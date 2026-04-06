【4/22開催】チバテレ主催セミナーに国際ビジネス連結機構の松浦・上田が登壇。「ライブコマースで売れるは“スタートライン”」海外売上を伸ばし続ける戦略を解説

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する一般社団法人国際ビジネス連結機構(所在地：東京都港区、代表理事：松浦 啓介、以下「当機構」)は、2026年4月22日(水)に開催される、千葉テレビ放送(チバテレ)が主催するオンラインセミナー「チバテレ 稼ぐ力養成講座」において、代表理事・松浦 啓介および理事・上田 直之が登壇することをお知らせいたします。

■セミナー概要

本セミナーでは、急成長を続ける「ライブコマース」を起点に、海外市場で売上を創出・拡大するための実践的な戦略を解説します。

ライブコマースは単なる販売手法ではなく、“売れるかどうかを最速で見極めるマーケティング手法”として注目されています。

実際に、数時間で数千万円から1億円規模の売上を生み出す事例もあり、その背景には再現性のある戦略設計が存在します。

本講演では、「テスト販売 → データ取得 → 改善 → 本格展開」のプロセスを軸に、単発で終わらない継続的な売上創出モデルを具体的に解説いたします。

■セミナー開催の背景

海外市場への参入が当たり前となった現在、多くの企業にとって「どの市場で、どの商品に投資すべきか」という意思決定が重要課題となっています。

本セミナーでは、急成長するライブコマースを“売れるかどうかを最速で検証するマーケティング装置”と位置付け、短時間で大きな売上を生み出す事例の裏側にある“再現性のある設計”を紐解きます。

メディアと海外ビジネスの最前線で実績を持つ両理事が、テスト販売から本格展開へと繋げる戦略を体系的に解説します。

■登壇内容

【テーマ】

ライブコマースで売れるは “スタートライン” 海外売上を伸ばし続けるマーケティング戦略

【このようなお悩みを持つ企業様におすすめ】

- 海外展開に興味はあるが、何から始めればよいのか分からない- 既存の顧客層に頼りすぎていて、新規顧客を開拓したい- 現地のニーズを調査したいが、従来の手法では時間もコストもかかりすぎる

【本セミナーで学べること】

- ライブコマースで“売れる商品”を見極める方法- なぜライブコマースで爆発的に売れるのか（構造理解）- テスト販売から本格マーケティングへ繋げる設計- 単発で終わらせないための戦略設計と海外市場での全体像- 年間予算を投下すべきタイミングと判断基準

■開催概要

- 日程：2026年4月22日（水）- 時間：15:00 ～ 18:00（※当機構の登壇は16:45 ～ 17:45の第2部となります）- 場所：Zoom（オンライン開催）- 主催：チバテレ 稼ぐ力養成講座- 参加費：初回無料（未受講の社限定。1回3名まで）- お申し込みURL：https://seminar260422-b.satori.site/0422

【プログラム構成】

- 第１部（15:00～16:30）

実演販売士から学ぶ！AIを活用したセールストークづくり＋成功事例座談会

講師：実演販売士 タイガー尾藤 氏 ／ 株式会社ハッシュ 代表取締役社長 浅川 ふみ 氏

- 第２部（16:45～17:45）

ライブコマースで売れるは “スタートライン” 海外売上を伸ばし続けるマーケティング戦略

講師：松浦 啓介 ／ 上田 直之

■一般社団法人 国際ビジネス連結機構について

当機構は、日本企業の海外進出を支援することを目的に設立された団体です。ライブコマース、現地体験型販売、海外企業とのビジネスマッチング、セミナー・交流会などを通じ、企業が実際に海外市場に触れながら学び、挑戦できる機会を提供しています。

【法人概要】

名称：一般社団法人 国際ビジネス連結機構

設立：2024年12月

代表理事：松浦啓介

所在地：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://kokusaibiz.org/

事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、交流会・フォーラム運営など