兵庫教育大学と連携協定を締結 / 兵庫県川西市
川西市
川西市教育委員会と国立大学法人 兵庫教育大学が令和８年３月末に連携協定を締結
川西市教育委員会と国立大学法人 兵庫教育大学が令和８年３月末に連携協定を締結
兵庫県川西市では、川西市教育委員会と国立大学法人 兵庫教育大学が令和８年３月末に連携協定を締結しました。令和８年度から、同大学から学術的な助言を受けるだけでなく、それぞれの持つ資源や特性を生かしながら、相互に連携・協力を行っていきます。
川西市教育委員会と国立大学法人 兵庫教育大学が令和８年３月末に連携協定を締結
今回の協定で定められた事項は以下の通りです。
１）先導的・革新的な教職科目の汎用化に関する実施連携
２）こども主体の教育保育に関する教育方法、教材等の開発研究、教員研修事業等に関する連携協力
３）本事業の運営のために設置される、兵庫教育大学教員養成フラッグシップ大学コンソーシアムへの参加・協力
４）その他、双方が合意した取組
今後は、以下の取組みを手始めに、双方合意のもと、連携・協力を行ってまいります。
▶ 探究学習・多様な学習方法の開発・実践
・カリキュラム設計・指導案作成への専門的指導・助言
・探究プロセスにおける子どもの「問い」を深める指導法、評価手法の共同研究
・先進的な教育実践事例の共有と応用検討
▶ 探究学習を促進する教室環境整備への指導助言
・子どもの主体性を引き出す空間デザイン（フレキシブルな学習スペース、多様な居場所等）
・ICT機器を効果的に活用した探究学習への技術的・教育的助言
川西市教育委員会と国立大学法人 兵庫教育大学が令和８年３月末に連携協定を締結
〔 参考プレス 〕 ※ 本市の教育・保育の方向性や取組について
「川西の教育」グランドデザイン QUEST を作成 → https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000409.000098199.html