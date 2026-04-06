NY・LA・シンガポールなどを巡り、直近ハワイでも反響を集めた着物由来ブランド、京都でポップアップ

kamilas4am株式会社

名古屋を拠点とするファッションブランドEtsukaは、2026年4月9日、京都市内の町屋空間にてポップアップイベントを開催いたします。

本イベントは、着物文化が息づく空間の中で、現代的な感性と伝統を融合させたEtsukaの世界観を体験できる機会となります。

A kimono fashion brand, Etsuka, presents a popup in a traditional Kyoto machiya space.

■ Etsukaとは

Etsukaは、名古屋を拠点に活動するファッションブランドです。

異なる文化背景を持つクリエイターによって立ち上げられ、日本の伝統的な素材や美意識をベースにしながら、現代のライフスタイルにフィットする“カジュアルでありながらラグジュアリー”なプロダクトを展開しています。

これまでに、Singapore、Los Angeles、New York、Hawaii、Manila、Sydneyなど、世界各地でポップアップイベントを開催。

また、2025年にはNew York Fashion Weekへの参加を果たすなど、グローバルな顧客層との接点を持ちながら、ブランドの独自性を磨いてきました。

また、着物生地を再解釈したプロダクトは、従来のアップサイクルの枠を超えたデザインとして、関係者からも高い評価を得ています。

直近ではHawaiiでのポップアップにおいて、事前登録100名以上、来場者200名以上を記録。

2日間の開催にもかかわらず、オープン前には連日行列ができるなど高い関心を集め、用意したアイテムもほぼ完売となりました。

■ 京都・町屋でのポップアップ開催について

本ポップアップは、京都の着物屋「幻想庵」の空間を舞台に開催されます。

着物文化が現在も息づく場所であると同時に、日本独自の美意識が体現された町屋という空間の中で、Etsukaのプロダクトを展示・販売いたします。

来場者は靴を脱ぎ、畳の上で商品を手に取りながら、静かに向き合う体験が可能です。

従来の店舗や商業施設とは異なる、“空間ごと体験するファッション”を提案します。

■ 当日の体験内容

当日は、Etsukaのコレクションの試着・購入に加え、着物生地を用いたカスタムオーダーも実施予定です。

実際に生地を手に取りながら、自身のスタイルに合わせた一着をその場でオーダーすることができます。

一点物のアイテムが持つアート性と、日本の素材が持つ奥行きを同時に体感できる機会となっています。

■ 今後の展開について

Etsukaは今後、日本国内における展開を本格化させるとともに、ホテルや商業施設、リテールとの連携を視野に入れた活動を進めてまいります。

本ポップアップは、その第一歩として、日本国内外の顧客・企業・メディアに向けたブランド発信の場として位置付けています。

開催概要

日時：2026年4月9日（木）12:00～16:00

会場：京都市内 町屋空間（幻想庵）

内容：展示・販売、試着、カスタムオーダー受付

For international guests, information is also available in English via Instagram.

会社概要

会社名：kamilas4am株式会社

代表者：代表取締役 堀 真輔

ブランド名：Etsuka

所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12 グローバルゲート11F

お問い合わせ先

ブランド名：Etsuka

Email：harry@kamilas4am.com

Instagram：@etsuka_fashion