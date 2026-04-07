自販機事業を展開する株式会社アイナス(本社：兵庫県洲本市、代表取締役：大内 晋)は、ガチャ自販機「ガチャCAN」において、新商品「JR東日本駅看板アクリルキーホルダー」を2026年4月10日(金)より販売開始、なお販売開始時間は、自販機の準備が完了次第となります。

本商品は、“ガチャ形式”のガチャCAN自販機にて提供し、秋葉原の自販機BASE(SEEKBASE AKI-OKA MANUFACTURE内)および上野アメ横の2箇所で販売いたします。





駅看板アクリルキーホルダー JR東日本商品化許諾済





昨年販売した「JR西日本駅看板アクリルキーホルダー」シリーズは、多くのお客様にご好評をいただきました。これを受け、今回新たにJR東日本エリアの駅看板をモチーフにしたシリーズを展開いたします。

今回販売する商品は、駅看板デザインのアクリルキーホルダー(全17種類)とステッカー(全22種類)をそれぞれ1点ずつ封入したセット商品です。

全17種類の中には生産数に限りのあるデザインもあり、ラインナップの幅を楽しめる構成となっています。









■設置場所情報

●自販機BASE秋葉原SEEKBASE

SEEKBASE AKI-OKA MANUFACTURE 01号棟内

所在地 ： 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町13-1

営業時間： 11:00～20:00





自販機BASE秋葉原





●上野アメ横

所在地 ： 〒110-0005 東京都台東区上野六丁目4番12号

営業時間： 10:00～20:00









■商品ラインナップ

●駅看板アクリルキーホルダー 全17種類

東京、高輪ゲートウェイ、桜木町、有楽町、新宿、秋葉原、原宿、武蔵小杉、池袋、上野、品川、鎌倉、舞浜、熱海

サイズ：W89mm × H27mm (高輪ゲートウェイのみサイズW108mm × H27mm)

※全17種類は、14駅をベースに、秋葉原(3種類)・有楽町(2種類)を含む構成です。





●ステッカー 全22種類

大きさ長辺が約60mm、それぞれランダム1種封入





駅看板アクリルキーホルダー全ラインナップ

オリジナルステッカー(抜粋)

専用のガチャCANカプセル





■販売開始日時

ガチャCAN「JR東日本 駅看板アクリルキーホルダー(ステッカーつき)セット」は2026年4月10日(金)より正式に販売を開始いたします。また販売開始時間においては、自販機の準備ができ次第となります。









■販売価格

1,000円(税込)





▼ガチャCAN WEBサイトのご案内

ガチャCANや商品、サービスの詳細は、下記WEBサイトをご覧ください。

https://gacha-can.com/









■会社概要

商号 ： 株式会社アイナス

代表者 ： 代表取締役 大内晋

所在地 ： 〒656-0003 兵庫県洲本市中川原町三木田729-4

設立 ： 1991年7月

事業内容： 厨房機器、空調機器、自販機販売レンタル、缶詰事業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://ainas.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ガチャCAN お客様相談窓口

TEL ： 0799-28-1112

お問い合せフォーム： https://gacha-can.com/contact/