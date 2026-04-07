新潟県十日町市のリゾートホテル ベルナティオ｜地元酒造会社と10カ月間の試作を経て…開業30周年記念コラボ「大人のチョコダイヤモンド」【4月18日(土)から提供スタート！】

株式会社当間高原リゾート











今年10月1日に開業30周年を迎える新潟県十日町市の「あてま高原リゾート ベルナティオ(以下、当館)」。

ご利用いただくお客さまはもちろんのこと、パートナー企業の皆さまの支えもあり、これまで成長し続けることが出来ました。





そこで当館の経営理念である「地域とともに」を行動に移し、「一緒に発展していきたい、記念すべき開業30周年を点ではなく面でブランディングしていきたい」という想いから2025年6月、1つのプロジェクトが動き出します。





当館のビュッフェレストラン「森のシンフォニックダイニング コスモス」には、ディナーで提供している「チョコボール」という人気のメニューがあります。

ケーキを作る際に出たスポンジの切れ端やそのままでは提供できないフルーツの端材など、本来廃棄されてしまうはずの食材をチョコレートと一緒に練り込み作られたSDGｓスイーツです。

2017年に開発され、今では不動の人気を得る自慢のスペシャリテになりました。















ゲストリレーション部支配人で当プロジェクトの発起人である田村一樹は、開業30周年を見据えて記念になるメニューを作れないか思案する中、同じく2026年1月に設立30周年を迎えるパートナー企業の津南醸造株式会社さま(新潟県津南町)(以下、津南醸造)とコラボレーションすることが出来ないかと考えました。

先述の「チョコボール」と津南醸造のお酒を掛け合わせた「大人のチョコボール」を作りたいとパティシエの板場文生に相談したところ、「すごく面白そうですね！ぜひ開発したい」と言うことで、早速津南醸造にご提案に伺いました。





津南醸造の蔵人である半戸高明さん、統括マネージャーの金子光子さんからも「ぜひお願いします！」とご快諾いただき、正式な商品化に向けて本格的に動き始めました。















パティシエの板場が中心となり、３種類のお酒を用いての試作品作りに取り掛かります。津南醸造の皆さまをお招きしての試食会も行い、「酒粕や酒米を入れて食感を出しましょう」という意見を取り入れながら、時間を掛けて少しずつ完成形に近付けていきました。















開発の中で苦労した点を尋ねると板場は「今あるチョコボールのクオリティを保ちつつ日本酒の味、香りを引き出す為にどうしたらよいか、何回も試行を重ねたところ」と語ります。





10カ月という長い時間を掛けて、まるで日本酒のようにじっくりと磨き上げられ、洗練された味わいが完成しました。

パティシエが一粒一粒丁寧に仕上げたチョコレートには、こだわりと想いがぎっしりと詰まっており、名前も「大人のチョコダイヤモンド」と名付けられました。











こだわりポイント1.厳選された日本酒

使用する日本酒は「つなん 白 純米大吟醸」。

「令和6年度越後流酒造技術選手権大会」にて新潟県知事賞、さらに「令和6酒造年度全国新酒鑑評会」にて金賞を受賞した実績のある日本酒で、厳選された酒米「津南産五百万石」を40％まで磨き上げた贅を極めた最上級のお酒です。特長である上品な吟醸香、キレのよい味わい、優雅で華やかな飲み口が使用する決め手になりました。











こだわりポイント2.お米を感じる食感

「つなん 白 純米大吟醸」にも使用されている酒米「津南産五百万石」と、新潟県のブランド米「新之助」をブレンド。チョコボールにミルフィーユ状に挟み込むことで、美しい断面とお米のつぶつぶ感をお楽しみいただけます。

こだわりポイント3.形に込められた想い

高級感のある菱形には「成長」という意味合いがあります。

それぞれの4辺は津南醸造さまと津南町、ベルナティオと十日町市を表し、等しくともに成長していきたいという想いを込めました。

また、ダイヤモンドの上に掛かるチョコレートソースのラインは津南町と十日町市をつなぐ信濃川を想起させるデザインに。















津南醸造株式会社 半戸高明さま

「設立から30年を迎えられる事、これまで支えて頂いた皆さまには感謝で一杯です。企画にお声掛け頂いた田村さまをはじめとしてパティシエの板場さま、沢山の方々のお力添えがあり完成しました。

お話を頂いた時は驚きを感じました。同時に弊社の特別なお酒とパティシエ板場さまの技が形になることへの期待と喜び、責任の重さも。

『大人のチョコダイヤモンド』には、「つなん白」のお酒の他、酒米五百万石、新之助といった地域資源が込められています。

ベルナティオさま、津南醸造30年の歩みと地域の良さを一粒から感じて頂けると嬉しいです。今後も私たちが切磋琢磨しながら地域、皆さまとともに発展していけるよう願っております。」





津南醸造株式会社 統括マネージャー 金子光子さま

「30周年の節目を迎えるにあたり、同じ越後妻有の地で酒造りを続けてきた酒蔵として、この企画に声をかけていただけたことを大変うれしく思っています。

ベルナティオさまで長く親しまれてきた人気スイーツ“チョコボール”を津南醸造の日本酒と組み合わせるなんて想像もできませんでしたが、私自身この30周年記念コラボ商品には企画段階から胸が高鳴っていました。

長く愛されてきたブランドだからこそ、期待を超えるものを届けたい。その一心で取り組んできました。

チョコボールを“大人の味わい”へと進化した【大人のチョコダイヤモンド】私たちの30年を象徴する一粒が生まれたと感じています。」





ベルナティオ ベーカー・ペストリーグループ 板場文生

「「地域とともに」の経営理念のもと、津南醸造さまとのオリジナル商品が完成出来て安心しました。「つなん 白 純米大吟醸」のキレのある味、華やかな香りとチョコレート、お米の食感とのバランスを楽しんでいただけたらと思います。」





ベルナティオ ゲストリレーション部支配人 田村一樹

「想いを行動へ！を掲げ、津南醸造さまや板場と協同で納得のいく形に仕上げることが出来ました。一口で召し上がらずに、ぜひ、この断面もご覧いただきながらこの至極の逸品を五感で味わっていただきたいです。

今後の展望としては、当館のショップでも商品化が出来ないか検討を進めております。

また、4月20日(月)からは当館の企画する平日限定のバスツアーでも津南醸造さまを訪問いたします。お気軽にご参加をお待ちしております。」









1996年からともに30年の道のりを歩んできたベルナティオと津南醸造さまのコラボメニュー「大人のチョコダイヤモンド」は、4月18日(土)よりビュッフェレストラン「森のシンフォニックダイニング コスモス」ディナーにて提供を開始いたします。

好評開催中のヤスダヨーグルトフェアと併せてぜひご賞味ください。





-協力-

▶津南醸造株式会社 https://tsunan-sake.com/( https://tsunan-sake.com/ )





-関連情報-

▷ベルナティオのSDGs https://www.belnatio.com/company/sdgs/( https://www.belnatio.com/company/sdgs/ )

▷ヤスダヨーグルトフェア https://www.belnatio.com/restaurant/renewal/yasudayogurt_fair_vol4.html( https://www.belnatio.com/restaurant/renewal/yasudayogurt_fair_vol4.html )

▷クローバーツアー「地元酒蔵(津南醸造)と妻有の春景色( https://www.belnatio.com/wp/wp-content/uploads/2026/01/c323dd05276e103fcf3390d658584b21.pdf )



