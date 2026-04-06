帯広市長選挙に向けた公開質問の実施について

特定非営利活動法人U-mitte

NPO法人U-mitte（所在地：帯広市／代表理事：本間 多香美）は、このたびの帯広市長選挙にあたり、立候補された方々に対し、子育て支援、障がい福祉、医療と地域の連携等に関する公開質問状を送付いたしました。

本取り組みは、子ども、障害のある方、医療的ケアを必要とする方およびそのご家族が、地域で安心して暮らし続けることができるまちづくりの実現に向けて、各候補者のお考えや方向性を広く市民の皆様と共有することを目的としています。

特定の候補者を支持・評価するものではありません。

■ 実施概要

対象：帯広市長選挙 立候補者 3名

内容：子育て支援、障害福祉、医療・福祉連携等に関する質問（全8問）

送付方法：電子メールおよびお問い合わせフォーム

回答方法：記述式（選択式＋詳細記述）

■ 回答状況（令和８年 ４月 ６日時点）

現時点で、2名の候補者より回答をいただいております。

なお、1名の候補者につきましては、後日回答予定とのご連絡をいただいております。

■ 今後の対応

いただいた回答につきましては、内容を整理のうえ、

NPO法人U-mitteのウェブサイト（https://u-mitte.jp/archives/2858(https://u-mitte.jp/archives/2858)）およびSNS等にて順次公開してまいります。

なお、すべての候補者の回答が揃い次第、比較しやすい形での公表も予定しております。

■ 背景

本取り組みは、私たちが十勝地域で取り組んでいる

「いけプロ（北海道で暮らす医療的ケア児の未来を拓くプロジェクト）」に寄せられている多くの声も背景としております。

障害の有無に関わらず、誰もが地域で安心して暮らし、社会参加しやすいまちづくりの実現に向けて、市民一人ひとりが考えるきっかけとなることを願い実施したものです。

■ 本件に関するお問い合わせ先

NPO法人U-mitte

mail: info@u-mitte.jp

以上