株式会社ヨコイ（本社所在地：愛知県名古屋市天白区島田1丁目601番地、代表取締役社長：小野 和徳）は、社会情勢の変化に伴い倉庫に滞留していたマスク在庫500万枚について、予定していた廃棄処分を中止することを決定いたしました。日本初※の一般用マスクを製造したパイオニアとして、「製品をゴミにするのではなく、最後の一枚まで役割を全うさせる」という未来像を掲げ、2026年4月7日より、利益を一切排除した「実費（送料＋諸経費）」のみで全量を提供するプロジェクトを開始します。廃棄することで不要な環境負荷を与えるのではなく、必要とする方々へ届けることで、メーカーとしての社会的責任を果たします。※白鳩ホールディングス調べ 1950年発売当時、日本国内における市販用マスクを調査した結果

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4月7日「セルフケアの日」に、呼吸環境を見つめ直す

4月7日は、WHO（世界保健機関）が定める「世界保健デー」であり、「セルフケアの日」でもあります。忙しい日々の中で、改めて自分の体と向き合うきっかけとなる一日です。

「呼吸環境」を追求した「エアクリーンPREMIUM」

アフターコロナの今も、マスクは外出や通勤、商談などの場で私たちの生活に欠かせないアイテムです。私たちは長年、マスクを単なる備品ではなく「肌に触れ、呼吸に関わるライフスタイルアイテム」と捉え、製品づくりを続けてきました。自社工場で製造している「エアクリーンPREMIUM」は、その集大成です。• 心地よさの追求： 肌に触れる素材、空気の通り道、フィット感にこだわり、長時間の使用でもストレスを感じにくい設計。• 空気清浄機のような爽やかさ： フィルターに加え、抗菌・防臭・抗ウイルス効果のある「セルガイア」を使用。

「廃棄」ではなく「実費提供」という決断

現在、需要の落ち着きにより、500万枚を超えるマスクが廃棄目前のまま倉庫に眠っています。このままでは処分せざるを得ないものの、廃棄を選択すれば環境に多大な負荷を与えてしまいます。「健康を守るための製品」を、誰の役にも立てずに「ゴミ」に変えてしまう矛盾。創業69年の老舗メーカーとして、私たちは「捨てる前に、必要とする誰かの役に立ち、マスク本来の役目を全うしてほしい」と考え、廃棄ではなく「実費提供」という道を選択しました。

マスクの「真の価値」を問い直す

マスクを着けることが「我慢」ではなく、自分の体と健康を労わるきっかけになってほしい。私たちは本日4月7日を、セルフケアにおいて欠かせない存在となったマスクの「真の価値」を問い直す日と位置づけました。この取り組みを通じ、皆さまと共に健康で持続可能な未来を考えるきっかけになれば幸いです。

本プロジェクトの3つの特徴

1. 利益度外視の「実費供給」： お届けにかかる実費のみで提供します。2. 品質の保証： パッケージ等は旧デザイン（型落ち）ですが、中身は品質基準をクリアした製品です。3. 環境負荷の低減： 500万枚の廃棄処分（焼却）を回避し、製品寿命を全うさせることで、CO2排出抑制に寄与します。

「過去との決別」が創る、次世代の呼吸

本プロジェクトによる500万枚の完売（全量提供）を一つの区切りとし、当社は滞留在庫という「過去」と決別します。これにより空いたリソースを、次世代の呼吸を守るための高機能マスクや、より環境に配慮した新商品の開発へと集中させてまいります。

プロジェクト概要

● 対象製品：一般用マスク（500万枚）● 提供価格：実費（送料・諸経費）のみ ※詳細はURL参照● 開始日：2026年4月7日● 受付方法：特設ECサイトにてhttps://peraichi.com/landing_pages/view/yokoi-no-waste-masks

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＜株式会社ヨコイについて＞

白鳩グループとして、医療・衛生材料の製造販売を通じ、日本の公衆衛生を支えてきたパイオニア企業です。1957年の創業以来、名古屋を拠点に「あなたのそばにしあわせと快適を」をスローガンとして、マスクを中心とした衛生用品の企画・製造を行っています。国内自社工場での一貫生産体制にこだわった高品質な日本製マスク「エアクリーン」をはじめ、機能性とファッション性を両立した「tone+」や、驚きの通気性を実現した冷感マスク「SuuU」など、時代のニーズに寄り添った付加価値の高い製品を展開。高度な製造技術と誠実なものづくりで、健やかで快適な暮らしをサポートしています。

会社名：株式会社ヨコイ代表者：小野 和徳 所在地：愛知県名古屋市天白区島田1丁目601番地事業内容：マスク・衛生用品の製造販売

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