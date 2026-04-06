八ヶ岳南麓・北杜市で春の絶景へ――桜の開花情報を随時発信

北杜市

山梨県北杜市では、八ヶ岳や南アルプスを望む雄大な自然の中で楽しめる桜の名所が各地に点在しています。春の訪れとともに、市内各所で美しい桜が咲き誇ります。

北杜市観光協会では、桜の開花状況を随時更新し、見頃のタイミングをわかりやすくお届けします。お出かけ前に最新情報をご確認いただくことで、最も美しい瞬間の桜をお楽しみいただけます。

【主な桜スポット】

・神代桜（日本三大桜のひとつ、樹齢約2000年）

https://hokuto-kanko.jp/guide/jindai-zakura/(https://hokuto-kanko.jp/guide/jindai-zakura/)

・清春芸術村周辺の桜並木

https://kiyoharu-art.com/(https://kiyoharu-art.com/)

・眞原桜並木（八ヶ岳を望む約750mの桜並木）

https://hokuto-kanko.jp/guide/sanbara-sakura/(https://hokuto-kanko.jp/guide/sanbara-sakura/)

【開花情報】

公式サイトおよびSNSにて最新情報を発信予定

https://hokuto-kanko.jp/

【アクセス】

車・公共交通ともにアクセス可能（詳細は公式サイト参照）

【今後の展開】

今後は混雑状況や周辺飲食情報も発信し、より快適な観光体験の提供を目指します。

【お問い合わせ】

北杜市観光協会 0551-30-7866

◼︎北杜市の魅力

山梨県北杜市は、南アルプスや八ヶ岳、富士山を望む雄大な自然の中で桜を楽しめる全国屈指の花見エリアです。

樹齢約2,000年を誇る日本三大桜のひとつ「山高神代桜」をはじめ、約750mにわたる桜トンネルが続く眞原桜並木、アートと桜が調和する清春芸術村など、多彩な桜スポットが市内に点在しています。

残雪の山々と桜、青空が織りなすコントラストは北杜市ならではの絶景で、写真映えスポットとしても人気。さらに、例年3月下旬から4月中旬まで長く楽しめるのも魅力のひとつです。

都心から車で約2時間とアクセスも良く、日帰りでも本格的な桜巡りができる春のおすすめ観光地です。