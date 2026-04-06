中小規模企業向けDX支援サービス『common.DX』をリリース

common株式会社

common株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役 CEO：石川毅志、以下「当社」）は、中小規模企業向けDX支援サービス『common.DX』をリリースいたしました。『common.DX』は、「DXをどこから始めればよいかわからない」「ITツールを導入しても定着しない」「業務が属人化している」といった課題を抱える企業に対し、課題整理からシステム導入、Web集客支援、運用改善までを一貫して支援するサービスです。今後、AIの活用が一般的になる中、クライアントが業務を変革し、AIの力を最大限引き出す経営の支援を致します。

当社はこれまで、自動車業界を中心にDX、デジタルマーケティング、SaaS開発などを支援してきました。そうした現場で培った知見をもとに、特に中小規模企業が抱えやすい「人手不足」「情報の分散」「集客力不足」「IT人材不足」といった経営課題に対し、実行可能なDX施策を提供するため、『common.DX』を立ち上げました。

サービス詳細：https://www.commoncoltd.com/common-dx/

【common.DX 背景 ~AI活用に向けて~】

common.DXイメージ

近年、多くの中小企業でDXの必要性が高まる一方、現場では紙・Excel・メール・口頭で情報管理が分散し、特定社員への業務依存や、Web集客不足、ITツールの未定着といった課題が依然として残っています。『common.DX』は、こうした課題を可視化し、優先順位を整理したうえで、現場に定着する仕組みづくりまで伴走することを目的としています。

また、AIを活用する際に必要となる社内情報・データの整備を支援します。中小規模事業者が生き残り・成長する支援をするものです。

【common.DX サービス概要】

『common.DX』は、中小規模企業を対象に、以下の領域をワンストップで支援します。

1．業務管理ツール開発

顧客管理、在庫管理、受発注、勤怠管理など、各社の業務に合わせた専用システムを構築。既存業務フローを踏まえ、現場で使いやすい設計を行います。クラウド型業務管理システム、顧客フォロー自動化、ワークフロー電子化、チャットツール連携などにも対応します。

2．Web集客支援

「あるだけのホームページ」から「売上に直結するWebサイト」への転換を支援。LP制作、広告運用、SEO対策、MEO対策、SNS運用支援などを通じて、集客力の構造的改善を図ります。

3．現場オペレーション改善

業務フローの可視化、属人化解消、KPI設計、経営ダッシュボード構築、スタッフ向けIT研修、マニュアル整備、月次レビューによる改善支援まで実施。ITツールを導入して終わりではなく、現場に定着するまで伴走します。

【common.DS サービス導入の流れ】

『common.DX』では、初回ヒアリングから運用定着まで、以下の流れで支援を行います。

1．ヒアリング

2．課題整理・ご提案

3．開発・実装

4．運用・改善

【common.DXのおすすめの業界】

『common.DX』は業種を問わず中小規模企業のDX推進を支援しています。中でも、製造業、小売・サービス業、建設・不動産業など、業務フローの整理や情報管理、集客改善の余地が大きい業界に特におすすめです。

【代表コメント】

「『common.DX』は、中小規模企業が抱えるDXの悩みに対して、企画だけで終わらず、現場への実装と定着まで一貫して支援するサービスです。経営や現場でのAI活用が必須となる中DXに取り組むことで、AIの価値を最大化できるものです。」（代表取締役 石川毅志）