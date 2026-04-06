【にじさんじ】3SKM 1st Mini Album『Nighthawks』の発売を記念し、CD取扱店舗にて大展開決定！CDは好評予約受付中！【4月29日(水)発売】

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社 (本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」) が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、3SKM (北見遊征、魁星、榊ネスの3名による男性ユニット) の1st Mini Album『Nighthawks』(読み：ナイトホークス) に関する情報をお伝えいたします。

「Nighthawks」発売記念！CD取扱各店舗にて店頭大展開決定！

2026年4月29日(水)にCD発売される、3SKM 1st Mini Album『Nighthawks』の発売を最大限盛り上げるべく、CD取扱店舗であるアニメイト各店、タワーレコード各店、HMV各店で様々な店頭展開や宣伝施策を実施！当日はぜひ各店舗へお立ち寄りください！

現在、各取扱店舗にて予約受付中！

▼にじストアでのCDご予約はこちら

https://shop.nijisanji.jp/TAG_869

アニメイト各店展開 ※展開期間4月28日(火)～5月4日(月)

1. パネル展示

『Nighthawks』の発売を記念したパネル展示の開催が決定！！

▼実施店舗

池袋本店、仙台店、名古屋店、横浜ビブレ店、梅田店、札幌店、新宿店、福岡パルコ店、

大阪日本橋店

2. WEB抽選会

期間中、対象商品をご購入のお客様に、シリアル付き応募用紙を1枚お渡しいたします。

応募して頂いた方の中から抽選で豪華景品をプレゼント！ぜひご応募ください！

▼実施店舗

全国アニメイト(通販含む)

▼景品

複製コメント入りステッカー3枚セット…10名

※アニメイト特典を使用した景品となります。

※コメント内容は、スペシャルメッセージレシートと同じ内容となります。

3. 告知ポスター掲出

期間中、3SKM『Nighthawks』の発売を記念して、全国のアニメイト店舗で告知ポスターを掲示いたします。

▼実施店舗

全国アニメイト(通販除く)

4.「スペシャルメッセージレシート」キャンペーン

期間中、対象商品をご購入(予約引取り含む)のお客様に、「3SKM 『Nighthawks』発売記念スペシャルメッセージレシート」をプレゼント！

▼実施店舗

全国アニメイト(通販除く)

5. 限定コメント動画放映

期間中、対象店舗にて3SKMによる限定コメント動画を放映！

▼実施店舗

全国アニメイト(通販除く)

6. 応援メッセージ募集！！

期間中、対象店舗にて3SKMへの応援メッセージを募集！

▼実施店舗

池袋本店、仙台店、名古屋店、横浜ビブレ店、梅田店、札幌店、新宿店、福岡パルコ店、

大阪日本橋店

7. 直筆コメントカード掲出

期間中、対象店舗にて3SKMの直筆コメントカードを掲示いたします！

▼実施店舗

池袋本店、仙台店、名古屋店、横浜ビブレ店、梅田店、札幌店、新宿店、福岡パルコ店、

大阪日本橋店

アニメイト各店の展開詳細や各施策の注意事項は下記サイトをご覧ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114631

※展開期間や内容などは予告なく変更になる場合がございます。

タワーレコード各店展開 ※4月28日(火)～5月11日(月)

1.「3SKM×TOWER RECORDS」コラボポスター掲出

スペシャルなコラボポスターをタワーレコード店頭に掲出！

▼実施店舗

タワーレコード全店(タワーレコード オンライン、もりのみやキューズモール店、舞浜イクスピアリ店を除く)

2. 特別レシートの発行

『Nighthawks』をご購入いただいた方に特別レシートを発行！

※期間中にお取り寄せになった場合でも、購入が期間外になった場合は対象外となります。

▼実施店舗

タワーレコード全店(タワーレコード オンライン、もりのみやキューズモール店、舞浜イクスピアリ店を除く)

3. 直筆コメント掲出

タワーレコード店頭にて直筆コメントを展示！

▼実施店舗

アリオ札幌店、仙台パルコ店、アリオ亀有店、町田店、横浜ビブレ店、高崎オーパ店、ららぽーと磐田店、名古屋パルコ店、明石店、アリオ八尾店

4. スタンディパネル展示

期間中、対象店舗にてスタンディパネルを展示！

▼実施店舗

アリオ札幌店、盛岡店、渋谷店、アリオ亀有店、横浜ビブレ店、高崎オーパ店、明石店、梅田NU茶屋町店

5. 動画コメント放映

期間中、タワーレコード店頭にてコメント動画を放映！

▼実施店舗

札幌パルコ店、アリオ札幌店、仙台パルコ店、盛岡店、郡山店、渋谷店、池袋店、アリオ亀有店、錦糸町パルコ店、町田店、横浜ビブレ店、高崎オーパ店、水戸オーパ店、アリオ上尾店 、アリオモール蘇我店、ららぽーと磐田店、上田店、名古屋パルコ店、東浦店、明石店、梅田NU茶屋町店、なんばパークス店、あべのHoop店、アリオ八尾店、京都店、福岡パルコ店、アミュプラザ博多店、那覇店

6. 「3SKM×TOWER RECORDS」コラボポスタープレゼント

『Nighthawks』をタワーレコードオンラインにてご購入の方の中から抽選で10名様に

「3SKM×TOWER RECORDS」コラボポスターをプレゼント！

▼応募期間

2026年5月11日(月)まで

▼応募方法

※期間中にオンラインでご購入いただいた方は自動エントリーとなります。

※すでにご予約いただいている方も対象となります。

▼実施店舗

タワーレコードオンライン

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

7. 3SKM Xジャック

タワーレコード アニメ公式Xアカウント(https://x.com/TOWER_Anime)のアイコンとヘッダーが3SKM仕様に！

タワーレコード各店の展開詳細や各施策の注意事項は下記サイトをご覧ください。

https://tower.jp/article/feature_item/2026/02/20/0702

※展開期間や内容などは予告なく変更になる場合がございます。

HMV各店展開 ※4月28日(火)～5月4日(月)

1. コラボポスター掲出&抽選プレゼント実施

HMV全店でコラボポスターの掲出を実施！さらに、ご応募いただいたお客様の中から10名様にコラボポスターをプレゼント！

▼コラボポスター応募抽選 購入対象期間

2026年5月4日(月)まで

※全国のHMV・HMV&BOOKS店舗、HMV&BOOKS onlineでご購入いただいた方が対象です。

※期間以前にご予約いただいた方も対象となります。

※HMV&BOOKS onlineでご購入の場合は、同日の出荷分までが対象となります。

2. レシートキャンペーン実施

実施期間中にHMV店舗で『Nighthawks』をご購入いただいた方へ、3SKMからのメッセージが印刷されたレシートをプレゼント！

▼実施店舗

全国のHMV店舗(HMV＆BOOKS online、HMV record shop除く)

3. コメントカード掲出

3SKMメンバーのコメントカードの掲出を実施！

※コメントは複製となります。

▼実施店舗

全国のHMV店舗(HMV＆BOOKS online、HMV record shop除く)

4. 全国のローソン、HMVでコメント入り店内放送

3SKMのコメントが入ったスペシャル店内放送を実施！

▼実施店舗

全国のローソン店舗・HMV店舗

HMV各店の展開詳細や各施策の注意事項は下記サイトをご覧ください。

https://www.hmv.co.jp/news/article/251209175/

※展開期間や内容などは予告なく変更になる場合がございます。

CDアルバム商品概要

■商品タイトル：Nighthawks

■発売日：2026年4月29日(水)

■初回生産限定盤A

品番：ACN-10058～10059

価格：6,930円 (税込)

仕様：CD＋特典Blu-ray「Documentary of Nighthawks」

封入特典：

・フォトカードブック (表紙含む24P、サイズ188×140mm)

・デジパックケース

・天地空きスリーブ

・フォトカード (全12種よりランダム1種封入、サイズ86×54mm)

・「3SKM 1st LIVE “One-Off”」チケット先行抽選シリアルコード(申込受付期間：2026年4月29日(水)12:00～2026年5月20日(水)23:59)

・個別オンライン2ショット撮影会 応募抽選シリアルコード(応募抽選期間：2026年4月29日(水)12:00～2026年5月31日(日)23:59)

※フォトカード、「3SKM 1st LIVE “One-Off”」チケット先行抽選シリアルコード、個別オンライン2ショット撮影会 応募抽選シリアルコードは全形態共通/初回生産分のみ封入となります。

＜CD収録内容 (全形態共通)＞

M-1 : Magic

M-2 : Awakening

M-3 : Shoot Me Down

M-4 : City Runner

M-5 : Genesis

M-6 : We Go Higher

M-7 : Close to me

■初回生産限定盤B

品番：ACN-10060～10061

価格：3,300円 (税込)

仕様：2CD (CD＋特典カバーCD)

封入特典：

・フォトカード (全12種よりランダム1種封入、サイズ86×54mm)

・「3SKM 1st LIVE “One-Off”」チケット先行抽選シリアルコード(申込受付期間：2026年4月29日(水)12:00～2026年5月20日(水)23:59)

・個別オンライン2ショット撮影会 応募抽選シリアルコード(応募抽選期間：2026年4月29日(水)12:00～2026年5月31日(日)23:59)

※フォトカード、「3SKM 1st LIVE “One-Off”」チケット先行抽選シリアルコード、個別オンライン2ショット撮影会 応募抽選シリアルコードは全形態共通/初回生産分のみ封入となります。

＜Disc 1 - CD収録内容 (全形態共通)＞

M-1 : Magic

M-2 : Awakening

M-3 : Shoot Me Down

M-4 : City Runner

M-5 : Genesis

M-6 : We Go Higher

M-7 : Close to me

＜Disc 2 - CD収録内容 (初回生産限定盤Bのみ収録)＞

M-1 : カサブタ (北見遊征 & 魁星)

M-2 : シャルル (北見遊征 & 榊ネス)

M-3 : 右肩の蝶 (魁星 & 榊ネス)

■通常盤

品番：ACN-10062

価格：2,200円 (税込)

仕様：CD

封入特典：

・フォトカード (全12種よりランダム1種封入、サイズ86×54mm)

・「3SKM 1st LIVE “One-Off”」チケット先行抽選シリアルコード(申込受付期間：2026年4月29日(水)12:00～2026年5月20日(水)23:59)

・個別オンライン2ショット撮影会 応募抽選シリアルコード(応募抽選期間：2026年4月29日(水)12:00～2026年5月31日(日)23:59)

※フォトカード、「3SKM 1st LIVE “One-Off”」チケット先行抽選シリアルコード、個別オンライン2ショット撮影会 応募抽選シリアルコードは全形態共通/初回生産分のみ封入となります。

＜CD収録内容 (全形態共通)＞

M-1 : Magic

M-2 : Awakening

M-3 : Shoot Me Down

M-4 : City Runner

M-5 : Genesis

M-6 : We Go Higher

M-7 : Close to me

3SKMについて

3SKM(スリーエスケーエム)とは

にじさんじ所属VTuber「北見遊征」「魁星」「榊ネス」3名のユニット。

様々な文化が入り交じるバーチャル横浜にて、北見は呪術師、魁星は鍵師、榊は執事と、異なる職業で生計を立てている。

とある事件をきっかけに知り合った3名は、それぞれの目的のために行動を共にしているようだ。

＜3SKM リンク一覧＞

X：https://x.com/3SKM_INFO

YouTube：https://www.youtube.com/@3SKM_nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/3skm.info

TikTok：https://www.tiktok.com/@3skm_info

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



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■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸