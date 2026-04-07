自分をいたわる、いいきっかけに。４月８日（水）より3大キャンペーンスタート

新生活のセルフケア需要と相手を想う贈り物需要に応えます

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）は、４月８日（水）より3大キャンペーンを開始します。キャッシュ（ポイント）バックキャンペーンやRESNO MAGNE リカバリーウェア PLUS 2点購入で10％OFFキャンペーンの実施、さらには母の日・父の日キャンペーンを実施します。新生活を快適に過ごすセルフケア需要と大切な人を想う贈り物需要に応えます。

新生活がスタートすると、ほどなくして母の日・父の日がやってきます。コラントッテは自分自身や大切な人の日々の健康や心のゆとりに寄り添うことが大切と考えます。本キャンペーンを通じてセルフケアに目を向けていただくと同時に、家族への感謝の気持ちを形にするきっかけとしていただきたいです。詳細は各キャンペーンページをご覧ください。

一部店舗・販路では実施していない場合がございます。詳細につきましては、各販売店までお問い合わせください。

【公式オンラインストア】https://www.colantotte.jp/

【直営店】https://www.colantotte.jp/store

キャンペーン① コラントッテ 全額‼キャッシュバックキャンペーン

概要：

対象期間中にコラントッテ全商品（全ブランド対象）を税込11,000円以上ご購入いただいた方を対象とした抽選プレゼントキャンペーンです。100人に1人キャッシュバックが当たります。

期間：

レシート有効期間：2026年4月8日（水）～2026年6月30日（火）

応募期間：2026年4月8日（水）10 :00～2026年7月7日（火）23:59

賞品：

応募レシートの対象商品購入金額分のポイントをえらべるPayで付与（上限100,000円まで）

【キャンペーンページ】https://lsp-campaign.com/colantotte-cp1/

キャンペーン② MAGNE リカバリーウェア PLUS 2点購入で10％OFFキャンペーン

概要：

話題のリカバリーウェアを上下セットで、もしくは単品2点の組み合わせでご購入いただくと、合計金額から10％OFFでご提供。単品ではカラー・サイズの組み合わせが自由に選べるので、家族やパートナーと色違いで揃えたり、気分や用途に応じて組み合わせたり贈り物にも最適です。

期間：

2026年4月8日（水）～2026年6月30日（火）

【キャンペーンページ】https://www.colantotte.jp/campaign/recoverywear

キャンペーン③ 母の日・父の日キャンペーン

概要：

対象期間中にキャンペーンページ掲載の税込12,000円以上の商品ご購入でオリジナルノベルティプレゼント。さらに対象商品ご購入でオリジナルショッパープレゼント。（先着順/数量限定）

期間：

母の日キャンペーン 2026年4月8日（水）～2026年6月30日（火）

父の日キャンペーン 2026年5月12日（火）～2026年6月30日（火）

オリジナルノベルティ・ショッパーともに、数量限定のためなくなり次第終了となります。

【キャンペーンページ】https://www.colantotte.jp/campaign/mothersday_fathersday

管理医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列。

コラントッテの効果





N極S極交互配列を表すマーク

コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。管理医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。





管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

コラントッテ独自のN極S極交互配列は磁力を広範囲に影響させることで高い効果が得られます。この独自製法を日本だけではなくドイツ・フランス・イギリスでも展開しています。また、2011年には欧州安全基準企画CEマークを取得しており、コラントッテ商品はヨーロッパ（EU）地域においては、CEマーキングのクラスⅠ医療機器として販売されています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

【会社概要】

株式会社コラントッテ

代表取締役社長 小松 克已

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番26号 コラントッテビル

TEL：06-6258-7350（代表） FAX：06-6258-7360

事業内容：健康関連製品事業（家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売）

上場市場：東京証券取引所東証グロース市場 （証券コード:7792）

URL：https://colantotte.co.jp/