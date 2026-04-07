創業156年を迎えた老舗のフローリングメーカー、株式会社イクタ(所在地：愛知県瀬戸市、代表取締役社長：宮田 浩史)は、防水仕様を備えた新製品サニタリーフロアー「メラノーブル」を2026年4月7日から受注開始、5月末日発売致します。 ※自社調べ





●サニタリーフロアー「メラノーブル」詳細URL： https://ikuta.co.jp/products/premium/melanobe/





サニタリーフロアー「メラノーブル」 画像提供：アイカ工業株式会社





アイカ工業株式会社(所在地：愛知県名古屋市中村区、代表取締役 社長執行役員：海老原 健治)とのコラボレーションにより誕生したサニタリーフロアー「メラノーブル」は、木質フローリングでありながら水回りでの使用を可能にした新発想の床材です。

表面材には耐久性・防汚性・耐衝撃性に優れた高圧メラミン化粧板を採用し、さらに実部分には特殊な防水加工を施すことで、これまで敬遠されがちだったキッチンやサニタリー空間でも安心して使用できます。意匠面では、従来のオレフィンシートとは一線を画し、タイルのようにシャープで端正な質感を実現。水や汚れに強い高い機能性を備えながら、空間全体の完成度を高めるデザイン性を両立しました。床暖房にも対応しており、水回りはもちろん、デザイン性と耐久性が求められるさまざまな空間に対応可能です。機能と意匠の両面から、水回り空間の床材選びに新たな価値を提案します。









＜製品基本情報＞

ラインナップは、アンジェロプレーン/ペール、アンジェロプレーン/グレー、ウチッパナシ/ライト、カプリード/ディープグレー、オーロラマーブル/ペール、リネアセルべジャンテ/グレーの全6種。

サイズは、T12×D303×W1,818mm、入数は6枚入(3.3m2＝1坪)/ケース。価格は45,000円/ケース(税別)。

●詳細： https://ikuta.co.jp/products/premium/melanobe/





6種類のカラーをラインナップ





＜株式会社イクタ＞

1870年創業のフローリング業界のリーディングカンパニー。最近では、光触媒機能を備えた抗ウイルス・抗菌の健康床材「エアー・ウォッシュ・フローリング」が注目を集めています。

2020年「ジャパン・レジリエンス・アワード2020」最優秀賞を受賞。続いて、2021年「データプレミアム格付け・トップランナー認証」を取得、「グッドデザインアワード2021」受賞、「第14回ペアレンティングアワード」受賞。

ホームページURL： https://ikuta.co.jp