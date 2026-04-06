入野自由、TVアニメ「神の庭付き楠木邸」オープニングテーマ「驚きの子」Music Videoが4/8(水)20時に公開決定！Teaser映像が解禁
数々の人気アニメ作品や話題作の舞台で活躍中の入野自由、4月8日(水)にニューシングル「驚きの子」をリリースすることが発表されているが、表題曲「驚きの子」とカップリング曲「つま先踏んで」のMusic VideoがそれぞれYouTubeにて公開されることが決定した。
「驚きの子」はテレ朝系列にて好評放送中のTVアニメ「神の庭付き楠木邸」のオープニングテーマ。カップリング曲「つま先踏んで」と共に尾崎雄貴(Galileo Galilei)からの提供楽曲となり、前者は4月8日(水)20時に、後者は4月9日(木)20時に、それぞれ入野自由公式YouTubeチャンネルにてMusic Videoのフル尺が公開される。
また、Music Videoの公開に先駆けて「驚きの子」Teaser Movieが本日公開された。
入野が大草原で夕暮れを背景に歌い上げるドラマチックな映像に仕上がっている。
▼「驚きの子」Teaser Movie
https://www.youtube.com/@irinomiyu-uuu_official/videos
新曲を引っ提げて、4月13日より3都市4公演で開催される「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”」はチケット一般発売中。まもなくリリースの新曲２曲に加え、本ツアーでしか聴くことができないスペシャルな内容になっているので、ぜひライブに足を運んでみてほしい。
◇入野自由「驚きの子」Music Video＊4/8(水)20時公開
https://www.youtube.com/watch?v=jxF2MRgSJLQ
◇入野自由「つま先踏んで」Music Video＊4/9(木)20時公開
https://www.youtube.com/watch?v=ewaqVvvKH6U
◇RELEASE information
2026年4月8日(水)
入野自由 ニューシングル「驚きの子」
豪華盤(CD＋DVD) 品番：COZC-2310～1／価格：\3,000(税込)
通常盤(CD) 品番：COCC-18324／価格：\1,500(税込)
[CD予約URL] https://irinomiyu.lnk.to/odorokinoko_ec
[配信URL] https://irinomiyu.lnk.to/OdorokiNoKo
《CD収録内容》 ※通常盤、豪華盤共通
M1.「驚きの子」 作詞・作曲：尾崎雄貴 編曲：Galileo Galilei
M2.「つま先踏んで」 作詞・作曲：尾崎雄貴 編曲：Galileo Galilei
M3.「驚きの子」(Instrumental)
M4.「つま先踏んで」(Instrumental)
《豪華盤収録内容（初回生産限定封入特典）》
・特典DVD「みゆさんぽ～驚きの子(38歳)、横浜ではしゃぐ～」
・入野自由撮影！携帯用ステッカー
・フォトカード1枚（全3種からランダムで1枚封入）
・スリーブケース
CDの詳細はオフィシャルサイトをご確認ください
https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/
■「驚きの子」発売記念イベント
4/18(土) 大阪：お渡し会※申込終了
5/23(土) 東京：トーク＆お見送り会【申込期間】～2026/4/20(月)まで
詳細は入野自由公式HP( https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/ )にてご確認ください。
◇Digital Release
新曲「アイニ」「僕らの歌」好評配信中！
・「アイニ」（配信サイト https://irinomiyu.lnk.to/INeed ）
・「僕らの歌」（配信サイト https://irinomiyu.lnk.to/BokuraNoUta ）
◇LIVE INFORMATION
IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”
(C)Hattori-Graphics
■開催日程
2026年4月13日(月) 17：00開場／18：00開演
東京：東京ドームシティkanadeviaホール
2026年4月17日(金) 17：00開場／18：00開演
大阪：Zepp Osaka Bayside
2026年5月1日(金) 17：00開場／18：00開演
福岡：Zepp Fukuoka
2026年5月27日(水) 17：00開場／18：00開演
東京：Zepp Haneda（TOKYO）
＜チケット一般発売中！＞
ローソンチケット https://l-tike.com/irinomiyu/
アニメイトチケット https://animate-ticket.com/events/79
詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください
https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/
◇PROFILE
入野自由（IRINO MIYU）
東京都出身。2001年映画「千と千尋の神隠し」のハク役に抜擢され注目を集める。その後も声優として数々の作品に出演、ティモシー・シャラメの吹替も多く演じている。また、声優のみならず、舞台やドラマ、映画など多方面で活躍している。最近の主な出演作品は、吹替『ウィキッド ふたりの魔女』『DUNE』、映画『言の葉の庭』、アニメ『おそ松さん』『ハイキュー！！』『ONE PIECE』『DIGIMON BEATBREAK』『CITY THE ANIMATION』、ドラマ「元彼の遺言状」、舞台『リア王』『消失』『浪人街』などがある。
◇公式HP/SNS
■OFFICIAL SITE https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/
■X https://x.com/miyuuu_official
■Instagram https://www.instagram.com/uuu_red/
■YouTube https://www.youtube.com/@irinomiyu-uuu_official
■LINE公式アカウント https://lin.ee/NmBMlJT
◇TVアニメ「神の庭付き楠木邸」
(C) 2025 えんじゅ/KADOKAWA/「神の庭付き楠木邸」製作委員会
■放送情報
テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠にて
2026年4月4日(土)より毎週土曜深夜1時30分～
BS朝日にて
2026年4月5日(日)より毎週日曜深夜2時～
■配信情報
ABEMA・dアニメストアにて最速配信
2026年4月4日(土)より毎週土曜深夜2時～
各配信サイトでも順次配信
2026年4月9日(木)より毎週木曜深夜2時～
■イントロダクション
田舎の一軒家の管理人を任された楠木湊。
そこは、悪霊がはびこるとんでもない物件……のはずが、規格外の力で知らぬ間に悪霊を一掃してしまう！
清められた楠木邸の居心地の良さに惹かれ、個性豊かな神々が集まるように！
お隣の山神さんたちとほのぼの田舎暮らし、はじまりはじまり。
■スタッフ
原作：えんじゅ（電撃の新文芸/KADOKAWA刊）
原作イラスト：ox
監督：関野関重
助監督：山内遼
シリーズ構成：小林雄次
キャラクターデザイン：井ノ上ユウ子、野間千賀子
美術監督：内藤健
美術設定：滝口勝久
色彩設計：佐々木梓
編集：坪根健太郎
撮影監督：富崎杏奈
音響監督：菊田浩巳
録音調整：小原吉男、阿部智佳子
音響効果：佐藤理緒
音響制作：HALF H・P STUDIO
音響制作担当：鑰山千代、山田悠貴
音楽：R・O・N
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：JUVENAGE
製作：「神の庭付き楠木邸」製作委員会
■キャスト
楠木湊：坂田将吾
山神：藤真秀
セリ：徳留慎乃佑
トリカ：寿美菜子
ウツギ：小市眞琴
風神：中島ヨシキ
雷神：小林大紀
播磨才賀：梅原裕一郎
霊亀：大川透
応龍：遊佐浩二
麒麟：速水奨
鳳凰：高橋広樹
■主題歌
オープニングテーマ：「驚きの子」入野自由
エンディングテーマ：「うたまひ」JYOCHO
■WEB関連
アニメ公式サイト： https://kusunokitei.com/
アニメ公式X： ＠kusunoki_anime