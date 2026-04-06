肉フェス(R) 2026 × REAL AKIBA、12日間のカルチャーフェス爆誕（17時以降のステージ）
日本最大級のフードエンターテインメント「肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20」が、2026年4月29日（水・祝）～5月10日（日）の12日間、お台場特設会場にて開催されます。今年は、全国から選び抜かれた“行列のできる有名店”20店舗が集結し、松阪牛の握り寿司をはじめとした 肉フェス限定のプレミアムメニュー40種類以上 が登場。ゴールデンウィークの定番として親しまれてきた肉フェスが、史上最長の会期でさらに進化します。
本イベント会場内ステージの制作を REAL AKIBAグループ が担当。アニソン、ダンス、歌ってみた／踊ってみた、アイドルライブなど、アキバカルチャーを象徴する多彩なパフォーマンスが日替わりで展開されます。今回イベント概要および各ステージのチケット情報が公開します。
※2026年の肉フェスステージはメイン会場内に併設。チケットはステージ前方エリアへの入場券となります。ステージ詳細は肉フェス公式からの続報をお待ちください。
■ ステージイベント一覧（4/29～5/10）
REAL AKIBAグループが手掛ける全12日間の夕方17時以降のステージには、アキバカルチャーを象徴する多彩なアーティスト・企画が集結。日替わりで異なるジャンルが楽しめる、肉フェスならではのライブ体験をお届けします。
● 4/29（水・祝）
HOOK THE RAW 2026 肉フェス Edition
※観覧無料
● 4/30（木）
澤村光彩フリーライブ in 肉フェス
※観覧無料
●5/1（金）
アイドルDay１.
詳細＆前売りチケット販売サイト：後日発表予定
● 5/3（日）
★FLAVA JAPAN 公開収録ライブ
～ 動画じゃ見せない俺たち in 肉フェス ～
詳細＆前売りチケット販売サイト：
https://livepocket.jp/e/nikufes2026_0503day5
● 5/4（月・祝）
J-POP RAVE powered by ANTHEM AKIBA
※観覧無料
● 5/5（火・祝）
DDライブ in 肉フェス
詳細＆前売りチケット販売サイト：https://livepocket.jp/e/nikufes2026_0505day7
● 5/6（水・祝）
やしろあずき爆誕トークショー ～ おめでとう肉食おう？ ～
詳細＆前売りチケット販売サイト：
https://livepocket.jp/e/nikufes2026_0506day8
● 5/7（木）
fhana Special Free One-man Live in NikuFes 2026
※観覧無料
● 5/8（金）
A-POP RAVE powered by ANTHEM AKIBA
※観覧無料
● 5/9（土）
rockfield ULTRA LIVE in お台場肉フェス Girls
詳細＆前売りチケット販売サイト：
https://livepocket.jp/e/nikufes2026_0509day10
● 5/10（日・祝）
rockfield ULTRA LIVE in お台場肉フェス Boys
詳細＆前売りチケット販売サイト：
https://livepocket.jp/e/nikufes2026_0510day12
■ 開催概要
名称：肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20
期間：2026年4月29日（水）～5月10日（日）＜12日間＞
時間：平日 11:00～20:00／土日祝 10:00～21:00
会場：お台場特設会場（お台場青海地区P区画／江東区青海1-1-16）
入場料：無料
アクセス：
ゆりかもめ「東京国際クルーズターミナル」徒歩2分
ゆりかもめ「台場駅」徒歩5分
りんかい線「東京テレポート駅」徒歩7分
※車で来場の場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。
主催：AATJ株式会社（株式会社JMホールディングス グループ）
後援：一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会
協力：株式会社JMホールディングス、株式会社ジャパンミート、株式会社花正
公式サイト：https://www.nikufes.jp/
■ 肉フェス公式SNS
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※「肉フェス」およびロゴマークは、AATJ株式会社の登録商標です。
＜参考情報＞
※2026年の肉フェスステージはメイン会場内に併設。チケットはステージ前方エリアへの入場券となります。ステージの詳細は肉フェス公式からの続報をお待ちください。
◆ステージ配置イメージ