【特別開催】5/11出発限定！八丈島発　片道チャーター名古屋ぶらり旅♪販売開始

日本空輸株式会社

日本空輸株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：岡下 敏也／おかした としや）が運営するグッドトリップエクスプレス（グットリ）は、フジドリームエアラインズ（FDA）の片道チャーター便で行く『八丈島発-名古屋ぶらり旅』の提供を5月11日限定で提供いたします。

チャーター便なら、最寄りの空港から目的地まで乗り継ぎ無しで、時間効率よくご旅行をお楽しみいただけます。詳細は（https://www.good-trip-ex.com/）にてご確認いただけます。

八丈島の皆様、お待たせしました！

普段は乗り継ぎが必要で、「ちょっと遠いな…」と感じていた名古屋。

そんな名古屋へ、乗り換えなしでダイレクトにアクセスできる、夢のような1日がやってきます！

- 面倒な乗り継ぎ一切ナシ！- 移動疲れ知らずで、着いたら即観光モード！- 自由気ままな「片道ぶらり旅」♪

5月11日（月）限定で、八丈島発・名古屋行きの特別チャーター便が運航決定！

面倒な移動時間はギュッと短縮して、その分、名古屋での楽しい時間をたっぷりと確保できます。

到着した瞬間から、そこは魅力あふれる大都市名古屋。

本場の「ひつまぶし」や「味噌カツ」に舌鼓を打つもよし、デパートで最新ファッションをチェックするもよし、名古屋城や熱田神宮で歴史を感じるぶらり歩きを楽しむもよし。

今回の旅は自由なプランなので、帰りのスケジュールに縛られないのも嬉しいポイント。

現地での過ごし方はあなた次第です。

この日しか体験できないプレミアムな空の旅で、初夏の名古屋を満喫しませんか？

お席には限りがあります。このチャンスをどうぞお見逃しなく！

この超レアなフライト、乗り遅れたら次はいつになるかわかりません今すぐご予約を！

※ お帰りの交通手段はお客様でご準備をお願いいたします。

【キャンペーン概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/7_1_41c00946506815466e941f302c7491de.jpg?v=202604070951 ]

キャンペーンツアーの詳細・ご予約はこちらから

〇片道チャーター名古屋ぶらり旅

詳細を見る :https://www.good-trip-ex.com/pickup/450/detail?mediacd=106

※販売座席数には限りがございます。お早めにご予約ください。

■アプリ：https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr

「GOOD TRIP EXPRESS（愛称：グットリ）」は、飛行機とホテルを自由に組み合わせ、お得な価格で簡単に予約できる旅行アプリです。JAL・スカイマーク・FDA・Peachなどと連携した信頼のフライト提供に加え、アプリ上で座席指定まで完結できるスムーズな操作性が特徴。他社にはないユニークなツアー企画も充実しており、旅行者一人ひとりのニーズに合わせた最適な旅のプランをスマートに実現します。

お問合わせ

グットトリップエクスプレス

電話： 050-3538-2605

メールアドレス： gte@good-trip-ex.com

営業時間:10：00～18：00（月～金） 10：00～15：00（土)

休日：日曜・祝日（12/30-1/3）