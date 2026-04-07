株式会社ローソン（本社：東京都品川区）が全国61店舗で展開する「MACHI café＋（マチカフェプラス）」では2026年4月7日（火）より『アイスオレンジティー』（税込300円）を発売します。すっきりとしたアイスティーに、オレンジの果肉とオレンジピール（果皮）を加え、柑橘の爽やかな香りとやさしい甘みを楽しめる一杯に仕上げました。「MACHI café＋」サイト： https://www.lawson.co.jp/lab/tsuushin/art/1467026_4659.html

■果肉入りで贅沢気分！フルーツ味わうアイスティー

『アイスオレンジティー』は、2024年夏に発売し、好評を博したティーメニューの再登場です。キャッチコピーは「フルーツ味わうアイスティー」。ひと口飲めば、オレンジの果肉のジューシーさと、ふわっと広がる柑橘の香りに包まれます。紅茶のすっきりした後味が爽やかで、気温が上がるこれからの季節に、ごくごく飲みたくなる爽快な味わいです。商品名 ：アイスオレンジティー税込価格：300円発売日 ：2026年4月7日（火）販売店舗：MACHI café＋導入店舗（全国61店舗） 商品説明：すっきりとしたアイスティーに、オレンジの果肉とオレンジピール（果皮）を加え、柑橘の爽やかな香りとやさしい甘みを楽しめる一杯です。

山梨県に初出店！「MACHI café＋」は現在、続々と展開店舗 増加中！

ローソンは、店内厨房スペースを活用し、お客様の注文を受けてから一杯一杯手作りで提供する「MACHI café＋」を、2022年9月より展開しています。北海道、新潟、関東を中心に61店舗に導入しており、2026年3月には、山梨県で初となるローソン甲府住吉一丁目店にて、サービスを開始しました。続々と増える、「MACHI café＋」。今後の展開にご期待ください。

【2026年３月・4月の新規導入店舗及び導入日】

◎ローソン千葉鵜の森店（千葉県千葉市中央区鵜の森町４－１） 導入日：3月5日（木）◎ローソン三条下須頃店（新潟県三条市下須頃２０６－１） 導入日：3月13日（金）◎ローソンさいたま南中丸店（ 埼玉県さいたま市見沼区南中丸６６５－５） 導入日：3月17日（火）◎ローソン新発田舟入町三丁目店（ 新潟県新発田市舟入町３丁目４－１５） 導入日： 3月27日（金）◎ローソン甲府住吉一丁目店（ 山梨県甲府市住吉１丁目１３－８） 導入日：3月27日（金）◎ローソン志木下宗岡店（埼玉県志木市下宗岡１丁目１０－２４） 導入日： 4月2日（木）

10杯飲むと1杯無料に！お得なスタンプカードをお店で配布中

マチカフェプラスのドリンクを１杯購入すると１枚シールがもらえ、10枚集めるとマチカフェプラスドリンク１杯と無料引換できる、スタンプカードをお店で配布中です。シールを集めて、ぜひお得にドリンクをお楽しみください！ ※本施策は、予告なく変更または終了する場合がございます。

「手作り」は、時代に逆行？いいえ、今の時代だからこそ！「MACHI café＋」について

ローソンは、店内厨房スペースを活用し、お客様の注文を受けてから一杯一杯手作りで提供する「MACHI café＋」を、2022年9月より展開しています。「MACHI café＋」における「一杯一杯、手作り」というサービスは、「もっとお客様と会話をしたい」という店舗のクルーさん（アルバイト・パート）の声から始まりました。このサービスを通じて、クルーさんとお客様とのコミュニケーションを活性化させ、「あなたに会いに来た」「あなたから買いたい」と感じていただけるような関係性を築くことを目指しています。サービス導入にあたっては、店舗で働くクルーさんの接客スキルや人財育成体制も重要な判断基準となります。社内認証制度として、クルーさんの知識やスキルに応じて「リーダークルー」、「ファンタジスタ」として認定しています。この認定制度は、スタッフの自己研鑽を促し、モチベーションの向上にもつながっています。ローソンには、毎日のように訪れるお客様も多いため、いつご来店いただいても新鮮な発見があるようにと心がけています。生のバナナを使用したスムージーやこだわりのコーヒーなど、定番商品とシーズナル商品を合わせて常時6～10種類をラインナップしています。※ローソンでは、2012年から、コーヒーに関する知識や接客などのスキルが優秀なスタッフを認定し、接客や店舗業務の向上につなげる「ファンタジスタ制度」を設けています。現在では、「MACHI café」の他、「接客」「まちかど厨房」「ファーストフード」の4つの分野別で20,000人を超えるクルーさんが認定を受けています。