株式会社ビーウェーブ(大阪市浪速区／代表取締役：笹井 建次郎)は、石川県が実施する「今行ける能登 団体旅行応援キャンペーン」に対応した能登観光ツアーの販売を開始しました。令和6年元日に発生した能登半島地震、ならびに同年9月の豪雨により甚大な被害を受けた能登地域においては、宿泊施設や観光施設の営業再開が段階的に進み、観光客の受入体制も徐々に整いつつあります。本キャンペーンは、観光需要の回復と地元での応援消費促進を目的としており、参加者ひとりにつき1日4,000円分の電子クーポンを付与します。金沢駅発着の日帰りバスツアーをはじめ、東京・関西発の新幹線利用1泊2日プラン、8名以上の団体向けオーダーメイドプランを用意しています。販売期間は2026年7月31日まで。あなたの旅が、能登の人々の明日への活力になります。





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◆「今行ける能登」キャンペーン特設サイト： https://bewave.jp/nippon/noto/









■「今行ける能登 団体旅行応援キャンペーン」概要

実施主体 ：石川県

対象期間 ：2026年3月1日(日)～7月31日(金) ※GW期間(5/2～5/6)は対象外

対象エリア：能登12市町(七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、かほく市、

津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町)

主な特典 ：・電子クーポン：能登周遊して1名あたり4,000円/日

・バス代助成により旅行代金を割引









■2026年 能登応援ツアー ラインナップ

プラン(1)：能登までのっとこ！日帰りバスツアー(金沢駅発着)

金沢駅発着で気軽に参加できる日帰りプランです。千里浜なぎさドライブウェイや花嫁のれん館、能登食祭市場を巡り、現地で「食べて・買って」応援します。

出発設定日： 2026年4月11日～7月31日(出発日限定)

旅行代金 ： お一人様 7,800円(税込)

特典 ： おひとり様あたり4,000円分の電子クーポン付

予約・詳細： https://bewave.jp/nippon/noto/higaeri-nanao.html





プラン(2)：能登までのっとこ！JR＆日帰りバス観光＋金沢ステイ(東京・関西発着)

東京・関西から新幹線で金沢入り。1日目に能登バスツアー、2日目は金沢市内を1日フリー乗車券で自由散策できる1泊2日プランです。

出発設定日： 2026年5月16日・23日・30日、6月20日、7月4日・11日・19日・25日

旅行代金 ： 【東京発】40,800円(税込)～(2名1室・お一人様)

【関西発】34,200円(税込)～(2名1室・お一人様)

特典 ： おひとり様あたり4,000円分の電子クーポン付

予約・詳細： https://bewave.jp/nippon/noto/stay-nanao.html





プラン(3)：8名様以上の団体対象 オーダーメイド・グループツアー

社員旅行・研修旅行・サークル旅行などに対応。和倉温泉宿泊や氣多大社昇殿参拝などを組み込み可能。バス代助成あり、クーポンは最大8,000円分付与(1泊2日・2日間とも能登12市町を周遊の場合)。

出発設定日： 2026年3月1日～7月31日

旅行代金 ： お見積り(バス代助成による応援価格でご提示)

特典 ： おひとり様あたり最大8,000円分の電子クーポン付(1日につき4,000円)

予約・詳細： https://bewave.jp/nippon/noto/group-order.html









■ビーウェーブの能登ツアー おすすめポイント

▼見どころ充実！能登を代表するスポットを効率よく巡る





千里浜なぎさドライブウェイ

・千里浜なぎさドライブウェイ：日本で唯一、砂浜を車で走れる絶景ドライブルート





花嫁のれん館

・花嫁のれん館：幕末から続く婚礼文化を伝えるミュージアム(七尾市)





能登食彩市場 大漁屋

・能登食祭市場：新鮮な海鮮丼・浜焼きが楽しめる「食」の宝庫(90分のフリータイム)





能登島大橋

・能登島大橋：能登島を渡る爽快な絶景ドライブ区間









■旅が「応援消費」になる電子クーポンのしくみ

能登周遊プランでは参加者一人あたり4,000円/日の電子クーポンを付与。能登12市町の加盟店でQRコード決済が可能で、利用期限は2026年8月31日まで(旅行当日に使い切れなくても有効)。特産品・工芸品の購入や飲食に使え、訪れるだけでなく「買って応援」の実感が持てる旅です。









■株式会社ビーウェーブについて

株式会社ビーウェーブは、国内旅行を中心に各種ツアーの企画・実施を行う旅行会社です。2003年の設立以来、個性豊かな旅行商品を数多く企画してまいりました。長年の企画実績をもとに、幅広い年代のお客様が利用しやすい旅行サービスの提供に取り組んでいます。





商号 ： 株式会社ビーウェーブ

代表者 ： 代表取締役 笹井 建次郎

所在地 ： 〒556-0016 大阪市浪速区元町1-5-17 難波MORIビル7階

設立 ： 2003年10月16日

事業内容 ： 国内旅行の企画・販売

資本金 ： 2,800万円

登録番号 ： 大阪府知事登録旅行業第2-2260号

加盟団体 ： 全国旅行業協会正会員、旅行業公正取引協議会

公式サイト： https://bewave.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ビーウェーブ 本社予約センター

TEL ： 050-3537-9922

メールアドレス ： osaka@bewave.jp

お問い合わせフォーム： https://bewave.jp/support/contact/