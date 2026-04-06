サバンナ・八木がお金についての“リアル相談所”を開設！YouTubeチャンネル「サバンナ八木 FP1級事務所」2026年4月6日（月）よりスタート

吉本興業株式会社

サバンナ・八木が、2026年4月6日（月）より、新たなYouTubeチャンネル「サバンナ八木FP1級事務所」を開設します。

近年、資産運用や家計管理への関心が高まる中、八木は合格率10％の難関である「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を取得。芸人として活動する傍ら、その専門的な知見と実践的なアドバイスが話題となり、現在、各メディアや講演会からも熱い注目を集めています。

本チャンネルでは、八木が“相談所の所長”として、東京進出、賞レース挑戦、結婚・出産など、人生の転機を迎える芸人やゲストを招き、「お金」をテーマにしたリアルなマネーコンサルティングを展開。初回ゲストには、ドンデコルテ、すっちー(吉本新喜劇)、東(ダブルヒガシ)、セルライトスパらが登場し、普段は語られない本音や悩みにまで深く切り込みます。芸人同士だからこそ引き出せる軽妙なトークとともに、FP1級ならではの鋭い視点が融合した、全く新しい形の「マネーエンターテインメント」をお届けします。

ファイナンシャルプランナー 八木真澄 コメント

ブラジルの人聞こえますかー！

このたび、サバンナ八木、FP1級事務所を開設することになりました。

お金にまつわる事全般、相談に乗らせていただきます。

そして、皆様に有益な情報を発信していけたらいいなと思ってます。

本当に知って欲しいガチの情報出しますんで見てくれたらウレシイタケー。

YouTubeチャンネル 概要

＜チャンネル名＞サバンナ八木 FP1級事務所

＜チャンネルURL＞https://www.youtube.com/channel/UCCCKL9kzIUEnjAz2x20gU7Q

＜初回配信日＞2026年4月6日（月）20:00予定

＜初回ゲスト＞ドンデコルテ、すっちー(吉本新喜劇)、東(ダブルヒガシ)、セルライトスパ