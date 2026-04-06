海外旅行を疑似体験しながら英語を学ぶ新感覚英会話アプリ「英語トラベル」をリリース！

株式会社EdTechStudio■ アプリ概要

株式会社EdTech Studio（本社：東京都渋谷区）は、海外旅行を疑似体験しながら英語を学べる新感覚の英会話アプリをリリースいたします。空港・ホテル・レストラン・病院など、旅行でよく出会うシーンをゲーム感覚でプレイしながら、自然に会話表現を身につけることができます。

「旅行前に使える英語を身につけたい」「楽しく続けられる学習方法を探している」という学習者の声に応え、リアルな旅行シナリオと豊富なゲーム要素を組み合わせた実践的な英会話学習体験を提供します。

■ 開発背景

近年、インバウンド需要の増加や海外渡航者数の回復に伴い、「旅行英会話」への関心が高まっています。しかし、既存の英語学習アプリは単語・文法中心のものが多く、「実際の会話シーンで通じる英語」を楽しく効率的に習得できるサービスは限られていました。EdTech Studioは長年にわたる英語学習アプリ開発のノウハウを活かし、旅行シナリオに特化した新感覚の英会話学習体験を実現しました。

■ こんな方におすすめ

旅行前に使える英語を身につけたい方楽しくゲーム感覚で英語を学びたい方実際の会話シーンで役立つフレーズを覚えたい方

■ 主な特徴- リアルなシナリオ：空港チェックイン・ホテルチェックイン・レストランでの注文など、実際の旅行で遭遇する場面を忠実に再現。- 実践的な会話練習：会話形式で進むインタラクティブなレッスンで、自然な英会話の流れを体感しながら学習できます。- 続けやすいゲーム要素：レベルアップやコイン獲得など、毎日学習を続けたくなるゲーミフィケーション機能を搭載。- 音声付き発音確認：各シーンにネイティブの音声を収録。正確な発音を耳で確認しながら学習できます。■ アプリリンク

https://apps.apple.com/jp/app/id6760803369

株式会社EdTechStudioについて

当社は「最高の学習環境をITを通して提供する」をビジョンに掲げ、英語学習アプリを専門に開発するEdTech企業です。 設計から開発、運用までをワンストップで手がけ、学習者一人ひとりに寄り添った最高の学習体験を届けることを目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社EdTechStudio

所在地：東京都渋谷区恵比寿西２丁目８番４号 EX恵比寿西ビル５階

代表者：中原孟

事業内容：英語学習アプリケーションの開発・運営、iOS・Android・Webアプリケーション開発などウェブサイト：https://edtech-studio.com/

【本件に関するお問い合わせ】

企業名株式会社EdTechStudio

E-Mail：info@edtech-studio.com