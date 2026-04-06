〈CADUNE（カデュネ）〉CADUNE MARCHE Vol.5「都の部屋へようこそ」

株式会社アルページュ

株式会社アルページュ(本社：東京都港区南青山、代表取締役社長：野口麻衣子)が運営するファッションブランド『CADUNE(カデュネ)』は、カデュネ青山店にてライフスタイルを提案するイベント「CADUNE MARCHE(カデュネマルシェ)」を2025年4月よりスタート。

第5弾の開催が<2026年4月28日(火)～5月31(日)>に決定。

5回目となる今回の展示は、昨年大好評だったモデル・執筆業などマルチに活躍中の【高山 都さん】をお招きし、『“都の部屋へようこそ”』と題し、生活雑貨を中心に作家さんのお皿やグラス、木工作品、レディース シューズなど、高山 都さんが普段から愛用しているものにフォーカスしたアイテムをCADUNE青山店の1階/2階スペースを使って特別展示・販売を行います。

また、会期中旬より待望のCADUNE×高山都さんコラボウェア発売や、 Sellenatela(セレナテラ）によるフィッティングサロンイベント、カデュネワインテイスティングイベント等…スペシャルな限定イベントも開催予定。

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INFORMATION

【CADUNE MARCHE Vol. 5 －都の部屋へようこそ－】

日程：（1部）2026.4.28 Tue ～5.12 Tue / （2部）2026.5.14 Thu ～5.31 Sun （＊定休日 5/13）

時間： 11:00 ～19:30 （5/12のみ17:00閉店 ）

場所： CADUNE 青山店 東京都港区南青山5-10-5 九曜ビル1F

TEL： 03-3486-5750

【公式サイト】 https://cadune.jp/

【Instagram】 https://www.instagram.com/cadune_official/ https://www.instagram.com/cadune_wine/

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ゲストキュレーター Profile

高山都 / Miyako Takayama

1982年生まれ。大阪出身。

モデル、執筆業、商品のディレクションなど幅広く活動し、丁寧な生き方を発信する

instagramも人気。

趣味は料理、ランニング、器集め、旅行、和装。

昨年出版した、著書『高山都、もの語り。ひとりごと、ふたりごと』（宝島社刊）も

好評発売中。

参加ブランド

作家作品・生活雑貨

◇菊地大護 Daigo Kikuchi（ガラス作家）@daigo_glass(https://www.instagram.com/daigo_glass)

◇安田奈緒子（Ceramic Artist）@yasudanaoko_huchhuchmamu(https://www.instagram.com/yasudanaoko_huchhuchmamu)

◇須浪 隆貴（民藝作家）@sunaaaaaaaaami(https://www.instagram.com/sunaaaaaaaaami)

◇KINTA（造形家）@kinta_studio0105(https://www.instagram.com/kinta_studio0105)

◇Cul de Sac-JAPON（ブロダクト）@culdesac.japon(http://www.instagram.com/culdesac.japon)

◇大谷桃子（陶芸家）@otnmmk(https://www.instagram.com/otnmmk/) <New>

◇ARAS （割れないうつわ）@aras.japan(https://www.instagram.com/aras.japan/) <New>

◇teto ceramic（陶芸家）@ishii_teto_ceramics(https://www.instagram.com/ishii_teto_ceramics/) <New>

◇金網つじ（京金網工芸）＠kanaamitsuji(https://www.instagram.com/kanaamitsuji/) <New>

◇竹俣勇壱（金工作家）＠takemata_yuichi(https://www.instagram.com/takemata_yuichi/) <New>

◇DAY BY DAY（ライフスタイル）@daybyday_2016(https://www.instagram.com/daybyday__2016/) <New>

◇文祥窯（陶芸）@bunshogama(https://www.instagram.com/bunshogama/) <New>

ファッション・雑貨

◇Sellenatela（シューズ）@sellenatela(https://www.instagram.com/sellenatela)

◇rippmonster（アクセサリー）@ripmon(https://www.instagram.com/ripmon/)

◇PIENI（レザープロダクト）@pieni_official(https://www.instagram.com/pieni_official/) <New>

◇Hitski（バスケット）@hitsuki_basket(https://www.instagram.com/hitsuki_basket/) <New>

アート

◇安井達郎（カメラマン・写真）@tatsuroyasui(https://www.instagram.com/tatsuroyasui/)

◇えりつぃん（ペイントアート）@eri_2win(https://www.instagram.com/eri_2win/) <New>

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会期中イベント

▷ 高山都さん × Sellenatela(セレナテラ）デザイナー榎本郁栄さん来店イベント

“正しい靴の選び方 - フィッティングサロン”

デザイナーでありシューフィッターの資格を持つ榎本郁栄さんと、日頃からSellenatelaのシューズを愛用している

高山都さんが来店。足型計測とフィッティングを行い、ご自身の足にきちんと合ったシューズを提案いたします。

日時：4月28日、29日 11:00 - 16:00（*4/28のみ事前予約制）

▷ 高山都さん在店 インスタライブ予定 日時：4月28日、5月12日 （*時間は後日IGにて発表）

▷カデュネワインテイスティングイベント

カデュネワインからセレクトしたワインを＜３杯/\1,000(税込)＞にてお楽しみいただけます。

ご予約不要でどなたでもご参加いただけます。

日時：4月28日、29日（*時間と5月開催については、後日IGにて発表）

▷ CADUNE × 高山都さんコラボウェア発売 日時：5月14日～全店舗発売開始。

（カデュネ青山店/ルミネ新宿店/アトレ恵比寿/マルイ有楽町店/名古屋タカシマヤ店/アミュプラザ博多店）

＊詳しい詳細につきましては、後日IGにて随時お知らせいたします。

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