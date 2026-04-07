山喜株式会社(執行役員社長：野瀬 和良)は、株式会社テイコク製薬社(代表取締役：畠山 兼一郎)が開発したIFMC.(イフミック：集積機能性ミネラル結晶体)加工をした『SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ』の販売を開始いたしました。

本商品は着用するだけで血行促進効果が期待でき、長時間のデスクワークなど、仕事のパフォーマンスをサポートするビジネスウェアです。SHIRT HOUSE店舗および山喜公式オンラインショップにてご購入いただけます。

URL： https://www.shirts.jp/category/CND_SHIRTS/SHW141_701.html





SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ





―開発の背景：デスクワーク時の「血行不良課題」にドレスシャツで対応

長時間同じ姿勢で働くビジネスパーソンの多くが悩まされているのが「肩こり」や「疲労感」。その大きな原因の一つが「血行不良」です。「通勤時やオフィスにいながら、気軽に血行促進ケアをしたい」というニーズに応えるため、仕事中に着用するドレスシャツ(ワイシャツ)で血行促進ケアを実現する製品を開発しました。









―IFMC.(イフミック)とは、温泉療法に着眼したミネラル結晶体

本商品に採用されているIFMC.(イフミック：集積機能性ミネラル結晶体)は、株式会社テイコク製薬社が温泉療法に着眼して開発したナノメーターレベルの微小なミネラル結晶体で、数種類のミネラルを組み合わせ特殊処理で抽出した物質です。









―「SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ」の特長

●IFMC.加工／ドレスシャツにミネラルの結晶体を加工。

●快適な着用感／ストレッチ機能のあるニット素材で、オフィスワークの動きやすさを実現。ノンアイロンでお手入れも簡単。

●仕事の時間もメンテナンス時間に／通勤からオフィスまで、日常の着用時間全体がセルフメンテナンス時間に。仕事中のパフォーマンス維持に役立ちます。









―商品概要

●ブランド ： SWAN

●商品名 ： SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ

●サイズ展開 ： S、M、L、LL、3L

●価格 ： 5,830円(税込)

●販売開始日 ： 2026年4月2日

●販売チャネル ： SHIRT HOUSE(一部店舗を除く)

●山喜公式

オンラインショップ： https://www.shirts.jp/









―会社概要

社名 ： 山喜株式会社

代表 ： 野瀬 和良

所在地 ： 大阪市中央区上町1-3-1

設立 ： 1953年(昭和28年)

資本金 ： 33億5,522万円

業務内容： メンズ・レディースシャツの企画・生産・販売

URL ： https://www.e-yamaki.co.jp/