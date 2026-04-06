TFW49契約プロ・片岡尚之選手、2026年マスターズへ。

株式会社COMITAS

株式会社COMITAS（本社：東京都目黒区、代表取締役：林 知宏）が展開するライフスタイルブランド「TFW49」は、ブランド契約プロゴルファー・片岡尚之選手が2026年のマスターズ・トーナメントに出場することを、あらためてお知らせいたします。

2026年は、片岡選手にとって初のマスターズ、全英オープン出場、そしてPGAツアーへの挑戦が重なる特別な一年となります。

片岡選手は2025年の日本オープンゴルフ選手権で国内メジャー初優勝を果たし、その勝利によって2026年のマスターズ・トーナメントおよび全英オープンの出場資格を獲得しました。日本オープン最終日では首位と7打差の6位タイから追い上げ、プレーオフの末に劇的な逆転優勝を飾っています。

また片岡選手は、2026年7月16日に開幕する第154回全英オープン（Royal Birkdale）への出場も予定しています。国内で積み重ねてきた努力と実績を携え、いよいよ世界最高峰の舞台へ挑みます。

TFW49と片岡尚之選手の歩みは、2021年から続いています。

片岡選手は同年「ジャパンプレーヤーズチャンピオンシップ by サトウ食品」でツアー初優勝を果たし、その後も着実に成長を重ねてきました。TFW49にとっても、片岡選手とともに挑戦を重ね、ブランドとして成長してきた時間は、かけがえのない軌跡です。

ゴルフは個人競技です。

しかし、その成長のプロセスは決して一人きりのものではありません。自分自身と向き合いながらも、同じ志を持つ仲間や、日々の挑戦を支えるブランドの存在があり、互いに刺激を受けながら前へ進んでいく。

TFW49は、片岡選手の挑戦を通じて、そんな“個を超えた成長”の価値をあらためて感じています。

https://tfw49.com/kataoka-naoyuki-masters-2026/

TFW49が映像とともに掲げるメッセージは、

“Greatness is never built alone.”

偉業は、決して一人では築かれない。

片岡尚之選手が歩む世界への挑戦は、個人の努力の結晶であると同時に、支え合い、高め合いながら積み重ねてきた時間の先にあります。

TFW49はこれからも片岡尚之選手をはじめとする契約選手とともに成長し、その挑戦を全力でサポートしてまいります。

https://tfw49.com/kataoka-naoyuki-masters-2026/

また、片岡尚之選手が着用するアパレルをTFW49 OFFICIAL SHOPにて数量限定で受注販売を予定しております。

販売に関する詳細は、TFW49 OFFICIAL SHOPにてご案内いたします。

片岡尚之選手プロフィール

片岡尚之選手は1997年北海道生まれ。2019年にプロ転向し、2020年9月にプロデビュー。2021年「ジャパンプレーヤーズチャンピオンシップ by サトウ食品」でツアー初優勝を果たしました。2025年には日本オープンゴルフ選手権を制し、2026年マスターズ・トーナメントおよび全英オープンの出場資格を獲得。2026年、初のマスターズ・初のメジャー挑戦に臨みます。

TFW49について

TFW49は、2017年にスタートしたライフスタイルブランドです。ブランド名の「TFW」は “THE FORTY-NINERS WISDOM” の略で、夢と希望を胸に集った人々の知恵や体験から生まれる価値を意味しています。ゴルフをはじめ、スポーツ、アウトドア、日常をシームレスにつなぐプロダクトを通じて、より豊かなライフスタイルを提案しています。