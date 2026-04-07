″着る温泉″でビジネスを加速！IFMC.加工「SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ」誕生
山喜株式会社(執行役員社長：野瀬 和良)は、株式会社テイコク製薬社(代表取締役：畠山 兼一郎)が開発したIFMC.(イフミック：集積機能性ミネラル結晶体)加工をした『SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ』の販売を開始いたしました。
本商品は着用するだけで血行促進効果が期待でき、長時間のデスクワークなど、仕事のパフォーマンスをサポートするビジネスウェアです。SHIRT HOUSE店舗および山喜公式オンラインショップにてご購入いただけます。
URL： https://www.shirts.jp/category/CND_SHIRTS/SHW141_701.html
SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ
―開発の背景：デスクワーク時の「血行不良課題」にドレスシャツで対応
長時間同じ姿勢で働くビジネスパーソンの多くが悩まされているのが「肩こり」や「疲労感」。その大きな原因の一つが「血行不良」です。「通勤時やオフィスにいながら、気軽に血行促進ケアをしたい」というニーズに応えるため、仕事中に着用するドレスシャツ(ワイシャツ)で血行促進ケアを実現する製品を開発しました。
―IFMC.(イフミック)とは、温泉療法に着眼したミネラル結晶体
本商品に採用されているIFMC.(イフミック：集積機能性ミネラル結晶体)は、株式会社テイコク製薬社が温泉療法に着眼して開発したナノメーターレベルの微小なミネラル結晶体で、数種類のミネラルを組み合わせ特殊処理で抽出した物質です。
―「SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ」の特長
●IFMC.加工／ドレスシャツにミネラルの結晶体を加工。
●快適な着用感／ストレッチ機能のあるニット素材で、オフィスワークの動きやすさを実現。ノンアイロンでお手入れも簡単。
●仕事の時間もメンテナンス時間に／通勤からオフィスまで、日常の着用時間全体がセルフメンテナンス時間に。仕事中のパフォーマンス維持に役立ちます。
―商品概要
●ブランド ： SWAN
●商品名 ： SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ
●サイズ展開 ： S、M、L、LL、3L
●価格 ： 5,830円(税込)
●販売開始日 ： 2026年4月2日
●販売チャネル ： SHIRT HOUSE(一部店舗を除く)
●山喜公式
オンラインショップ： https://www.shirts.jp/
―会社概要
社名 ： 山喜株式会社
代表 ： 野瀬 和良
所在地 ： 大阪市中央区上町1-3-1
設立 ： 1953年(昭和28年)
資本金 ： 33億5,522万円
業務内容： メンズ・レディースシャツの企画・生産・販売
URL ： https://www.e-yamaki.co.jp/