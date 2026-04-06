肉フェス(R) 2026 × REAL AKIBA、12日間のカルチャーフェス爆誕（17時以降のステージ）

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ISARIBI株式会社

日本最大級のフードエンターテインメント「肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20」が、2026年4月29日（水・祝）～5月10日（日）の12日間、お台場特設会場にて開催されます。今年は、全国から選び抜かれた“行列のできる有名店”20店舗が集結し、松阪牛の握り寿司をはじめとした 肉フェス限定のプレミアムメニュー40種類以上 が登場。ゴールデンウィークの定番として親しまれてきた肉フェスが、史上最長の会期でさらに進化します。



本イベント会場内ステージの制作を REAL AKIBAグループ が担当。アニソン、ダンス、歌ってみた／踊ってみた、アイドルライブなど、アキバカルチャーを象徴する多彩なパフォーマンスが日替わりで展開されます。今回イベント概要および各ステージのチケット情報が公開します。


※2026年の肉フェスステージはメイン会場内に併設。チケットはステージ前方エリアへの入場券となります。ステージ詳細は肉フェス公式からの続報をお待ちください。



■ ステージイベント一覧（4/29～5/10）


REAL AKIBAグループが手掛ける全12日間の夕方17時以降のステージには、アキバカルチャーを象徴する多彩なアーティスト・企画が集結。日替わりで異なるジャンルが楽しめる、肉フェスならではのライブ体験をお届けします。




● 4/29（水・祝）


HOOK THE RAW 2026 肉フェス Edition


※観覧無料






● 4/30（木）


澤村光彩フリーライブ in 肉フェス


※観覧無料






●5/1（金）


アイドルDay１.


詳細＆前売りチケット販売サイト：後日発表予定




● 5/3（日）


★FLAVA JAPAN 公開収録ライブ


～ 動画じゃ見せない俺たち in 肉フェス ～


詳細＆前売りチケット販売サイト：


https://livepocket.jp/e/nikufes2026_0503day5






● 5/4（月・祝）


J-POP RAVE powered by ANTHEM AKIBA


※観覧無料






● 5/5（火・祝）


DDライブ in 肉フェス


詳細＆前売りチケット販売サイト：https://livepocket.jp/e/nikufes2026_0505day7






● 5/6（水・祝）


やしろあずき爆誕トークショー ～ おめでとう肉食おう？ ～


詳細＆前売りチケット販売サイト：


https://livepocket.jp/e/nikufes2026_0506day8






● 5/7（木）


fhana Special Free One-man Live in NikuFes 2026


※観覧無料






● 5/8（金）


A-POP RAVE powered by ANTHEM AKIBA


※観覧無料






● 5/9（土）


rockfield ULTRA LIVE in お台場肉フェス Girls


詳細＆前売りチケット販売サイト：


https://livepocket.jp/e/nikufes2026_0509day10　






● 5/10（日・祝）


rockfield ULTRA LIVE in お台場肉フェス Boys


詳細＆前売りチケット販売サイト：


https://livepocket.jp/e/nikufes2026_0510day12　





■ 開催概要


名称：肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20


期間：2026年4月29日（水）～5月10日（日）＜12日間＞


時間：平日 11:00～20:00／土日祝 10:00～21:00


会場：お台場特設会場（お台場青海地区P区画／江東区青海1-1-16）


入場料：無料


アクセス：


ゆりかもめ「東京国際クルーズターミナル」徒歩2分


ゆりかもめ「台場駅」徒歩5分


りんかい線「東京テレポート駅」徒歩7分


※車で来場の場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。



主催：AATJ株式会社（株式会社JMホールディングス グループ）


後援：一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会


協力：株式会社JMホールディングス、株式会社ジャパンミート、株式会社花正


公式サイト：https://www.nikufes.jp/　



■ 肉フェス公式SNS


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※「肉フェス」およびロゴマークは、AATJ株式会社の登録商標です。



＜参考情報＞


※2026年の肉フェスステージはメイン会場内に併設。チケットはステージ前方エリアへの入場券となります。ステージの詳細は肉フェス公式からの続報をお待ちください。



◆ステージ配置イメージ