4月8日（水）から、対象セットにプラス590円で購入可能

日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「コジコジ」と、株式会社モスフードサービス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：中村栄輔）が展開するモスバーガーとのコラボレーションとして、2026年4月8日（水）から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、「コジコジの豆ざら（2枚入り）」を販売します。

モスバーガーでは、3月18日（水）から、「コジコジ」とのコラボを実施しており、描きおろしイラストを使用したお子様向けセットのおまけをご提供し、大変ご好評いただいております。

特設ページURL： https://www.mos.jp/cp/fami/

今回、さらに「モスバーガー×コジコジ」をお楽しみいただけるよう、新しい描きおろしイラストを使用した豆ざらの2枚セットをご用意しました。コジコジらしいユーモラスな表情ながらも、モスバーガーをイメージした背景が丁寧に描き込まれた限定デザインの豆ざらです。食器としてはもちろん、インテリアや小物入れとしてなど、さまざまな用途でお楽しみいただけます。レギュラーセットなどの対象のセットをご注文いただいたお客様限定で、セット価格にプラス590円（税込）でご購入いただけます。

【コジコジの豆ざら（2枚入り）概要】

■商品名・価格：コジコジの豆ざら（2枚入り）（590円・税込） ＊単品での販売は行いません。

■販売期間：2026年4月8日（水）～ ＊数量限定、なくなり次第終了

■販売対象セット：レギュラーセット、昼割セット、モスワイワイセット、低アレルゲンセット

■対象店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

※対象セット1つにつき、コジコジの豆ざら（2枚入り）を1個ご購入いただけます。 ※お一人様3個まで。※一部お取り扱いのない店舗がございます。 ※イラストはイメージです。

【参考資料】

『コジコジ』について

さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」。アニメ放送から２０年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めています。

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＜本件に関するお問い合わせ先＞

【「モスバーガー」に関するお問い合わせ先】株式会社モスフードサービス お客様相談室 TEL ： 0120-300900 （受付時間：10:00～17:00）

【「コジコジ」に関するお問い合わせ先】日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方E-mail：pr-na@nippon-animation.co.jp

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