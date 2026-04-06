月収180万円から8万円に激減…フルーツポンチ・亘、家計を支える“電気工事バイト”に密着　妻に伝えた覚悟も明かす「芸人を辞めてちゃんと働く」　結成21年目で初のサシ飲みにも同行！『ABEMAエンタメ』

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて、厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送しています。

このたび、『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」では、お笑いコンビ・フルーツポンチの“イマ”に独占密着しました。この模様は、現在も「ABEMA」にて全編無料配信中です。

（配信URL：https://abema.tv/video/episode/89-116_s35_p410）

▼【2児の父】 フルポン亘 "月収180万円→8万円"と激減 月の半分は電気工事バイト生活(https://x.com/News_ABEMA/status/2040610372701311122)

■月収180万円から8万円に激減…フルーツポンチ・亘、家計を支える“電気工事バイト”に密着

妻に伝えた覚悟も明かす「芸人を辞めてちゃんと働く」

今回番組では、結成21年目を迎えたフルーツポンチの村上健志と亘健太郎に密着。コンビ結成21年目にして“初めてのサシ飲み”や、亘の“電気工事バイト”の現場にも同行しました。

ブレイク時には180万円あったという月収ですが、コロナ禍で仕事が激減し、一時は8万円にまで落ち込んだといいます。亘は当時を振り返り「切羽詰まってました。貯金崩して」「奥さんに関しては、だいぶ不安だったと思います。収入も危ういし、生活面が厳しいなら正直に言ってくれって。そしたら俺は芸人を辞めてちゃんと働くからって」と覚悟を伝えたと打ち明けました。現在は4人の家族を支えるため、2023年に国家資格である「第二種電気工事士」の免許を取得し、電気工事のアルバイトに励んでいる亘。月の稼働は15日ほどで芸人とアルバイトの収入はほぼ同程度だといい、この日密着した電気工事の現場では「この瞬間にホッとする。『明るくなった』って分かりやすく感じるから」と、仕事へのやりがいを語る場面もありました。

■結成21年目で初のサシ飲み！フルーツポンチが語る“現在の関係性”「今の僕らのベスト」「このままでいいや」

結成からわずか3年で『爆笑レッドカーペット』などのネタ番組に出演し、瞬く間に人気を博した2人ですが、多忙を極める中で関係は徐々に悪化していったといいます。村上は当時を振り返り、「『お前がダメだからだろう』『お前が頑張れないからだろう』とか…相方に当たることで自分を上げたつもりになってたっていうのが何年かがあって」「すごい嫌なこと言った。なんであんなこと言ったんだろうと思います」と後悔を吐露。亘も「村上的には、俺はこんなにやってるのにっていうストレスがあって、『お前は何もネタも書いてないし』『何にもしてない』っていうのが溜まって…」「ケンカするというよりは、どんどん距離が離れていくっていう感じですね」と過去のすれ違いを赤裸々に語りました。

番組ではそんな2人の“初のサシ飲み”をセッティングしましたが、開始わずか10分で村上が「気まずいわけじゃないけど、何を話していいのか…」と早々に撮影スタッフを呼び込む、リアルな姿も映し出されました。互いを遠ざけるような態度の2人ですが、コンビとしての“一番の思い出”については意見が一致。亘は「『爆笑レッドカーペット』のオーディションに行ったのが一番の岐路だった」と語り、村上も「初めてテレビのオーディションに受かったので嬉しかった」と振り返りました。

また、コンビとしての関係について問われると、2人は現在の距離感を肯定します。村上は「今の関係に手を加えると、仲良くなろうとするリスクとして仲悪くなる可能性が9割くらいある」「素直に『ごめん』って言えないけど、“ちょっと悪いと思ってる顔”をしてるなと思って、じゃあ言うのをやめておこうというのが、今の僕らのベスト」と語り、亘も「めちゃくちゃ仲良くなることで面白くなくなるって言うんだったら面白い方をとる」「このままでいいや」と、互いに距離を保ちながらも、コンビとして歩むこれからについて語り合いました。

今も、この先もフルーツポンチであり続けるための2人のリアルな関係性に迫った模様は、現在も「ABEMA」にて無料でご視聴いただけます。ぜひご覧ください。

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■『ABEMAエンタメ』 放送概要

最新の芸能・エンタメニュースを厳選して紹介する情報番組。速報や解禁情報、芸能人のSNSにまつわるニュースなどホットな話題を毎日配信。また、旬な人物の魅力や素顔に迫る独自インタビューも配信中。

放送日時： 毎週月～金曜 夜11時～

放送チャンネル： ABEMA NEWSチャンネル

■『ABEMAエンタメ』 独自企画「NO MAKE」概要

“あの人の素顔は…” 「NO MAKE」では、俳優・タレント・アーティスト・モデルの素顔に密着。表舞台に立つ人の、知られざる過去とそれを受け止めた“イマ”に迫ります。 見れば、きっと…「あの人を、話したくなる」

番組URL： https://abema.tv/video/title/89-116

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（※）2026年3月時点、自社調べ

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