初回から２０年、のべ約５，０００人が受講！――結婚相談所の運営に必須のコンプライアンスを2時間で学ぶ「結婚相談業コンプライアンス基礎研修」を開催

特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会

結婚相談業は、開業時に資格等は不要ですが、開業後は特定商取引法をはじめ、消費者契約法・個人情報保護法・景品表示法など、複数の法令を遵守しながら運営していく必要があります。

本研修では、結婚相談所の運営に必須となるコンプライアンス知識を、2時間で効率的に習得できる内容となっています。

本研修は、安心・安全な結婚相談所の証である「マル適マーク」を認証発行する、特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会（JLCA）が開催するもので、2007年の開始以来、これまでにのべ約5,000人が受講しています。

現在はZoomによるオンライン形式で開催しており、全国各地の結婚相談所運営者をはじめ、これから開業を検討されている方、結婚相談業に関心のある方など、幅広い層に受講いただいています。

１. 研修で学べる内容

・ 特定商取引法

・ 消費者契約法

・ 景品表示法

・ 個人情報保護法

などの基礎知識に加え、

・ 証明書類の重要性と取り扱い

・ 結婚相談業と人権

といった、実務上特に重要となるポイントについて、実際のトラブル事例を交えながら体系的に学べます。

２. こんな方にお勧め

・結婚相談所を運営されている方

・これから結婚相談所の開業を検討されている方

・結婚相談業に興味のある方

上記の方を中心に、これまで多くの方に受講いただいています。

また、婚活をこれから始めようとされている方など、どなたでもご参加いただけます。

３. 開催日時とお申し込みについて

・２０２６年 ５月１４日（木） １３：００～１５：００

・２０２６年 ６月 ４日（木） １３：００～１５：００

・２０２６年 ７月 ２日（木） １３：００～１５：００

・２０２６年 ８月 ６日（木） １３：００～１５：００

- 申し込み方法

以下の申請フォームよりお申し込みいただけます。

https://www.counselors.jp/training/entry/

- 受講料

５，５００円（税込）

申請時に入力したメールアドレス宛にご請求書を送付いたします。

銀行口座振り込みにてお支払いいただきます。

- 参加方法

受講料のお振り込み確認後、開催の前日にＺｏｏｍの参加ＩＤ等をメールにてお送りしますので、当日はそちらよりご参加いただきます。

- 受講特典

受講後に「研修資料」「修了証」を郵送にてお送りします。

４. 特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会（ＪＬＣＡ）について

特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会（以下 ＪＬＣＡ）は、２００７年１月に設立しました。

設立時、国民生活センターに寄せられる結婚相手紹介サービス業いわゆる結婚相談所への相談件数は約3,000件を数え、業界への信頼性低下が非常に懸念される状況でした。そのような中、ＪＬＣＡは第３者認証機関として「結婚相手紹介サービス業認証制度に関するガイドライン」を基準とした「マル適マーク」の認証発行を２００８年１２月より開始。当初１７６事業所だった認証件数は２０２５年８月現在 約６００事業所を数えます。

ＪＬＣＡは「マル適マーク」発行の認証事業と、結婚相談所への研修講座事業を通じ、更なる結婚相手紹介サービス業の信頼性向上に貢献するとともに、結婚を求める消費者の安心・安全な婚活に寄与することを社会的使命とすべく活動しています。





■ マル適マークＣＭＳ

マル適マークＣＭＳ 取得 結婚結婚相談所一覧

https://www.counselors.jp/cms/list.html





特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会 概要

Ｈ Ｐ：https://www.counselors.jp

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿１-３６-２ 新宿第七葉山ビル３階

設 立：２００７年１月

理事長：青山 理恵子