡白老町字白老766-125

公式HP ： https://amano-familyfarm.com/

代表 ： 天野勝人

事業内容： 1999年創業。白老牛指定販売店4号店。





【公式ロゴ】天野ファミリーファーム公式ロゴマーク

【品質の証明】地域団体商標(登録第5043387号)として認定された「白老牛」の公式ブランドロゴ。当社は白老牛指定販売店4号店になります。