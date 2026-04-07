島根県出雲市を拠点とする、株式会社まるこ(代表：坂根 めぐみ)は、地域の耕作放棄地を活用したハーブ蒸留体験施設「出雲ハーブ苑 神々の庭」を2026年4月12日(日)にオープンします。休眠状態にあった農地を観光コンテンツとして再生し、1人8,800円・最大6名の完全予約制プレミアム体験を核に収益を確立する、地方発の新しいビジネスモデルとして注目されています。行政補助に頼らず、「土地の価値を体験価値に変換する」という発想で、地方観光の収益化モデルを提示します。





出雲ハーブ苑ロゴ





■ 施設概要

施設名 ： 出雲ハーブ苑 神々の庭

運営 ： 出雲きよら(株式会社まるこ)

オープン日： 2026年4月12日(日)

所在地 ： 島根県出雲市(詳細はお問い合わせください)

営業日 ： 週末・祝日のみ(完全予約制)

定員 ： 最大6名 / 回

体験時間 ： 約2時間

料金 ： お一人様 8,800円(税込)









■ 事業の背景―「負の資産」を「稼ぐ観光地」へ

日本全国で増加する耕作放棄地。島根県でも農地の高齢化・担い手不足により、活用されない土地が広がっています。一方、出雲市は年間800万人以上が訪れる日本有数のパワースポット。「農地が観光地に隣接しているのに、誰も使っていない」という現実が、このビジネスの出発点でした。





株式会社まるこはすでに、出雲市大社町において昨年8月に「出雲きよら お守り香水作り体験」をオープンしています。天然の出雲の香りやアロマを使ったオリジナル香水を作るこの体験施設は、観光地でありながら体験型コンテンツがほぼ存在しないという地域課題に着目して誕生しました。オープンから8か月が経過した現在も毎日盛況を続けており、「観光地×体験」という組み合わせが旅行者に強く支持されることを実証しています。今回の「出雲ハーブ苑 神々の庭」は、そのノウハウと実績をもとに、さらなる地域資源(耕作放棄地)を活用した第二の体験型施設として誕生します。





代表の坂根 めぐみは、3児の母として、また嫁ぎ先の154年目を迎える和菓子の老舗・坂根屋の女将として、地域の未来を見つめながら、この問いに答えを出しました。耕作放棄地にハーブを植え、水蒸気蒸留という古来の技術で「香り」を生み出し、体験コンテンツとして高付加価値化する。1回あたり最大6名・8,800円という価格設定は、大量集客に頼らずとも持続的に利益を生み出せるよう設計されています。「出雲という神聖な場所の土地の恵みを、体験という形で次の世代に届けたい」という想いが、地方の収益モデルとしても機能しています。





ハーブ畑の栽培・管理を担うのは、在日ブラジル人のコミュニティ農業法人「アグリブラジル」と農業指導アグリrespect大野氏です。農業経験豊富な彼らに作物管理を委託することで、地域の労働力不足を補いながら安定した就業機会を生み出す「共生型農業」を実現。耕作放棄地の再生コストを抑えつつ、多文化共生という付加価値もブランドストーリーに組み込んでいます。「社会課題の解決がそのまま事業の強みになる」モデルとして、全国の地方自治体・農業関係者からも関心が寄せられています。

また、日本の課題であるひきこもり8050問題に関し、アグリヒーリングの観点からのアプローチを行います。体験受け入れの無い平日にひきこもりで社会との接点を失ってしまった人を受け入れ、ハーブ苑での作業をしてもらうことで、自然に触れ、ハーブの香りに触れることで自分自身が持つ自然治癒力で自らの力で回復する場といたします。





30種類のハーブを育てています





30種類のハーブ





■ 体験プログラム「神々の庭 蒸留体験」の特徴

● 出雲神話をテーマにした世界観の中で、国産ハーブ・植物を水蒸気蒸留する2時間の体験コース

● 蒸留で生まれた「芳香蒸留水(ハーブウォーター)」はそのままお土産として持ち帰り可能

● オオクニヌシ・スセリヒメなど出雲の神々にちなんだオリジナルハーブティーの提供

● 少人数・完全予約制により、一組一組に丁寧な体験を提供

● 蒸留で生まれた芳香蒸留水を使い、自分だけのオリジナル化粧クリームを手作りする特別体験も含む

● 台湾・欧米インバウンド向けに英語・中国語での案内にも対応予定





水上蒸留機で蒸留します





蒸留機





蒸留の様子





■ 「出雲きよら」ブランドについて

「出雲きよら」は、出雲市を拠点とする香り体験・フレグランスブランドです。「きよら」は古語で「清く美しい」を意味し、出雲の清らかな自然を香りで表現することをコンセプトとしています。

出雲ハーブ苑 神々の庭は、出雲きよらの旗艦体験施設として位置づけられ、体験で生まれた芳香蒸留水はオンラインショップ「出雲きよら」でも商品化・販売を行っています。









■ 今後の展望

KKday・Airbnb Experiencesへの掲載を通じ、台湾・欧米・東南アジアのインバウンド市場への訴求を強化します。高単価プレミアム体験と少人数制の組み合わせにより、大型施設への初期投資なしでも黒字化できる収益構造を確立しており、このモデルの全国横展開を視野に入れています。耕作放棄地×高付加価値体験×多文化共生という三位一体のビジネスモデルが、地方創生の新しいロールモデルとなることを目指します。

耕作放棄地×高付加価値体験×多文化共生→耕作放棄地×高付加価値体験×多文化共生×アグリヒーリング









■ 公式ウェブサイト

出雲ハーブ苑 神々の庭 公式サイト

https://izumo-herb-en.netlify.app/

ご予約・施設詳細はこちらからご確認ください









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社まるこ

代表取締役： 坂根 めぐみ

所在地 ： 島根県出雲市

事業内容 ： 出雲きよら(フレグランス体験・蒸留)、大社珈琲、

出雲ハーブ苑 神々の庭 運営

URL ： https://izumo-herb-en.netlify.app/

Instagram ： @izumo_kiyora https://www.instagram.com/izumokiyora/