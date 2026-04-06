新転生PROJECT “Re:Me”始動開始！

株式会社コレカティス

株式会社コレカティス(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋大樹、以下：CORECATIS)は、新転生PROJECT “Re:Me”を始動致します。

本プロジェクトは、”書きかけのままだった物語も、もう一度、はじめていい。ここから先は、新しいわたし が書いていく”。”をコンセプトに 弊社が所有しているアバターの第2の人生を素敵にリメイクしてくれるライバーさんを募集しております。

オーディション合格者には業界最大手のノウハウを持つ CORECATISがマネージャーの全面バックアップサポート付きで、ライブ配信や動画を中心に活動をサポート致します。VIRTUAL LIVERに興味がある方や ノウハウがなく何をやったら良いか分からず、活動ができないで悩んでいる方は是非ご応募お待ちしております。

また、オーディション合格者の方には、デスクトップPCとモニターを貸与致します。

本プロジェクトでは、過去に挑戦を諦めてしまった方や、新たな自分として再スタートを切りたい方を広く歓迎しています。

「Re:Me」は、誰もが自分らしく輝ける新たな選択肢として、これからの時代に寄り添うプロジェクトを展開してまいります。

■貸与デスクトップPC基本スペック

CPU…インテル Core i5-12400

メモリ…32GB (16GBx2)

GPU…NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

SSD…500GB NVMe

貸与モニター基本スペック

サイズ…24インチ

リフレッシュレート…144HZ

解像度…FHD 1080p

縦横比…16:9

■Re:Meとは

Re:Me（リミー）とは、”書きかけのままだった物語も、もう一度、はじめていい。ここから先は、新しいわたし が書いていく”をコンセプトにしたアバター活用型の表現・配信支援プロジェクトです。

「やってみたい気持ちはあるけれど、一歩踏み出せない」

そんな想いを抱える方に向けて、

顔出し不要で活動できる環境を提供し、

誰でも安心して挑戦できる場を目指しています。

■Re:Meの合格者特典

１.弊社が所有する転生アバターの貸与

２.ゲーミングPC / ゲーミングモニターの貸与

高性能のPCとモニターを1人につき 1台貸与いたします。

３.物販 サポート

自社で格安でグッズ制作をお手伝いします。

４.タレント1名に対してマネージャー1名のマネジメントサポート

1人につき 1人マネージャーが配属され 伸びる為のマネジメントを行います。

５.デビュー前研修

配信未経験者でも万全の状態でデビューするため、研修期間がございます。

６.プレゼント受け取り/発送対応

リスナーからのプレゼントは事務所で一度開封して 安全確認をしてからライバーに転送します。

７.確定申告や税務周りのサポート

確定申告未経験者の為に 確定申告講座を毎年2月に行います。

８.法務対応

当社の顧問弁護士が 所属ライバーの案件やイベント出演時の契約書のチェックをさせて頂きます。

＊当社所属ライバーのサポートは多岐にわたる為、一部抜粋したものを上記に記載させて頂いております。

■「Re:Me」バーチャルライバー1期生オーディション特設サイト

オーディション特設サイト：https://corecatis.com/re-me/

Xアカウント：https://x.com/_ReMe_V

問い合わせ窓口：info@corecatis.com

■応募条件

・専属契約が可能な方

・楽しく元気にストリーミング配信が可能な方

・満20歳以上の女性

・SNSで積極的に活動が可能な方

・継続的な配信活動が可能な方

■会社概要

・会社名 : 株式会社コレカティス

・オフィス : 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階

・代表取締役: 高橋大樹