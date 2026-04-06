【ひめらぶ追加メンバーオーディション】第8回配信！ついに最終審査の幕が上がる。4名の候補者が挑む、ひめらぶ現役メンバーとの合同レッスン！

株式会社HJ

小学生プリンセスアイドルグループ「ひめらぶ」は、2026年4月4日（土）18:00より、公式YouTubeチャンネルにて『ひめらぶ追加メンバーオーディション』第8回を配信いたしました。

応募総数500名以上の中から、幾多の審査を乗り越え最終審査へと駒を進めたのは、せあん、こはる、みぃみ、るなの4名。4月18日（土）に原宿で開催されるライブイベントでの最終審査に向け、現役メンバー5名との合同レッスンがついにスタートしました。

【配信URL：https://youtu.be/YSFWMaazStw?si=V7QxGK7UX_KBLo-i】

■最終審査の舞台はお客さんの前！「プロの自覚」が問われるステージ

最終審査の舞台は、観客を前にしたライブパフォーマンス。審査の最重要ポイントは「ファンの前で堂々と自分を表現できるか」、そして「プロとしての意識を持ってステージに立てるか」という点に置かれています。

候補生4名は、それぞれに強い想いを胸にレッスンへ臨みます。

こはる： 「みんなで協力しながら努力を形にしたい」

るな： 「チームの仲間、ひめらぶのみんなと心を一つにしたい」

せあん： 「ひめらぶメンバーにしっかりついていけるよう頑張る」

みぃみ： 「3次審査よりも成長した姿を見せて、絶対に2人に選ばれる！」

■ボイスレッスン：新曲『サンクちゅ』の洗礼

最終審査の課題曲は、ひめらぶの新曲『サンクちゅ』。現役メンバーの安定した歌唱力に合わせ、候補生にも正確な音程取りが厳格に求められます。 特にサビの高音部分には、せあんとるなが苦戦。しかし、自宅での徹底的な自主練習を経て、2週目のレッスンでは見事に音程を修正し、審査員を驚かせる執念を見せました。

■ダンスレッスン：1番だけで7回変わる！過酷なフォーメーション

ダンスレッスンでは、人数が増えたことで複雑化したフォーメーション移動が最大の壁として立ちはだかります。 1番の歌詞だけで立ち位置が7回も変わるという激しい構成に、「前より難しい」と弱音が漏れる場面も。しかし、候補生たちは自ら積極的に講師へ質問を投げかけ、細かなステップや立ち位置を体に叩き込みます。さらに、各自が考案する「オリジナル振り付け」パートもあり、個々のクリエイティビティも試される内容となっています。

■次回予告：レコーディング密着と「緊急事態」の発生!?

次回、第9回配信では、候補生たちにとって初めての体験となる「レコーディング」の舞台裏に密着。さらに、本番を目前に控えた現場で“緊急事態”が発生。合格を目前にした4人を待ち受ける試練とは――。

■『ひめらぶ追加メンバーオーディション』第8回 配信概要

公開日時： 2026年4月4日（土）18:00

配信URL：https://youtu.be/YSFWMaazStw?si=V7QxGK7UX_KBLo-i

ナレーション： あいさ（egg専属モデル）

ティーンのカリスマ「あいさ」が、いよいよ最終局面を迎えたオーディションの熱気をナビゲートします。

■最終審査結果発表会情報

■「ひめらぶ」について

ひめらぶ追加メンバーオーディション最終審査結果発表会- 開催日： 2026年4月18日(土)- 時間： 開演 12:00（開場 11:30）- 会場： 原宿ベルエポック第2校舎イベントホール

「ひめらぶ」は、小学生メンバー5名によるプリンセスアイドルグループです。 "小学生姫ギャル"のりりぴをセンターに迎え、同世代の憧れを象徴する存在=プリンセスアイドルを目指して結成されました。 2025年8月に全国から500名以上がエントリーしたオーディションを経て4名が選ばれました。 しなこや竹下パラダイスの作品で知られるNOVECHIKAと、二度のレコード大賞受賞歴を持つTETTAが制作したデビュー曲『100パーセントだいちゅっき』はMV再生数50万回、TikTok動画再生数1,700万回を突破し大きな注目を集めています。

【ひめらぶ 公式SNS】

Instagram： https://www.instagram.com/himelove_official/

TikTok： https://www.tiktok.com/@himelove_official

X： https://x.com/himelove_idol

YouTube： https://www.youtube.com/@himelove_official

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/