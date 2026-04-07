2026 Conference on Cultural-Tourism Integration & the First Apricot Blossom Eco-Culture Week

AsiaNet 201474（0044）

【甘孜（中国）2026年4月7日新華社＝共同通信JBN】4月2日、中国四川省・甘孜（Ganzi）チベット自治州の道孚（Daofu）県で「2026 Conference on Cultural-Tourism Integration & the First Apricot Blossom Eco-Culture Week（2026年文化・観光融統合会議および第1回アンズの花生態文化ウイーク）」が開幕しました。このイベントは、中国共産党（CPC）道孚県委員会（Daofu County Committee）と道孚県人民政府（Daofu County People's Government）が主催します。満開のアンズの花を主役に、イベントでは一連の観光奨励策やユニークな体験プログラムが発表され、エコツーリズムと文化遺産保護を統合するための道孚の革新的な取り組みを紹介しました。

今年のメイン会場は孔色（Kongse）鎮の麻湾（Mawan）村に設けられ、イベントは4月10日まで開催されます。開幕式で、中国共産党道孚県委員会副書記で道孚県長であるWujin Zeren氏は「地元当局では、花を絆とし、祭りを多くの友人を迎える機会として活用しています」と述べました。同氏はさらに、文化・観光の統合的発展を促す「Eight Incentives（8つの奨励策）」と「Ten Visitor-Friendly Initiatives（訪問者に優しい10の取り組み）」という特別なパッケージを打ち出し、加えて100万元分の文化観光消費クーポンも用意したと述べました。いずれも、訪れる人々に質の高い旅行体験を提供することが狙いです。

道孚県は、2026年4月1日から、文化・観光の統合的発展のため、年間3000万元の特別基金を予算から割り当てると発表しました。この基金は、景勝地の整備、民宿の開発、ブランド構築などに充てられます。無料サービスのパッケージも提供され、県全域の駐車場、アンズの花エリアを巡るシャトルバス、RV用キャンプ施設などが含まれます。

開幕式では、Federation of Automobile and Motorcycle Sports of People's Republic of China（中華人民共和国自動車・オートバイスポーツ連盟）が、道孚県に「Automobile Self-Drive Sports Camp（自家用車ドライブスポーツキャンプ）」および「Premium Self-Drive Tour Route（プレミアム自家用車ドライブ観光ルート）」の称号を授与しました。また、Daofu County Intangible Cultural Heritage Workshop（道孚県無形文化遺産ワークショップ）が開設され、地元の伝統技法と県の自然景観を融合させた数十点の文化的でクリエーティブな製品が紹介されました。

イベントの目玉の1つとなったユニークな「Village Fashion Show（村のファッションショー）」が4月2日、麻湾村のアンズの花咲く中で繰り広げられました。ランウェイショーでは、チベットの伝統的な要素と現代的なデザインを組み合わせ、従来のファッションの枠を超えた演出が披露されました。中でも感動的だったのは、4世代にわたる地元の家族がステージに登場し、日々の暮らしの中で文化が受け継がれていく様子を垣間見せた場面でした。このショーは3日間にわたり開催され、一般の来場者も参加可能で、衣装を身にまとい、自らランウェイを歩くこともできます。

来場者はこのイベントの間、コミュニティー・ファンラン、写真コンテスト、無形文化遺産フェア、音楽パーティーなど、10種類の没入型「アンズの花」体験も楽しめます。さらに道孚県は、年間の消費クーポン基金から100万元を拠出し、イベント期間中の飲食、宿泊、文化・クリエーティブ製品の費用を補助します。

ソース：The Daofu County People's Government