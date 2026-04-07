“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の温泉宿「ラコンテ有馬（所在地：〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1582-1）」は、大切な方の人生の節目を皆様でお祝いいただけるよう、地酒やちゃんちゃんこ貸出特典付き「還暦・長寿祝いプラン」を2026年4月より販売いたします。公式サイト：https://rakonte-arima.com/還暦・長寿祝いプラン：https://x.gd/IITwb

ラコンテ有馬は「山中に佇む隠れ宿」をコンセプトとした全14室の温泉宿です。本プランは特典として、還暦や長寿のお祝いの雰囲気を盛り上げるちゃんちゃんこの貸し出しやご夕食時に料理長からお祝いの一品、さらに兵庫・灘五郷の地酒「福寿」を1組様につき1本プレゼントいたします。ちゃんちゃんこは赤・紫・黄色をご用意しておりますので、古希（70歳）や喜寿（77歳）、米寿（88歳）のお祝いにもご利用いただけます。人生の節目のひとときを、名湯・有馬温泉と灘の銘酒とともに皆様でお愉しみください。

還暦・長寿祝いプラン

プラン名：【還暦・長寿祝いに】＜ちゃんちゃんこ無料貸出×料理長の一品×灘五郷の地酒＞家族みんなで祝う大切な記念日／雅会席■＜特典＞1.ちゃんちゃんこ 無料貸出（赤・紫・黄のご用意がございます）2.ご夕食時、料理長よりお祝いとしてスペシャルな1品を追加でご用意（大人のお客様のみ）3.お祝いの席に兵庫・灘五郷の地酒「福寿」を1組様につき1本（300ml）をプレゼント

日本一の酒処として知られる、灘の銘酒をお楽しみください。※仕入れ状況により異なる銘柄のものになる場合もございます。※個室のご利用は席に限りがございます。お電話にて事前にお問い合わせくださいませ。価格：28,600円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）※会員登録でさらに5%OFF予約・詳細：https://x.gd/IITwb

ラコンテ有馬

ラコンテ有馬｜概要住所：〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1582-1TEL：078-903-4315 客室数：14室館内施設： レストラン、大浴場アクセス： 有馬温泉駅からタクシーで約4分、神戸市内から車で約30分。公式サイト：https://rakonte-arima.com/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/raconter_arima/

※画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先株式会社リロバケーションズファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木e-mail：rv.pr@relo.jp公式サイト：https://relovacations.com/