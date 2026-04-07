経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供する株式会社ビジネスブレイン太田昭和（本社：東京都港区、代表取締役社長：小宮一浩、以下BBS）は、「ACT-iAP調達・購買テンプレート」において、新機能「AI分析」および「パンチアウト」の提供を開始しました。本アップデートにより、外部ECサイトとの連携による購買・発注フローの効率化と、蓄積データを活用したAI分析による迅速な購買判断の支援を実現します。

機能追加の背景

ACT-iAP調達・購買テンプレートは、企業の調達・購買プロセスを効率化するための業務テンプレートです。現在多くの企業にご利用いただいておりますが、導入企業の皆様より、「外部ECサイトでの購入情報の管理が煩雑」「入力時の転記ミスを防ぎたい」といった効率化へのご要望を多くいただいていました。また、同時に「蓄積された購入実績を分析し、次回の価格交渉や調達戦略の策定に活かしたい」という、データ活用の高度化を求める声も寄せられていました。こうしたニーズにお応えするため、外部ECサイトとシームレスな連携を実現する「パンチアウト機能※」と、取引実績データをもとに最適な購買判断を支援する「AI分析機能」を新たに搭載しました。※「パンチアウト」とは、調達・購買システムからカタログサイトを利用し、選択した商品情報をそのまま申請・発注に連携できる仕組みです。

機能１：パンチアウト機能

主要ECサイトでの購買を一本化

外部ECサイトとのパンチアウト連携により、購買経路の集約化を実現します。主なポイント1. 購買業務の効率化ACT-iAPから直接外部ECサイトへ遷移し、商品をカートに入れるだけで注文情報が自動連携で取り込みを実現。2.転記ミスの防止と工数の削減外部ECサイトの購入内容を再度手入力する必要がなくなり、事務作業の負担と入力ミスをなくします。3.購買ガバナンスの強化社内・外部カタログを一元管理し、購買履歴を可視化。現場の「勝手買い」を防ぎます。

機能２：AI分析機能

AIデータアシスタント：実績データに基づき、最適な購買判断を即座に支援

システム内に蓄積された過去の取引実績データをAIが解析し、調達業務の質とスピードを向上させます。主なポイント1.購買判断の高度化過去の膨大な取引実績をもとに、AIが質問に回答し、実績の推移や比較結果をデータで裏付けることで、迅速な意思決定をサポート。2.データ照会の効率化必要な情報をAIが即座に提示。従来必要だった専用画面の開発や情報システム部への依頼を削減。3.自社運用への最適化業界用語や社内独自の運用ルールをAIが学習、反映し、回答精度を常に最適化。4.サポート機能： AIの回答に対するフィードバック機能や、分析結果のファイル出力機能を搭載。日々の業務報告や改善活動に活用できます。

BBSは、今後も企業の調達・購買業務の効率化とサプライチェーンの可視化に向けた機能拡充を進めてまいります。そしてACT-iAP調達・購買テンプレートの機能強化と外部サービス連携を通じ、企業の調達DXを支援し、データに基づくコストマネジメントの高度化に貢献します。

サービスのご紹介やお問い合わせ

https://www.bbs.co.jp/product/act-mbb_iap/https://www.bbs.co.jp/product/intra-mart/

会社概要

会社名：株式会社ビジネスブレイン太田昭和（https://www.bbs.co.jp/）代表者：代表取締役社長 小宮 一浩設 立：1967年８月26日所在地：東京都港区西新橋一丁目1番1号 日比谷フォートタワー15F事業内容：経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供

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