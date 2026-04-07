FM FUJIにて毎週金曜25時から放送中のラジオ番組「俺たちの人生旅行記」にて、サスケ本人が番組に登場し、自身の代表曲「青いベンチ」をジョーブログ・虹色侍ずま・YOSHIKIとともに生歌で披露するという、前代未聞の共演が実現しました。





「青いベンチ」サスケコラボ





YouTube「青いベンチ」サスケ

https://youtu.be/5-eaaPPtotw?si=2A3lTsMeh6WoWZ63





ラジオ番組発の特別なセッションとなりました。

世代を超えて愛され続ける名曲に新たな命を吹き込んだ本企画は、番組史上に残る特別な一幕となりました。









【番組について】

「俺たちの人生旅行記」は、人生の旅の途中で出会う人や出来事をシェアし、視聴者に学びと勇気を届けるFM FUJIのラジオ番組です。

YouTuberや歌手、芸人、声優など様々な業界のプロフェッショナルをゲストに招き、売れる前の日常や現在の活動、今後の展望をメインDJのジョーブログがインタビューしていきます。





地上波放送にとどまらず、番組関連YouTubeチャンネルでもコラボ企画などを同時配信しています。









【楽曲について】

「青いベンチ」は、2004年にサスケがリリースしたデビュー曲です。

青春の甘酸っぱさと切なさを情感豊かに描いたこの楽曲は、リリースから20年以上が経った今もなお、世代を超えて多くの人々に愛され続けている名曲です。









【出演者プロフィール】

■サスケ

2004年「青いベンチ」でメジャーデビュー。青春ポップスの旗手として一世を風靡し、同曲は今もなお若い世代に歌い継がれる国民的ソング。





■ジョーブログ

国内外の秘境を巡り、YouTube登録者240万人超を誇る人気クリエイター。「俺たちの人生旅行記」ではメインDJを務め、幅広いジャンルのゲストからその人生旅行記を引き出している。





■虹色侍ずま

「お題をもらって5秒で作る即興ソング」を得意とするアーティスト・YouTuberとして活躍し、YouTubeとSNSのフォロワーは計350万人、再生回数は計13億回を突破。その圧倒的な歌唱力と音楽センスで幅広い世代から支持を集めている。





■YOSHIKI

ラジオ・雑誌などメディア事業のプロデューサーとして活動。本番組のプロデューサーを務め、番組の最新情報をXにて自ら発信している。









【番組情報】

番組名 ： 俺たちの人生旅行記

放送日時 ： 毎週金曜25：00～25：30

番組HP ： https://ryokouki.jp

番組ホームページ： https://ryokouki.jp