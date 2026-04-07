株式会社FLORABELLEが展開するブランド「FLOLUX(フロラックス)」は、新商品「One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-」を4月9日(木)より発売いたします。

本製品は、NPO法人「RED BOX JAPAN」およびユニ・チャーム株式会社「どこでもソフィ」の連携プロジェクトに賛同し、学生が安心して学び、過ごせる環境作りを支援するものです。商品1点のご購入につき、生理用ナプキン5枚が提携校へ寄付されます。





Moon





■ 学びの場に、当たり前の安心を

FLOLUXは、「教育現場への生理用品の提供を通じて、女性の健康と教育の機会を支える、社会インフラを形成する。」というRED BOX JAPANのミッションに共鳴し、学びの場に、当たり前の安心を届ける理念のもと、本プロジェクトを推進します。





・学びを止めない支援

本商品を1点購入いただくごとに、RED BOX JAPAN提携校のユニ・チャーム「どこでもソフィ」へ生理用ナプキン5枚分が寄付されます。





・目指す未来

次世代を担う学生たちが安心して過ごせるための「学びの場のインフラ」をお客様と共創していく事を目指します。









■ Moon for RED BOX―新商品について―

「Moon for RED BOX」は、日々のバイオリズムの中で刻々と変化する、女性の心身の揺らぎに寄り添うために生まれました 。ブランドの象徴であるコールドプロセス石けんのなかでも特に、デリケートゾーンのケアにも適した成分設計で、細やかな配慮が必要な時期など、不安や不快感の緩和に適した石けんです。





【Feature 1 |プロダクト】

全身用石けんとしての高いクオリティを保ちつつ、デリケートゾーン特有の環境(蒸れや雑菌の繁殖しやすさ)に着目したコールドプロセスソープです。健やかで清潔な肌環境に導く、ローズマリー精油とユーカリ葉油を配合。天然由来のオイル(オリーブ果実油、ツバキ種子油など)が、必要な潤いを守りながら、優しく洗い上げます。





【Feature 2 |香り】

静寂と解放感をもたらすクリアな調香。『Herb Garden』と名付けられたこの石けんは、ローズマリーとユーカリの天然精油を贅沢にブレンドしました。クリアで爽快感のある香りが、停滞した気分をリフレッシュさせ、深い呼吸とともに心身を解きほぐします。





【Feature 3 |アクション】

本商品を1点購入いただくごとに、RED BOX JAPANとユニ・チャーム「どこでもソフィ」が連携するプロジェクトを通じて、生理用ナプキン5枚分が提携学校へ寄付されます 。商品を選ぶという日常的なアクションが支援に直結し、学生たちが安心して学び、過ごせる環境を共に創り上げる一助となります。









■商品詳細

商品名： One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-

内容量： 60g

価格 ： 3,740円(税込)

全成分： パーム油、ヤシ油、水、水酸化Na、オリーブ果実油、コメヌカ油、

ツバキ種子油、ローズマリー葉油、ユーカリ葉油





正面セット





【展開方法】

4月9日(木)よりFLOLUXオフィシャルサイトにて販売スタート。

FLOLUX official site( https://flolux.jp/ )

※また代官山 蔦屋書店では、4月9日(木)～22日(水)までの期間限定でポップアップを開催いたします。









■Project Partner

本プロジェクトは、FLOLUXのプロダクトを通じ、RED BOX JAPANとユニ・チャーム「どこでもソフィ」の取り組みと連携し、それぞれの強みを活かした持続可能な支援の形を目指します。









【RED BOX JAPAN：Official Site( https://redboxjapan.org/ )】

教育環境への生理用ナプキンの常設化を掲げるNPO法人。単なる物資支給に留まらず、学生たちが将来を前向きに描き、社会に参加できるような多角的な支援を目指しています。





RED BOX JAPAN ロゴ





【どこでもソフィ：Official Site( https://www.sofy.jp/ja/campaign/dokodemosofy.html )】

ユニ・チャーム株式会社が推進するプロジェクト。生理用品を「社会のインフラ」と位置付け、学校や職場のトイレに専用ディスペンサーを設置することで、生理用品を必要なときに誰もが安心して利用できる環境整備を行っています。





どこでもソフィ_ロゴ





■プロジェクトの循環図

【アクション】

お客様がFLOLUXの商品をご購入





【ドネーション】

生理用ナプキン 5枚分の寄付

※学校のトイレへ専用ディスペンサーとナプキン設置(RED BOX JAPAN×ユニ・チャーム「どこでもソフィ」)





【ゴール】

学生が安心して学べる環境の創出





RED BOX JAPAN コラボスキーム





■会社概要

社名 ： 株式会社フローラベル / FLORABELLE Co.,LTD.

URL ： https://www.flolux.jp

Instagram ： https://www.instagram.com/flolux__official?igsh=MXhmMzFjMHgwaGVhdA%3D%3D

設立 ： 2024年5月15日

所在地 ： 〒102-0075 東京都千代田区三番町26-1

役員 ： 代表取締役 久保田 芹南

取締役副社長 清水 雅史

取締役 所田 貴行

取締役 小澤 継史

監査役 日比野 大

事業 ： 化粧品及び美容関連商品の企画、開発、販売

取引先会社： 株式会社ビー・エイチ

株式会社AXES(スクロールグループ)





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