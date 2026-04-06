日韓コスメブランド「LoNLy（ロンリー）」、4月6日より新商品「セリーンクッションファンデーション」をQoo10にて先行発売開始！

株式会社月架世交易

LoNLy株式会社(本社：東京都中央区)のコスメブランドLoNLy（ロンリー）は2026年4月6日より新商品「セリーンクッションファンデーション」、をQoo10にて発売することを、株式会社 月架世交易(本社：東京都中央区、代表取締役社長：文賢宇(ムン・ヒョヌ))より発表いたします。

■ ブランドについて

LoNLy（ロンリー）は、「愛と音楽、歌詞よりも世界に美しいものはない」をブランドコンセプトに掲げる、日韓ハイブリッドのコスメブランドです。忙しい日常の中でも、クラシック音楽を聴くように静かでリラックスできるひとときを届けたい--そんな想いから、2022年3月に誕生しました。2025年8月にはブランドの世界観を刷新。ロゴおよびパッケージデザインのアップデートに加え、処方や機能性を見直し、より洗練されたブランドへと進化しました。日本の繊細なものづくりへのこだわりと、韓国の先進的な発色・処方技術を融合させることで、感性を揺さぶる新たなコスメ体験を提案しています。

■ 新商品のコンセプト

テーマ：「Silent Puppet Room」

孤児院の小さな部屋の静けさと、声にならない感情の揺れを表現。

フェールブルーとブラックをキーカラーに、静的な緊張感と影の重さを表現しています。

新商品は、人形のように完璧で均一な肌を演出する セリーンクッションファンデーション と、まるでドールリップのようにつややかで上品な唇を再現する クラシカルリップバーム です。クッションファンデーションは、光を受けて滑らかに反射する肌の質感を追求し、ムラや凹凸を感じさせない透明感と艶やかさを実現。リップバームは、ひと塗りで唇にふんわりとした柔らかさと上品な輝きを与え、まるで人形の顔のような完璧な仕上がりを演出します。人形の静かで繊細な存在感をイメージし、見た目だけでなく手に取るたびに特別な気分になれるアイテムです。

■ 新商品情報

セリーンクッションファンデーション

全2色｜価格：3,520円（税込）

特徴

・メイクしたてのような美しい仕上がりをキープ

・セラミド、パンテノール（保湿成分）配合

・ツヤのある自然な肌印象へ

※仕上がりはメイクアップ効果によるものです

カラーバリエーション

・P19 Rosy ロージー

静かにピンクが一滴落ちた、ローズベージュ

・Y19 Vanilla バニラ

素肌にナチュラルに馴染む、バニラベージュ

LoNLyはこれからも、独自の世界観と確かな品質を大切にしながら、性別や世代を問わず“自分らしい美しさ”を表現できるコスメを提案していきます。

▶公式HP

https://www.lonly.co.jp/

▶Qoo10

https://www.qoo10.jp/shop/lonly

【会社概要】

社名：株式会社月架世交易

本社所在地：東京都中央区

代表取締役：文賢宇(ムン・ヒョヌ)

【お問い合わせ】

株式会社月架世交易

お客様お問い合わせ先：info@gekkasei.co.jp