【SPRING JAPAN利用のパックツアー】成田＝新千歳線4/25～6/29搭乗分追加販売開始

日本空輸株式会社

日本空輸株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：岡下 敏也／おかした としや）が運営するグッドトリップエクスプレス（グットリ）は、この度、スプリング・ジャパン株式会社（以下：SPRING JAPAN）が提供する『東京(成田)⇄札幌(新千歳)線』運航期間延長に伴い、【SPRING JAPAN利用のパックツアー】を追加販売することを決定いたしました。

販売は当社ウェブサイト（https://www.good-trip-ex.com/）にて行われます。

商品・サービスの概要

この度、多くのお客様にご好評いただいております「東京（成田）-札幌（新千歳）」線につきまして、好評につき、成田＝新千歳線の運航期間延長が決定いたしました。

桜色の優しい風や、爽やかな新緑の薫りに変わるベストシーズン！ゴールデンウィークや初夏の北海道や東京の旅行のご計画が、より柔軟にお立ていただけます。

さらに、今回の期間延長を記念して、キャンペーンセールを開催いたします。

ぜひこの機会に、GOOD TRIP EXPRESS（グットリ）で、お得な旅をお楽しみください。

キャンペーンの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/8_1_bd31c8166f4609b3069bf565a35bb2e4.jpg?v=202604070951 ]

キャンペーンツアーの詳細・ご予約はこちらから

〇成田発新千歳行き 北海道キャンペーンツアー

ツアー参考価格：1泊2日（ダブル2名1室）お一人様あたり 18,000円～43,600円

詳細を見る :https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?hgc=01&cc=IJ&fhgc=03&fhc=11&ev=0&op=2&dpi=0&mediacd=106

〇新千歳発成田行き 東京キャンペーンツアー

ツアー参考価格：1泊2日（セミダブル2名1室）お一人様あたり 18,800円～35,900円

詳細を見る :https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?hc=08&hgc=03&cc=IJ&fhgc=01&fhc=A2&ev=0&op=2&dpi=0&mediacd=106

■アプリ：https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr

「GOOD TRIP EXPRESS（愛称：グットリ）」は、飛行機とホテルを自由に組み合わせ、お得な価格で簡単に予約できる旅行アプリです。JAL・スカイマーク・FDA・Peachなどと連携した信頼のフライト提供に加え、アプリ上で座席指定まで完結できるスムーズな操作性が特徴。他社にはないユニークなツアー企画も充実しており、旅行者一人ひとりのニーズに合わせた最適な旅のプランをスマートに実現します。

お問合わせ

グットトリップエクスプレス

電話： 050-3538-2605

メールアドレス： gte@good-trip-ex.com

営業時間:10：00～18：00（月～金） 10：00～15：00（土)

休日：日曜・祝日（12/30-1/3）