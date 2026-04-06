兵庫教育大学と連携協定を締結 / 兵庫県川西市

川西市

兵庫県川西市では、川西市教育委員会と国立大学法人 兵庫教育大学が令和８年３月末に連携協定を締結しました。令和８年度から、同大学から学術的な助言を受けるだけでなく、それぞれの持つ資源や特性を生かしながら、相互に連携・協力を行っていきます。

川西市教育委員会と国立大学法人 兵庫教育大学が令和８年３月末に連携協定を締結

今回の協定で定められた事項は以下の通りです。

１）先導的・革新的な教職科目の汎用化に関する実施連携

２）こども主体の教育保育に関する教育方法、教材等の開発研究、教員研修事業等に関する連携協力

３）本事業の運営のために設置される、兵庫教育大学教員養成フラッグシップ大学コンソーシアムへの参加・協力

４）その他、双方が合意した取組

今後は、以下の取組みを手始めに、双方合意のもと、連携・協力を行ってまいります。

▶ 探究学習・多様な学習方法の開発・実践

・カリキュラム設計・指導案作成への専門的指導・助言

・探究プロセスにおける子どもの「問い」を深める指導法、評価手法の共同研究

・先進的な教育実践事例の共有と応用検討

▶ 探究学習を促進する教室環境整備への指導助言

・子どもの主体性を引き出す空間デザイン（フレキシブルな学習スペース、多様な居場所等）

・ICT機器を効果的に活用した探究学習への技術的・教育的助言

川西市教育委員会と国立大学法人 兵庫教育大学が令和８年３月末に連携協定を締結

〔 参考プレス 〕 ※ 本市の教育・保育の方向性や取組について

「川西の教育」グランドデザイン QUEST を作成 → https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000409.000098199.html