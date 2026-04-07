株式会社やる気(本社:京都府京都市、代表取締役社長:大島幸士)が展開するカルビ丼とスン豆腐の専門店「韓丼」は、2026年4月14日（火）より、毎年ご好評いただいている季節限定商品「韓国冷麺」「ビビン冷麺」の販売を開始いたします。暑くなる季節にぴったりの“ひんやり爽快”な一品。韓丼では、焼肉の満足感と韓国料理の奥深さを掛け合わせた、他にはない冷麺体験をご提供しています。今年の冷麺は、「さっぱり」と「コク」を両立させた味わいが特長です。すっきりとした後味の中に旨みが広がる韓国冷麺と、旨辛の奥行きで食欲をそそるビビン冷麺。どちらも“韓丼だからこそ実現できる味”として毎年多くのお客様にご支持いただいている、これからの季節に欠かせない定番メニューです。

韓丼公式サイト https://kandon.jp/

◼️《さっぱり×コク》×《旨辛》で楽しむ、韓丼の冷麺！

韓国冷麺は、牛の旨みをベースにしたスープが特長で、すっきりとした後味でありながら、しっかりとしたコクを感じられる一品です。さらに韓丼の看板商品であるカルビ丼の牛カルビをトッピングしている点も魅力のひとつ。香ばしく焼き上げた牛カルビに絡む秘伝のタレがスープと合わさることで、さっぱりとしながらも奥行きのある“コク旨”な味わいに仕上がっています。後味はすっきりとしながらも、しっかりと満足感のある一品です。

韓丼のビビン冷麺の決め手は、完全手作りの「タテギ」です。水を一切使用せず、野菜や果物の水分だけで仕上げた濃厚な製法で素材本来の甘みと旨みを凝縮した“秘伝の味”です。そのタテギをベースにした特製ダレは、甘辛さの中にしっかりとしたコクと奥行きがあり、麺や具材にしっかりと絡みます。さらにビビン冷麺は、韓国の“まぜそば”スタイルの一品。タテギと野菜、麺をしっかりと混ぜ合わせることで、それぞれの旨みが一体となり、味わいが完成します。一口ごとに旨みが広がる、奥行きのある味わいの一品です。

■選べるお得なセットも登場！

韓丼ならではの楽しみ方として、お好きな丼と組み合わせて楽しめるセットもご用意しており、焼肉丼の旨みをしっかり味わった後に冷麺でさっぱりと楽しめるバランスや、濃厚な丼と爽快な冷麺のコントラストにより、最後まで飽きずにお楽しみいただけます。ボリューム満点の丼とさっぱりとした冷麺の組み合わせは、これからの季節にぴったりの満足感あるセットです。

商品概要商品名： 韓国冷麺／ビビン冷麺販売開始： 2026年4月14日（火）価格： 単品 各890円（税込）セット： お好きな丼＋韓国冷麺（小）／ビビン冷麺（小）＋380円（税込）～テイクアウト価格： 920円（税込）単品商品のみ対応しております。※一部店舗では販売内容・価格が異なる場合がございます。※テイクアウト料金には消費税8%と容器代が含まれております。

■韓丼について：本場の味を、日常の贅沢に

「韓丼」は、京都発の「カルビ丼とスン豆腐」の専門店です。焼肉の醍醐味と韓国の食文化を融合させ、現在は全国で多くのお客様に支持されています。店内はオープンキッチン設計を採用し、肉を焼き上げる音や香り、スープが沸き立つ臨場感など五感で“出来たての美味しさ”を体感いただけます。また、韓丼は創業16年『元祖カルビ丼×スン豆腐専門店』として、カルビ丼とスン豆腐を組み合わせた専門店として長年にわたり多くのお客様にご支持いただいています。創業当初から変わらぬ製法と品質を守り続けています。

◼️創業16年から変わらない「4つのこだわり」

**独自の「熟成生だれ」と直火の魔法**

看板商品のカルビ丼は、厳選された醤油に野菜や果物を配合した「秘伝の熟成生だれ」を使用。注文ごとに強火の直火で一気に焼き上げることで、タレが香ばしく焦げ、肉の旨みを最大限に引き出します。この「香ばしさ」こそが、家庭では真似できない韓丼だけの味の決め手です。

**唯一無二の味を生む、手作り「タテギ」のスン豆腐**

スン豆腐の命とも言える味の素「タテギ」は、工場で毎日丁寧に手作りしています。その「タテギ」をベースに、魚介と肉の旨味を凝縮したコク深い特製スープを店内で丁寧に仕込み、グツグツと沸き立つ状態で提供します。最後の一口まで熱々で楽しめる、具材の旨みが溶け込んだヘルシーで満足感の高い一品です。

**どなたでも楽しめる幅広いメニュー構成**

ボリューム満点の丼メニューから、栄養たっぷりで女性にも嬉しいスン豆腐まで、種類豊富なラインナップをご用意。お一人様でのクイックなランチから、ご家族でのゆったりとした夕食まで、あらゆるシーンで本場の味を気軽にお楽しみいただけます。

**オープンキッチンが生む「ライブ感」**

単に食事を提供するだけでなく、調理の「音・香り・熱気」を間近で感じられるオープンキッチンにこだわっています。職人が肉を焼き、スープをグツグツと煮立たせる様子は、まさに食のエンターテインメント。五感で楽しむ“出来たての美味しさ”を体感いただけます。

◼️その他メニュー

【公式アカウント/サイト】●X（旧Twitter）https://twitter.com/kandon_yaruki●Instagramhttps://www.instagram.com/kandon_yaruki/●公式LINEhttps://line.me/R/ti/p/@833fokwp●公式サイトhttps://kandon.jp/

◾️株式会社やる気について代表者：代表取締役社長 大島 幸士創業：1987年所在地：京都府京都市伏見区北端町60番地事業内容：外食事業、食品加工卸事業、フランチャイズ事業ブランド：焼肉やる気／カルビ丼とスン豆腐専門店韓丼／焼き鳥串かつ 鳥正／ひとり焼肉やる気／フレンチバル銀次郎／肉割烹バル 牛牛企業サイト：https://www.yaruki.co.jp/