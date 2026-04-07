イタリア食材・イタリアワインの輸入商社であるモンテ物産株式会社は、畑から生まれる唯一無二の味わいを持つプレミアムパスタ“マンチーニ”の魅力をさらに広く発信していくことを目的に、今年もレシピコンテストを開催いたします。





マンチーニ社はマルケ州産小麦100％で、厳選した自社栽培する小麦だけを使用する稀有なパスタメーカー。原料小麦の栽培から、製粉、加工とすべての工程を自社で行うマンチーニ社のパスタは、あらゆる工程で理想のパスタを生み出す工夫があります。豊かな小麦の香り、味わい、そしてパスタのテクスチャーは多くの人を魅了し、愛されています。





本コンテストは、日頃より“マンチーニ”をご使用いただき、その魅力を体感してくださっている日本全国の料理人の皆様にオリジナルレシピを開発していただき、“マンチーニ”の魅力を広く共有していただくことを目的に実施しています。

第4回となる今年のテーマは「マンチーニでなければ表現できない一皿」。

昨年に続き、最優秀賞・優秀賞 受賞者の方をマンチーニ社（イタリア・マルケ州）へご招待します。現地では畑と工場の両方で“プレミアムパスタが生まれる環境”を体感いただける特別プログラムをご用意しています。





第4回マンチーニパスタコンテスト





■開催概要

＜日程＞

レシピ募集期間 ： 2026年4月1日(水)～5月31日(日)

一次審査結果発表 ： 2026年7月30日(木)

最終審査会・結果発表： 2026年9月7日(月)





＜募集内容＞

・マンチーニ社のパスタを使用し、テーマに沿ったレシピ

・1名につきロングパスタ、ショートパスタ各1レシピまで応募可能

・書類審査と最終審査会でレシピ変更可





＜参加資格＞

マンチーニ社のパスタを通常ご提供いただいている店舗のシェフの方





＜審査基準＞

テーマ「マンチーニでなければ表現できない一皿」に基づき、以下5項目で評価します。

1. マンチーニのパスタを活かせているか

2. アイデア

3. パスタとソースの組み合わせ

4. 調理時間

5. 店舗で提供可能か





＜審査プロセス＞

●一次審査 ：書類審査

●最終審査会：一次審査通過者に調理を行っていただき(30分以内)審査を行います。

提出形式：1人前×3皿





＜受賞＞

●最優秀賞・優秀賞 各1名（予定）：マルケ州マンチーニ社訪問ツアーご招待、マンチーニ社より表彰状授与

●最終審査会 参加賞：マンチーニ社限定品贈呈





＜費用＞

参加費：無料

試作および最終審査会に使用する食材は参加者負担とします。

但し、最終審査会で使用するマンチーニのパスタ、および往復交通費はモンテ物産が負担





＜最終審査会 会場＞

モンテ物産（株）本社テストキッチン





＜審査員＞

審査員長 ： メログラーノ 後藤シェフ

審査員 ： アニコ 井関シェフ、チェンチ 坂本シェフ

特別審査員： リストランテ濱崎 濱崎シェフ*

特別ゲスト： マンチーニ社代表 マッシモ・マンチーニ氏*、

ジャーナリスト 池田匡克氏*





*最終審査会のみ





＜応募方法＞

二次元コード、または以下リンク先の応募フォームよりお申込みください。





第4回マンチーニコンテスト応募フォーム二次元コード





https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkUJV3kXwkzp6fEJPQnEkhB_V8pSbPLJm958MJv9DtutRI-A/viewform





詳細は案内状、ホームページをご確認ください。

https://www.montebussan.co.jp/event/2026/04/contest-2026.html





第4回マンチーニコンテスト案内状(1)

第4回マンチーニコンテスト案内状(2)





〈マンチーニ社について〉

https://www.montebussan.co.jp/foods/mancini.html









■モンテ物産株式会社 会社概要

イタリア食材・イタリアワインの専門商社。『イタリアの素晴らしい真の食文化を知るプロ集団が、日本の食卓に新たな価値・豊かさを届けます』をモットーに、創業以来イタリア一筋、イタリア全土から多様なワイン、リキュールやグラッパなどの酒類のほか、パスタ、オリーブオイル、トマトなど、イタリアで愛される本場の味を日本にお届けしています。

所在地 ： 〒150-0001

東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号 青山オーバルビル6F

代表取締役社長： 森本 明子

設立日 ： 1977年12月20日

ホームページ ： https://www.montebussan.co.jp/

Facebook ： https://www.facebook.com/montebussan/

Instagram ： https://www.instagram.com/montebussan/?hl=ja

公式オンラインショップ カ・モンテ オンライン： https://www.camonte.com/









■本イベントに関するお問い合わせ

モンテ物産株式会社

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号 青山オーバルビル

フリーダイヤル：0120-348‐566(土・日・祝を除く9:00～17:30)