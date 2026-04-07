少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

中四国を広島に染めちゃる！

とあるアンケートによると広島県は愛媛・山口・島根・岡山から苦手とされているらしい…。それならいっそのこと中国四国地方を広島に染めちゃろうや！というトンデモ企画がスタート！香川の誇り「讃岐うどん」が…、高知の宝「カツオのたたき」が…、鳥取名産の「らっきょう」が…、山口名物の「瓦そば」が…。隣県の人気グルメや、銘菓を広島に取り込んでしまうとどうなるのか！？乞うご期待！

■過去の放送はTVerで！

■スナックコットン ～公式SNSはこちら～

■番組概要

https://www.home-tv.co.jp/snackcotton/https://tver.jp/series/srb6sxr6v2https://x.com/snack_cotton_EEhttps://www.instagram.com/snack_cotton/#https://www.tiktok.com/@snack_cotton

番組名：スナックコットン放送日時：4月9日（木）深夜0時15分～出演者：コットン（西村真二・きょん）