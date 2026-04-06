「グループディスカッションって何を見られているの？」就活生のリアルな疑問に答える、“選考なしのGD体験会”を開催【28卒対象】

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」というパーパスのもと、ライフプラン実現を支援する金融サービスを開発・提供するブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊藤清、証券コード：7343、以下：当社）は、2028年卒業予定の大学生・大学院生を対象に、選考なしで試せるグループディスカッション体験会を対面形式で開催いたします。初開催となった前年度に好評をいただいたことを受け、今年度も複数回開催する運びとなりました。

■開催背景：就活初期に「試す場所」が足りない

就職活動において、グループディスカッション（GD）は多くの企業選考で実施されるにもかかわらず、「いきなり選考の場で評価される」という構造から、就活生の不安要素のひとつとなっています。特に就活初期は、インターンシップの選考なども多く開催される一方で、自己分析が固まりきっていない段階・グループワークなどの実践経験が積めていない状態での参加を余儀なくされるケースが多く、「GDで何を見られているのかわからない」「自分の強みをどう発揮すればよいかわからない」という声は当社にも多く届いています。

当社は新卒採用を開始した2011年度以来、「ミスマッチのない採用」をポリシーとして掲げてきました。その結果、現在の新卒入社者の離職率は約1割と業界内でも低い水準を維持しています。この採用に対する姿勢の延長として、選考とは切り離した形で学生の就職活動を支援する取り組みを継続しており、このGD体験会もその一環です。

■本イベントの特徴

■イベント概要

- １. 選考なし・評価なし。「成長」のためだけのGD体験本イベントは一切選考を行いません。「まずやってみる」ことを目的とした場であるため、就活を始めたばかりの方や、GDが初めての方も安心して参加いただけます。- ２. 社員による個別フィードバックシートをお渡しGD中の行動・発言・思考の特徴を採用担当が観察し、参加者一人ひとりへの個別フィードバックシートをご用意します。自分らしさや自分の強みが表れた瞬間を言語化することで、自己分析の深掘りにも活用いただけます。- ３. 営業職に必要な素養を"体感"できる実践設計相手の意図を汲む力、課題を見抜く力、チームで成果を出す力など、営業職に求められる素養をGDというフォーマットで体感できる内容設計となっています。- ４. 参加者限定：夏インターンへの確約ご案内本イベントの参加者には、夏インターンシップへの特別ルートでの案内をご用意しています。- 対象：2028年卒業予定の大学生・大学院生- 形式：対面（当社オフィスにて開催）- 東京本社：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階- 所要時間：各日程120分- 服装：私服で構いません- 選考：一切なし実際に採用担当が評価を付けたシートを、フィードバックとして一人ひとりにお渡しします！- 定員各回：15名程度- 参加費：無料- 参加特典：- (１)個別の評価フィードバックシートプレゼント！- (２)当社の夏インターンシップへの確約ご案内- エントリー方法：まずは下記（ワンキャリア）よりエントリーを行ってください。開催日程・予約の詳細をご案内いたします。開催時期は5月から複数回を予定しております。https://www.onecareer.jp/events/internship/84273

■（参考）ブロードマインドの採用情報

採用サイトでは現在「Hero Awardインタビュー」が続々更新されています。

「Hero Award」は、当社の採用コンセプト「人生の主人公であれ」に基づき、主体的に行動し周囲にポジティブな影響を与えている社員を毎月1名表彰する制度です。売上などの成果に加え、日々の貢献や成長プロセスを重視して選出されます。

https://www.b-minded.com/recruit/

ブロードマインド公式noteにて、採用マガジンを運営しています。今後、仕事の紹介やイベント情報の公開なども行っていきますので是非フォローしてお待ちください！

https://note.com/b_minded_pr/m/mc2ee9e39b7a5

書籍『こんな会社で働きたい 成長環境企業編』に掲出しています。

事業や組織、育成体制などについて12ページにわたり紹介しています。掲載ページはこちらからもご覧いただけます。

https://drive.google.com/file/d/18mJuJMa_G7IzGfLf8SjQVeaC1UaSzaeA/view?usp=drive_link

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。2002年の創業以来、特定の金融機関に属さない独立した立場から個人・法人のライフプラン実現をワンストップで支援しており、東京証券取引所グロース市場に上場しています。

主力サービス『マネプロ』では、FP資格保有率100%（※1）の専門家が、保険・証券・住宅ローンといった幅広い選択肢から、約60社の提携先商品を横断的に組み合わせてご提案します。特定の金融機関に偏らない公平な立場で、納得のいくまで無料でご相談いただけます。累計相談実績20万件・顧客満足度98.9%(※2)を達成しており、業界内でもいち早く全国オンライン相談体制を構築しています。

企業従業員向けの金融教育プログラム『ブロっこり』は、日本の人事部「HRアワード2025」（後援：厚生労働省）プロフェッショナル部門に入賞しました。

これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。



※1・※2 2025年6月時点

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◆会社名：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）

◆代表者：代表取締役社長 伊藤清

◆本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階

◆設立：2002年1月

◆上場市場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：7343）

◆事業内容：フィナンシャルパートナー事業

（個人・法人向けFP相談サービス・ライフプランニング支援や、金融教育／ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）



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◆プレスリリース・取材に関するお問い合わせ

広報担当：冨永・志村



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