BICO・GHI株式会社が展開する金きゃらじゃぱんから、2026年3月24日より、テレビ東京で放送中の人気番組『開運！なんでも鑑定団』とのコラボレーション商品が登場しております。





■販売ページ： https://www.kinchara.jp/view/page/kantei





キービジュアル





放送開始から30年以上、数々の高額鑑定が生まれてきた「開運！なんでも鑑定団」。

本コレクションは、番組内でも度々登場する小判から着想を得て、資産性と記念性を兼ね備えたプロダクトとして商品化が実現しました。

2026年に金価格が最高値を更新しており、金の需要が高まっていることが想定されます。

番組でお馴染みの招き猫をあしらった純金コレクションをぜひ、この機会に手に入れましょう！





全商品





■商品ラインナップ

1 開運！なんでも鑑定団 純金小判 30g





小判30g





価格 ：2,640,000円(税込)

重量 ：30g

商品サイズ：40mm×70mm

付属品 ：専用桐箱入り

特記事項 ：完全受注生産





2 開運！なんでも鑑定団 純金小判 10g





小判10g





価格 ：880,000円(税込)

重量 ：10g

商品サイズ：30mm×48mm

付属品 ：専用桐箱入り

特記事項 ：完全受注生産





3 開運！なんでも鑑定団 純金カード 小判デザイン 1g





純金カード 小判デザイン





価格 ：99,000円(税込)

重量 ：1g

商品サイズ：86mm×54mm

付属品 ：専用桐箱入り

特記事項 ：完全受注生産





4 開運！なんでも鑑定団 純金カード 番組ロゴデザイン 0.5g





純金カード 番組ロゴデザイン





価格 ：77,000円(税込)

重量 ：0.5g

商品サイズ：86mm×54mm

付属品 ：専用桐箱入り

特記事項 ：完全受注生産









そして3月24日に放送された3.5時間スペシャルの目利き王対決の優勝者に「純金カード 小判デザイン 1g」が贈呈されました！





スタジオ写真





■購入先

https://www.kinchara.jp/view/page/kantei

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