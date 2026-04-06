「IGNITE YOGA」が国際女性デーをきっかけにPorsche Center Hamadayamaとコラボレーション！

株式会社IGNITE

株式会社IGNITE（本社：東京都港区西新橋3－3－３ 5階 代表取締役 剛壽里(コウ ジュリ)）はこのたびPorsche Center Hamadayamaの洗練されたショールーム空間にてIGNITE YOGA認定講師 Kim Chikaによるヨガセッションと共に、日常から一歩離れ、呼吸と身体に意識を向けながら、自分自身と丁寧に向き合う豊かな時間を、130名の応募の中から抽選で選ばれた15名の皆様と共にいたしました。

本イベントでは ・Porsche オリジナルヨガマット・IGNITE YOGA 一回招待チケット・SETSUKO JUICE & BREAKFAST ドリンク等、ウェルネスな特典がたくさん用意されました。

ヨガを通じて、上質な毎日を送るきっかけを提供するIGNITEと、上質で持続可能なライフスタイル提案をするポルシェとのコラボレーションとなりました。

・ヨガクラス担当講師について

Kim Chika

IGNITE YOGA 認定講師

妊娠・出産で大きく変化した心と身体がヨガを通して日々整っていく。そんなヨガに魅了され講師の道へ。自身が心を動かされるヨガを常に学びながら、マインドフルネスなヨガライフを実践し、そのエネルギーを多くの方に伝えることをモットーに、都内スタジオでのグループレッスン、イベント、オンライン、パーソナルなど、フリーランスとして幅広く活動中。

・ポルシェセンター浜田山について

ポルシェセンター浜田山は、1998年6月に仮店舗としてスタート。

浜田山での営業開始が同年10月、その後、国立サービスセンター、荻窪認定中古車センターを開設。

2018年10月には、コーンズ＆カンパニー・リミテッドの資本である株式会社C.P.S.のもと、新たな体制での運営を開始。

さらに2022年3月にはポルシェセンター浜田山新車ショールームを新たに開設するとともに、旧ショールームをポルシェセンター浜田山 認定中古車センター/サービスセンターとしてリニューアルし、より充実した環境でポルシェの魅力をご体感いただける拠点となりました。

※荻窪認定中古車センターは現在はサービス工場として運営。

・IGNITE YOGAについて

剛壽里(コウ ジュリ)主宰。「IGNITE YOGA」は、ヨガをより効率よく現代的にしながら、ヨガだからこそ得ることができる心と体への効果や、マインドフルで充実したライフスタイルを大切にしています。有酸素と筋力トレーニングも含まれたフィットネス要素の高い「IGNITE FIT」や呼吸と合わせて動く「IGNITE ONE」と「IGNITE TWO」、ゆっくり動きながら呼吸を深めていく「IGNITE SLOW」、そして体を緩めることに特化した「RE-IGNITE」まで、その日の気分によってお選びいただけます。忙しい方のライフスタイルにフィットするよう、すべてのプログラムが一時間。一生懸命「今」を生きる皆さまが生活に取り入れやすい、モダンスタイルなヨガスタジオです。

◇ IGNITE YOGA公式WEBサイト https://igniteyoga.jp/

◇株式会社IGNITE公式WEBサイト https://www.igniteworks.jp

◇毎月、企業ニュースレターを配信しております。配信ご希望の方は、下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ：igniteyoga-pr@igniteworks.jp