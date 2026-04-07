初回から２０年、のべ約５，０００人が受講！――結婚相談所の運営に必須のコンプライアンスを2時間で学ぶ「結婚相談業コンプライアンス基礎研修」を開催

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特定非営利活動法人　日本ライフデザインカウンセラー協会


結婚相談業は、開業時に資格等は不要ですが、開業後は特定商取引法をはじめ、消費者契約法・個人情報保護法・景品表示法など、複数の法令を遵守しながら運営していく必要があります。



本研修では、結婚相談所の運営に必須となるコンプライアンス知識を、2時間で効率的に習得できる内容となっています。



本研修は、安心・安全な結婚相談所の証である「マル適マーク」を認証発行する、特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会（JLCA）が開催するもので、2007年の開始以来、これまでにのべ約5,000人が受講しています。



現在はZoomによるオンライン形式で開催しており、全国各地の結婚相談所運営者をはじめ、これから開業を検討されている方、結婚相談業に関心のある方など、幅広い層に受講いただいています。


　



１. 研修で学べる内容



・ 特定商取引法



・ 消費者契約法



・ 景品表示法



・ 個人情報保護法


　


などの基礎知識に加え、


　


・ 証明書類の重要性と取り扱い


　


・ 結婚相談業と人権



といった、実務上特に重要となるポイントについて、実際のトラブル事例を交えながら体系的に学べます。


　



２. こんな方にお勧め



・結婚相談所を運営されている方
・これから結婚相談所の開業を検討されている方
・結婚相談業に興味のある方



上記の方を中心に、これまで多くの方に受講いただいています。
また、婚活をこれから始めようとされている方など、どなたでもご参加いただけます。




３. 開催日時とお申し込みについて



・２０２６年　５月１４日（木）　１３：００～１５：００



・２０２６年　６月　４日（木）　１３：００～１５：００



・２０２６年　７月　２日（木）　１３：００～１５：００



・２０２６年　８月　６日（木）　１３：００～１５：００


　


- 申し込み方法

以下の申請フォームよりお申し込みいただけます。


https://www.counselors.jp/training/entry/



- 受講料

５，５００円（税込）


　


申請時に入力したメールアドレス宛にご請求書を送付いたします。


銀行口座振り込みにてお支払いいただきます。


　


- 参加方法

受講料のお振り込み確認後、開催の前日にＺｏｏｍの参加ＩＤ等をメールにてお送りしますので、当日はそちらよりご参加いただきます。



- 受講特典

受講後に「研修資料」「修了証」を郵送にてお送りします。




４. 特定非営利活動法人　日本ライフデザインカウンセラー協会（ＪＬＣＡ）について





特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会（以下 ＪＬＣＡ）は、２００７年１月に設立しました。



設立時、国民生活センターに寄せられる結婚相手紹介サービス業いわゆる結婚相談所への相談件数は約3,000件を数え、業界への信頼性低下が非常に懸念される状況でした。そのような中、ＪＬＣＡは第３者認証機関として「結婚相手紹介サービス業認証制度に関するガイドライン」を基準とした「マル適マーク」の認証発行を２００８年１２月より開始。当初１７６事業所だった認証件数は２０２５年８月現在 約６００事業所を数えます。



ＪＬＣＡは「マル適マーク」発行の認証事業と、結婚相談所への研修講座事業を通じ、更なる結婚相手紹介サービス業の信頼性向上に貢献するとともに、結婚を求める消費者の安心・安全な婚活に寄与することを社会的使命とすべく活動しています。


■ マル適マークＣＭＳ


　





　


マル適マークＣＭＳ 取得 結婚結婚相談所一覧
https://www.counselors.jp/cms/list.html


特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会　概要
Ｈ　Ｐ：https://www.counselors.jp
所在地：〒160-0022　東京都新宿区新宿１-３６-２　新宿第七葉山ビル３階
設　立：２００７年１月
理事長：青山　理恵子