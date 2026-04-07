JR東日本 駅看板アクリルキーホルダーをガチャCAN自販機で4月10日より販売開始
自販機事業を展開する株式会社アイナス(本社：兵庫県洲本市、代表取締役：大内 晋)は、ガチャ自販機「ガチャCAN」において、新商品「JR東日本駅看板アクリルキーホルダー」を2026年4月10日(金)より販売開始、なお販売開始時間は、自販機の準備が完了次第となります。
本商品は、“ガチャ形式”のガチャCAN自販機にて提供し、秋葉原の自販機BASE(SEEKBASE AKI-OKA MANUFACTURE内)および上野アメ横の2箇所で販売いたします。
駅看板アクリルキーホルダー JR東日本商品化許諾済
昨年販売した「JR西日本駅看板アクリルキーホルダー」シリーズは、多くのお客様にご好評をいただきました。これを受け、今回新たにJR東日本エリアの駅看板をモチーフにしたシリーズを展開いたします。
今回販売する商品は、駅看板デザインのアクリルキーホルダー(全17種類)とステッカー(全22種類)をそれぞれ1点ずつ封入したセット商品です。
全17種類の中には生産数に限りのあるデザインもあり、ラインナップの幅を楽しめる構成となっています。
■設置場所情報
●自販機BASE秋葉原SEEKBASE
SEEKBASE AKI-OKA MANUFACTURE 01号棟内
所在地 ： 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町13-1
営業時間： 11:00～20:00
自販機BASE秋葉原
●上野アメ横
所在地 ： 〒110-0005 東京都台東区上野六丁目4番12号
営業時間： 10:00～20:00
■商品ラインナップ
●駅看板アクリルキーホルダー 全17種類
東京、高輪ゲートウェイ、桜木町、有楽町、新宿、秋葉原、原宿、武蔵小杉、池袋、上野、品川、鎌倉、舞浜、熱海
サイズ：W89mm × H27mm (高輪ゲートウェイのみサイズW108mm × H27mm)
※全17種類は、14駅をベースに、秋葉原(3種類)・有楽町(2種類)を含む構成です。
●ステッカー 全22種類
大きさ長辺が約60mm、それぞれランダム1種封入
駅看板アクリルキーホルダー全ラインナップ
オリジナルステッカー(抜粋)
専用のガチャCANカプセル
■販売開始日時
ガチャCAN「JR東日本 駅看板アクリルキーホルダー(ステッカーつき)セット」は2026年4月10日(金)より正式に販売を開始いたします。また販売開始時間においては、自販機の準備ができ次第となります。
■販売価格
1,000円(税込)
▼ガチャCAN WEBサイトのご案内
ガチャCANや商品、サービスの詳細は、下記WEBサイトをご覧ください。
https://gacha-can.com/
■会社概要
商号 ： 株式会社アイナス
代表者 ： 代表取締役 大内晋
所在地 ： 〒656-0003 兵庫県洲本市中川原町三木田729-4
設立 ： 1991年7月
事業内容： 厨房機器、空調機器、自販機販売レンタル、缶詰事業
資本金 ： 1,000万円
URL ： https://ainas.co.jp/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
ガチャCAN お客様相談窓口
TEL ： 0799-28-1112
お問い合せフォーム： https://gacha-can.com/contact/