ファッション×麻雀、再びリーチ！「Ｍリーグ」コラボアイテム第2弾を4月6日よりZOZOTOWNで限定販売！

一般社団法人Mリーグ機構

一般社団法人Mリーグ機構（本社：東京都港区、代表理事：藤田晋）は、ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）とのコラボレーションアイテム第2弾を、4月6日（月）よりZOZOTOWN限定で受注販売いたします。

第2弾では、Mリーガーが監修したアイテム「ツキを暗カン TEE」「真紅の烈風 西 HOODIE」をはじめ、麻雀牌の牌面をデザインに取り入れた「西ヨーロッパ グラフィック TEE」「タンヤオ（断幺九）カレッジ SWEAT SHIRT」など、全24型を展開します。シンプルでありながら細部にまでこだわったデザインは、日常のコーディネートに自然に溶け込みつつも、“ダマでは終わらない”存在感を放ちます。なお、期間中は第1弾で販売した全アイテム（※）も再販売します。第2弾の新作と第1弾のアイテムが出揃い、ラインナップはまさに“ダブル役満級”ともいえる充実した展開となります。

また、アイテムの着用画像には、Mリーグで活躍中であり、今回販売するアイテムの監修を務めた内川幸太郎選手、岡田紗佳選手、佐々木寿人選手、高宮まり選手がモデルとして登場します。各選手がコラボアイテムを着用することで、本コラボレーションの世界観を体現します。

なお、株式会社ZOZOは「Mリーグ2025-26シーズン」のセミファイナルシリーズおよびファイナルシリーズの冠スポンサーを務めており、今後も両社は様々な取り組みを通じて、ファッションと麻雀の新たな可能性を発信してまいります。

MリーグとZOZOTOWNによる異色コラボレーションに、引き続きご注目ください。

（※）2025年9月11日付リリース：

ファッション×麻雀の異色コラボ！「Ｍリーグ」とのコラボアイテムを9月15日よりZOZOTOWN限定販売！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000198.000035640.html

・受注販売期間：2026年4月6日（月）正午 ～ 5月18日（月）11:59

※一部のアイテムは上限数量に達し次第、販売を終了します。

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・特設ページURL：https://zozo.jp/event/mleague/

※4月6日（月）正午より商品公開

・お届け時期：2026年6月下旬 ～ 7月下旬予定

※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。

＜ZOZOTOWN限定アイテムについて＞

【岡田紗佳選手 デザイン監修】ツキを暗カン TEE（ツキを暗カン Tシャツ）（2色展開）：3,900円（税込）

【岡田紗佳選手 デザイン監修】ツキを暗カン HOODIE（ツキを暗カン フーディ）（2色展開）：8,000円（税込）

【佐々木寿人選手 デザイン監修】Tの字 TEE（Tの字 Tシャツ）（2色展開）：3,900円（税込）

【佐々木寿人選手 デザイン監修】Tの字 L/S TEE（Tの字 ロンT）（2色展開）：4,800円 （税込）

【内川幸太郎選手 デザイン監修】真紅の烈風 西 TEE （真紅の烈風 西 Tシャツ）（2色展開）：3,900円（税込）

【内川幸太郎選手 デザイン監修】真紅の烈風 西 HOODIE（真紅の烈風 西 フーディ）（2色展開）：8,000円（税込）

【高宮まり選手 デザイン監修】1Bamboo of Berserk TEE（レディベルセルク Tシャツ）（2色展開）：3,900円（税込）

【高宮まり選手 デザイン監修】1Bamboo of Berserk L/S TEE（レディベルセルク ロンT）（2色展開）：4,800円 （税込）

（左上から）

タンヤオ（断幺九）カレッジ TEE（4色展開）：3,900円（税込）

タンヤオ（断幺九）カレッジ SWEAT SHIRT（4色展開）：6,400円 （税込）

純全（ジュンチャン）三色 ナンバー L/S TEE（2種・2色展開）：4,800円（税込）

純全（ジュンチャン）三色ナンバー TRUCK JACKET（2色展開）：9,600円（税込）

井桁 グラフィック TEE（2種・4色展開）：3,900円（税込）

井桁 グラフィック SWEAT SHIRT（4色展開）：6,400円（税込）

【This is Mahjong】刺繍 ジェットキャップ（3色展開）4,500円（税込）

中ビーム 刺繍 BUCKET HAT（ブラック）：4,440円（税込）

西ヨーロッパ グラフィック TEE（4色展開）：3,900円（税込）

西ヨーロッパ グラフィック HOODIE（4色展開）：8,000円（税込）

八索 グラフィック TUMBLER：3,200円（税込）

西ヨーロッパ グラフィック KEY HOLDER（2色展開）：2,000円（税込）

八索 グラフィック L/S TEE（4色展開）：4,800円（税込）

八索 グラフィック HOODIE（3色展開）：8,000円（税込）

M.LEAGUE ZOZO EXCLUSIVE TOTE BAG（3種展開）：2,000円（税込）

西ヨーロッパ グラフィック 折り畳み傘：4,500円（税込）

＜選手コメント＞

・内川幸太郎選手（真紅の烈風 西について）

「The Crimson Bale（真紅の烈風）に、グニャっとした西を背負ってます。僕のあの時の気分をぜひ味わっていただけたらと思います。」

・岡田紗佳選手（ツキを暗カンについて）

「自分で月を暗カンしているイラストを描きました。後ろは伝説の13面待ちです。色の組み合わせも考えたので、ぜひ普段のコーディネートに取り入れてください。」

・佐々木寿人選手：（Tの字について）

「裸単騎の伝説のT、思い出のTです。シンプルなデザインで着用しやすいと思うので、色々なシーンで着用いただきたいです。」

・高宮まり選手：（1Bamboo of Berserkについて）

「自分のキャッチフレーズを胸元に染み込みプリントをしました。洗えば風合いが出てくるものなので、たくさん着用してください。」

＜CM映像＞

https://youtu.be/DR5p5FcQ05I

※CMの一例です。

＜プレゼントキャンペーン＞

期間中に対象商品を10,000円以上購入された方の中から、抽選で29名様に、岡田紗佳選手、佐々木寿人選手、内川幸太郎選手、高宮まり選手の直筆サイン入りコラボアイテムや、Mリーグ公式対局のパブリックビューイング招待券をプレゼントします。詳細は特設ページをご覧ください。

・実施期間：2026年4月6日（月）正午 ～ 4月20日（月）11:59

＜株式会社ZOZOについて＞

ファッションEC「ZOZOTOWN」をはじめ、コスメ専門モール「ZOZOCOSME」やシューズ専門ゾーン「ZOZOSHOES」、ブランド古着を取り扱う「ZOZOUSED」やラグジュアリー＆デザイナーズブランドを取り扱う「ZOZOVILLA」、ファッションコーディネートアプリ「WEAR by ZOZO」、OMOプラットフォーム「ZOZOMO」、生産支援プラットフォーム「Made by ZOZO」など、各種サービスを企画・展開しています。また、「ZOZOSUIT」「ZOZOMAT」「ZOZOGLASS」などの計測テクノロジーの開発・活用に取り組み、ZOZOSUITを活用した米国での事業として3Dボディースキャンサービス「ZOZOFIT」を展開しています。



■一般社団法人Mリーグ機構 概要

【名称】 一般社団法人Mリーグ機構

【役員】

最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎

代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役会長 藤田晋

理事 アース製薬株式会社 取締役 副社長執行役員 降矢良幸

理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久

理事 株式会社コナミアーケードゲームス 代表取締役社長 西村宜隆

理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 代表取締役社長 佐藤崇充

理事 株式会社セガ フェイブ 代表取締役 社長執行役員 兼 株式会社セガ 代表取締役 副社長執行役員Co-COO 杉野行雄

理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五

理事 株式会社電通 統括執行役員 中村光孝

理事 株式会社博報堂 取締役常務執行役員 山田覚

理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心

監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治

【所在地】東京都港区

【活動開始】2018年7月

公式サイト：https://m-league.jp

■URL

「Mリーグ」公式サイト：https://m-league.jp

「Mリーグ」公式X：https://twitter.com/m_league_

「Mリーグ」公式YouTube：https://www.youtube.com/c/m-league

「Mリーグ」LINE：http://nav.cx/2cdpHvu