【名古屋・開催レポート】小学生が英語で学ぶ STEM 教育～日本の技術力を支える下水道科学を体験する遠足を実施～【アライブ・アカデミッククラス】

株式会社アライブ

英語の保育園・子ども英会話・英語のSTEMスクール・英語の学童を展開する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市／代表取締役：三井博美）は、2026年3月7日（土）、アライブアカデミッククラス（アフタースクール）の授業の一環として、後期遠足（フィールドトリップ）を実施し、メタウォーター下水道科学館なごや（名古屋市）を訪問しました。

日本の技術力を未来へ～英語で科学を学ぶ教育の意義～

アライブのアカデミッククラスは、科学・社会課題・SDGs・国際問題などを「英語で学び、考え、議論する」専門的なプログラムです。アライブでは、大学院で博士号・修士号を履修した外国人講師や専門分野に精通している外国人講師を採用し、25年間継続してきた実績があります。

実は、本クラスには現在「日本の高い技術力を世界とつなぐ人材を育てたい」という明確な目的があります。創設時に本クラスの立ち上げに携わった外国人講師は、その後ハーバード・メディカル・スクールで助教授として勤務し、校長の三井が現地を訪問した際、次のようなメッセージを伝えてくれました。「日本は非常に高い技術力を持っています。しかし、私が日本の大学院に在籍していた頃、その技術について日本人のクラスメイトと英語で議論できる機会は、決して多くありませんでした。日本の技術力は本当に素晴らしい。だからこそその技術を世界に伝える力、そして国や立場を越えて互いに学び合いながら技術を発展させていく力が、これからますます重要になります。アライブで今、子どもたちが学んでいることは、まさに今後の日本の技術力の発展にもつながっていく非常に意義のある取り組みです」。アライブでは、この言葉の重みを受け止め「技術を学ぶだけではなく、世界と協力しながら技術を発展させていける人材を育てること」を志として、アカデミッククラスおよびSTEMクラスの開発を進めています。AI時代に必要な力として、今回のフィールドトリップは、「英語で科学を理解し、社会とつなげる学び」として設計されています。

「事前学習」実験で、”なぜ？”を生み出す

遠足前には、校舎内でミニ実験を実施。

・トイレットペーパー／ティッシュ／キッチンペーパーの溶解比較

・油水分離のろ過実験

「なぜ詰まるのか」、「なぜ水はきれいになるのか」という問いを持った状態で現地へ向かいました。

「現地体験」名古屋の社会インフラと日本の技術力を学ぶ

現地では、実物大の下水道管モデル、水を浄化するバクテリアの働きなどを理解し、子どもたちは、日本の高度なインフラ技術が都市を支えていることを実感しました。

「振り返り」英語ディスカッションして”疑問”を“理解”へ

見学後は英語でディスカッションを実施。「なぜ詰まるのか」、「どう防ぐのか」、「社会にとっての役割とは何か」など、英語で考え、説明し、対話するプロセスを通じて学びを深化させました。

子どもたちの学びは、「なぜ？」という問いから始まります。アライブでは、これからも、英語×STEM×探究学習を通して、子どもたちが科学や社会の仕組みを理解し、自ら考え、発信する力を育てています。そして、名古屋から世界へ発信できる人材育成を目指し、英語教育を展開してまいります。

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

公式ホームページ

https://alive-co.com/

SNS

▼YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC89YEiS0QW3YhVIfe2_U1LA)

▼Instagram (イングリッシュスクール)(https://www.instagram.com/alive.english/)

▼Instagram (インターナショナルスクール)(https://www.instagram.com/international.alive)

▼Instagram (STEM スクール)(https://www.instagram.com/alive.stem/)

▼Facebook(https://www.facebook.com/alive.english/)

主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEM スクール、ドリームスクール（学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。

英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。ハーバード大学やシリコンバレーの教育者との連携により、リーダーシップ・SDGs・起業家育成などの先進的な教育プログラムを提供しています。英語を「思考し、世界とつながるためのツール」と捉え、認知能力に加え、意欲・協働性・レジリエンスなどの非認知能力の育成を重視。さらに2026年1月には、非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と顧問契約を締結し、教育の質の向上とカリキュラムの高度化を推進。AI時代に求められる「生きる力」と「未来を切り拓く力」を育む教育を実践しています。